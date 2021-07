¿Cómo cambia la nueva guía de los CDC sobre las mascarillas la forma de cuidarse contra el covid-19? La opinión de una experta

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés)…

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron este martes una nueva guía en la que recomiendan volver a usar mascarillas en espacios interiores, incluso para las personas vacunadas, en partes del país con una propagación elevada y considerable del coronavirus. La agencia también instó a que las escuelas exijan máscaras a todos los estudiantes, profesores y visitantes.

Uno de los motivos del cambio de orientación es la creciente evidencia de que las personas vacunadas también pueden infectar a otras con la variante delta del coronavirus. Por lo tanto, los funcionarios de los CDC aconsejaron a las personas que viven en casa con niños no vacunados o familiares inmunodeprimidos que tengan especial precaución y se enmascaren en los espacios interiores.

Muchas personas se preguntan qué significa esta nueva guía de los CDC para las familias. ¿Quién debe usar mascarilla y en qué circunstancias? Si los padres tienen que ir a trabajar, ¿deben llevar mascrillas cuando están con sus hijos? ¿Pueden los abuelos seguir viendo a sus nietos con seguridad? ¿Debe toda la familia someterse a la prueba de covid-19 antes de reunirse, incluso los que están vacunados?

Para ayudarnos a entender todo esto en medio de los cambios en la guía de los CDC, hemos recurrido a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines: El viaje de un médico en la lucha por la salud pública”.

CNN: ¿Qué significa la nueva guía de los CDC en cuanto a quién debe llevar máscaras y cuándo?

Dra. Leana Wen: Por lo que entiendo la nueva orientación de los CDC es que hay un grupo que debe tener especial cuidado de una manera que es diferente a la la guía anterior.

Anteriormente, los CDC decían que las personas vacunadas están bien protegidas contra la enfermedad grave y no es probable que transmitan el virus a otras personas. Por lo tanto, las orientaciones anteriores indicaban que no era necesario que llevaran mascarillas. En cambio, los no vacunados no están protegidos. Especialmente con la variante delta, más contagiosa, en circulación, las personas no vacunadas corren un alto riesgo de contraer covid-19 y transmitir el virus. Deberían llevar mascarillas cuando estén en espacios interiores.

Esto sigue siendo cierto con la nueva guía. Los CDC dicen ahora que las personas vacunadas también deben llevar mascarillas en los espacios cerrados, especialmente si viven en casa con personas no vacunadas o inmunodeprimidas.

Lo que entiendo de esta orientación es que estas personas -y yo soy una de ellas, con dos hijos menores de 12 años que aún no pueden recibir la vacuna- corren un riesgo elevado debido a la posibilidad de transmitir el covid-19 a las personas con las que vivimos. Todavía estamos bien protegidos nosotros mismos de los resultados graves del coronavirus, pero queremos reducir el riesgo usando mascarillas en el interior para proteger a las personas vulnerables de nuestra familia.

CNN: Muchos abuelos se preguntan ahora si tienen que ser más cuidadosos para evitar infectar a sus nietos. ¿Pueden los abuelos seguir viendo con seguridad a sus nietos no vacunados?

Wen: Sí, aunque creo que es una buena idea que las personas que vayan a estar cerca de personas vulnerables no vacunadas sean precavidas y traten de reducir su riesgo, especialmente si están en una zona de alta transmisión de coronavirus. Esto significa usar mascarillas, limitar el tiempo en lugares cerrados y concurridos, y reconocer que el riesgo es acumulativo, lo que significa que si se elige participar en una actividad de alto riesgo, como ir a una gran boda con invitados no vacunados, se debe tratar de reducir otras exposiciones de alto riesgo para disminuir el riesgo general.

Quiero aclarar que las vacunas siguen siendo muy eficaces, pero no lo son al 100%. Una analogía que me gusta es que las vacunas son un gran abrigo impermeable. Te protegerán en una llovizna e incluso en una tormenta moderada. Pero si te encuentras con tormentas diarias, en algún momento te mojarás.

Hay partes del país que están bajo una llovizna. El nivel de vacunación en la comunidad es alto y la tasa de infección es baja. La posibilidad de que te encuentres con una persona infectada asintomática es baja, y si estás vacunado, el riesgo de que contraigas el covid-19 y luego contagies a tus nietos es muy bajo. Si vives en una zona así, probablemente puedas realizar tus actividades diarias normales sin preocuparte demasiado de que puedas transmitir el coronavirus a tu familia.

Eso es diferente si te encuentras en una comunidad que experimenta un gran aumento de casos. En los lugares donde las tasas de vacunación son bajas y los contagios son altos, tienes más probabilidades de entrar en contacto con personas infectadas. En esas circunstancias, el abrigo impermeable puede no ser suficiente: tal vez necesite también un paraguas. Piensa en la mascarilla como ese paraguas, esa capa adicional de protección.

También es posible que quieras reducir tu exposición a otras actividades de alto riesgo. Probablemente no iría a bares cerrados ni a gimnasios abarrotados donde otras personas a mi alrededor no tienen mascarilla. Reducir tu riesgo de exposición también reducirá la probabilidad de ser un portador asintomático que podría llevar el covid-19 a tus nietos no vacunados.

CNN: ¿Qué pasa con los padres que trabajan en empleos en los que están expuestos a personas no vacunadas y sin mascarilla? ¿Deben llevar una mascarilla en casa?

Wen: Es una situación difícil. Espero que los lugares de trabajo apliquen procedimientos para mantener a los empleados a salvo. Lo ideal sería que exigieran una prueba de vacunación o, al menos, pruebas periódicas de covid-19. Si no es así, deberían aplicar el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.

Si te encuentras en una situación en la que tu lugar de trabajo no cuenta con estos protocolos, aún puedes intentar mantenerte a salvo. Esto incluye el uso de una mascarilla N95 o KN95 cuando esté en el interior y en espacios cerrados con otras personas cuyo estado de vacunación se desconoce. Intenta evitar las reuniones sin mascarilla siempre que sea posible; por ejemplo, almuerce en tu escritorio en lugar de hacerlo con otras personas. Si es posible, plantea tus preocupaciones al supervisor y mira si se te puede reasignar un espacio de trabajo alejado de los demás o si al menos puede intentar evitar las salas de conferencias abarrotadas.

Creo que es muy difícil que los padres lleven continuamente mascarillas en sus propias casas cerca de sus hijos, excepto en situaciones muy específicas y limitadas en el tiempo, como si tienen síntomas o están a la espera de una prueba de coronavirus. Lo mejor es intentar reducir el riesgo en el trabajo en la medida de lo posible.

CNN: Si una familia grande se reúne, ¿qué es lo más seguro? Digamos que algunos están vacunados y otros no.

Wen: Lo más seguro es reunirse al aire libre. En ese caso, no hay que usar mascarillas ni hacerse la prueba.

Si se planean reuniones en espacios interiores con un grupo de estado de vacunación mixto, lo ideal es que todos se pongan en cuarentena primero y luego se hagan la prueba. Con el aumento de la variante delta, esta es la opción más segura para ayudar a mantener la seguridad de las familias.

Las orientaciones de los CDC cambian mucho. Tenemos que hacer todo lo posible para reducir nuestro riesgo y, al mismo tiempo, reanudar las partes de nuestra vida que son más importantes. La vacunación sigue siendo la mejor manera de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.

