CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1091 1098 1059 1060¾ —26¾ Sep 1100¼ 1106¾ 1070 1070¾ —26¾ Dec 1108 1115¾ 1080½ 1081¾ —25¼ Mar 1114 1120¼ 1087¾ 1088¼ —23¾ May 1106¼ 1108¾ 1080¾ 1081½ —21 Jul 1071 1077 1048¼ 1049 —22 Sep 1047 1050 1032¼ 1032¼ —14 Dec 1036½ 1037½ 1013 1014½ —20¼ Mar 1012 1012 1012 1012 —4¼ Jul 932 932 929 929 —13 Est. sales 54,940. Tue.’s sales 126,577 Tue.’s open int 331,136, up 1,135 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 753¾ 756¼ 732¾ 734 —19½ Sep 725 728¼ 707½ 708¾ —16¼ Dec 712 716 695¼ 696¾ —14¾ Mar 717 720½ 700½ 701½ —15 May 718¼ 720 701¼ 702½ —14¼ Jul 712¼ 715¼ 696½ 697¼ —14¾ Sep 656¼ 658½ 641½ 642¼ —15¼ Dec 635 637¾ 618¼ 619 —16 Mar 641½ 641½ 626 626¼ —14¾ May 628 628 628 628 —14½ Dec 564 564 553¾ 553¾ —9½ Est. sales 147,159. Tue.’s sales 319,628 Tue.’s open int 1,564,217, up 17,633 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 670¼ 670¼ 651¾ 654¾ —15 Sep 633½ 633½ 632¼ 632¼ —9¼ Dec 628½ 628½ 625 625 —2½ Mar 623¼ 625 623¼ 625 +1½ Est. sales 150. Tue.’s sales 803 Tue.’s open int 3,054, up 3 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1687¼ 1706½ 1680¾ 1692 +8¾ Aug 1623 1642½ 1617¾ 1628 +7¾ Sep 1547¼ 1569 1541¼ 1554¾ +10 Nov 1511½ 1534½ 1503¼ 1520¼ +10¾ Jan 1516¼ 1539½ 1508½ 1525½ +11¼ Mar 1510 1531¾ 1502¼ 1519¼ +11½ May 1509¾ 1531 1509½ 1518¾ +10¾ Jul 1505 1529 1505 1517 +10½ Nov 1398¼ 1409 1392¾ 1394 —4 Est. sales 93,807. Tue.’s sales 231,163 Tue.’s open int 753,373 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 78.13 79.15 76.61 78.22 +.30 Aug 76.63 77.33 75.21 76.67 +.29 Sep 75.58 76.37 74.51 75.87 +.29 Oct 74.94 75.65 73.82 75.15 +.23 Dec 74.73 75.48 73.64 75.00 +.28 Jan 74.35 75.07 73.47 74.60 +.23 Mar 73.63 74.23 72.72 73.85 +.20 May 71.86 73.55 71.86 73.39 +.41 Jul 72.25 72.56 71.46 72.56 +.23 Dec 69.07 69.66 69.07 69.59 Est. sales 59,988. Tue.’s sales 118,825 Tue.’s open int 383,135, up 4,275 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 415.90 419.80 411.70 414.00 —.80 Aug 411.20 415.40 407.70 409.80 —.60 Sep 407.40 411.10 403.70 405.20 —1.10 Oct 402.30 406.10 398.70 399.60 —1.60 Dec 403.00 407.30 399.60 400.60 —1.40 Jan 400.50 405.50 398.30 399.10 —1.00 Mar 397.30 399.40 392.90 393.60 —1.00 May 396.40 396.80 390.50 391.60 Jul 393.20 394.40 391.00 391.90 +1.80 Aug 387.40 388.00 385.40 385.40 +.40 Sep 380.00 381.50 379.60 380.10 +2.40 Oct 371.10 372.90 368.90 372.90 +5.00 Dec 369.60 370.40 367.10 367.10 —.60 Est. sales 38,854. Tue.’s sales 133,227 Tue.’s open int 370,669, up 2,910

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.