NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Cincinnati 10 293 153 16 1633 6 94.87 Wisconsin 10 276 148 12 1557 7 100.68 Georgia 10 317 184 11 1692 5 101.14 Washington 10 260 153 10 1363 6 102.80 Iowa 10 354 195 19 2074 11 103.82 Marshall 10 298 159 9 1818 9 108.53 Michigan 10 304 165 6 1784 10 110.48 Texas A&M 10 351 208 10 1999 10 110.80 San Diego St. 10 389 216 10 2228 15 111.22 Penn St. 10 362 216 10 2139 9 111.98 Clemson 10 330 190 8 1978 9 112.08 Arizona St. 10 310 178 14 1960 10 112.14 NC State 10 365 194 13 2278 18 114.73 Liberty 10 281 155 8 1822 10 115.68 Notre Dame 10 326 193 14 2268 7 116.14 Oklahoma St. 10 289 171 8 1919 6 116.26 Boston College 10 242 139 9 1595 8 116.27 South Alabama 10 292 166 14 2014 10 116.50 Middle Tennessee 10 378 222 15 2294 17 116.61 Wyoming 10 277 164 8 1626 12 117.03 Toledo 10 299 168 7 1873 12 117.37 Appalachian St. 10 318 181 14 2260 10 118.19 UTEP 10 305 162 7 2102 11 118.32 FAU 10 329 181 11 2282 12 118.63 UCF 10 357 219 8 2164 12 118.87 Houston 10 278 155 12 1932 12 119.74 Virginia Tech 10 287 161 9 1863 14 120.45 Fresno St. 11 335 180 10 2323 15 120.79 Oregon 10 379 225 14 2480 16 120.88 Arkansas 10 287 170 10 1957 10 121.04 East Carolina 10 345 203 13 2447 13 123.32 Air Force 10 256 142 7 1842 10 123.33 New Mexico 10 301 166 8 2129 13 123.50 Hawaii 11 429 242 12 3053 18 124.44 California 9 301 172 11 2086 15 124.49 W. Kentucky 10 373 225 15 2657 14 124.50 Nevada 10 387 242 11 2469 17 124.93 Washington St. 10 327 202 9 2213 12 125.23 South Carolina 10 265 158 14 1858 14 125.39 Northwestern 10 297 198 5 1933 7 125.75 Nebraska 10 359 236 10 2306 13 126.07 Purdue 10 276 160 11 2029 12 126.10 Florida 10 312 176 7 2135 16 126.33 Coastal Carolina 10 258 146 3 1826 10 126.51 Alabama 10 308 194 12 2068 14 126.59 Utah 10 325 203 7 2077 15 127.07 Baylor 10 309 188 11 2322 10 127.52 BYU 10 337 216 12 2456 10 127.98 Boise St. 10 280 164 12 2175 11 128.21 Minnesota 10 281 158 4 1968 14 128.65 Louisiana-Lafayette 10 287 162 6 2103 13 128.76 Utah St. 10 338 208 10 2475 12 128.85 UAB 10 310 175 9 2103 20 128.92 Ohio St. 10 379 235 11 2615 17 128.96 Tennessee 10 378 238 9 2595 15 128.96 Michigan St. 10 479 305 8 3290 17 129.74 Pittsburgh 10 335 199 10 2429 16 130.10 Stanford 10 276 166 4 1962 11 130.11 Colorado 10 325 199 6 2341 12 130.23 Colorado St. 10 267 151 6 1825 17 130.49 Bowling Green 10 264 158 8 1904 13 130.62 E. Michigan 10 314 182 5 2364 12 130.63 Oregon St. 10 345 210 12 2452 18 130.83 Illinois 10 320 195 7 2376 12 131.31 Mississippi 10 322 203 9 2373 12 131.66 San Jose St. 11 370 228 6 2485 19 131.74 UCLA 10 368 235 8 2671 14 133.03 Troy 10 260 161 14 1987 14 133.12 Florida St. 10 342 200 10 2432 22 133.59 Wake Forest 10 326 195 10 2382 19 134.29 Indiana 10 332 199 5 2352 18 134.33 Miami 10 373 230 7 2702 18 134.68 Tulsa 10 294 173 7 2321 13 134.99 Louisville 10 353 225 9 2517 18 135.36 Kansas St. 10 307 208 8 2275 10 135.54 Iowa St. 10 271 168 8 1947 16 135.92 UTSA 10 300 172 9 2332 18 136.43 N. Illinois 10 303 171 1 2328 15 136.65 Rutgers 10 267 145 7 2180 16 137.42 Kent St. 10 389 252 13 2979 18 137.70 Uconn 10 338 198 9 2499 23 137.82 Texas 10 319 217 7 2322 13 138.23 North Carolina 10 329 195 10 2512 21 138.39 Mississippi St. 10 312 196 10 2357 18 138.91 Auburn 10 342 228 5 2438 16 139.06 Temple 10 263 162 6 1766 21 139.79 Memphis 10 369 242 5 2600 20 139.95 Virginia 10 319 192 6 2398 20 140.26 Ball St. 10 311 206 9 2484 12 140.28 Ohio 10 336 227 6 2466 15 140.37 Syracuse 10 276 178 3 1939 16 140.46 Maryland 10 322 185 5 2582 19 141.18 Army 9 240 140 6 2042 12 141.30 Missouri 10 267 154 11 2064 22 141.56 SMU 10 343 200 8 2798 21 142.37 LSU 10 329 213 7 2383 21 142.39 Southern Cal 9 256 162 10 2100 14 142.42 West Virginia 10 293 192 5 2240 15 143.23 Southern Miss. 10 262 165 7 2093 15 143.63 Louisiana Tech 10 373 247 7 2858 19 143.64 Texas State 10 324 208 3 2366 20 144.06 Georgia St. 10 307 184 6 2545 18 145.01 Arizona 10 246 141 4 1936 19 145.66 Old Dominion 10 318 196 4 2382 23 145.91 Kentucky 10 310 214 4 2242 18 146.36 W. Michigan 10 264 147 3 2104 21 146.60 Miami (Ohio) 10 287 182 5 2217 19 146.66 Navy 9 236 155 7 2007 12 147.96 Rice 10 305 196 10 2616 18 149.23 Vanderbilt 10 337 219 12 2684 25 149.25 Oklahoma 10 323 212 6 2573 20 149.27 North Texas 10 291 178 5 2365 21 149.81 South Florida 10 328 215 9 2747 22 152.55 Georgia Southern 10 350 221 5 2940 24 153.47 Arkansas St. 10 305 184 10 2659 25 154.05 Duke 10 328 188 8 3048 24 154.64 Louisiana-Monroe 10 359 244 10 2948 27 156.19 TCU 10 248 155 9 2360 16 156.47 Cent. Michigan 10 312 198 4 2804 19 156.49 FIU 10 352 243 2 2799 24 157.19 Tulane 10 326 221 9 2745 25 158.31 Texas Tech 10 328 229 9 2694 25 158.47 UNLV 10 318 221 8 2661 23 158.62 Charlotte 10 271 171 6 2535 22 164.04 Buffalo 10 240 148 3 2281 19 165.13 Georgia Tech 10 289 187 3 2719 22 166.78 Akron 10 251 171 6 2255 22 167.74 New Mexico St. 10 311 216 9 2909 27 170.89 Kansas 10 276 194 5 2501 24 171.48 Umass 10 261 170 2 2533 22 172.94

