NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 10 629 3,110 31 311.0 Army 9 549 2,716 36…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 10 629 3,110 31 311.0 Army 9 549 2,716 36 301.8 Mississippi 10 463 2,399 28 239.9 Baylor 10 400 2,374 26 237.4 Syracuse 10 428 2,367 26 236.7 Arkansas 10 455 2,335 19 233.5 Oregon St. 10 418 2,287 28 228.7 Coastal Carolina 10 391 2,281 31 228.1 Florida 10 381 2,276 22 227.6 Oregon 10 410 2,274 31 227.4 Wisconsin 10 471 2,271 22 227.1 North Texas 10 490 2,255 19 225.5 Michigan 10 438 2,251 26 225.1 Kent St. 10 458 2,249 26 224.9 N. Illinois 10 459 2,202 22 220.2 Navy 9 541 1,958 12 217.6 Georgia St. 10 446 2,174 19 217.4 Utah 10 366 2,145 27 214.5 Arizona St. 10 395 2,125 30 212.5 Georgia Southern 10 453 2,096 20 209.6 Minnesota 10 465 2,056 21 205.6 UCLA 10 431 2,040 25 204.0 North Carolina 10 405 2,035 24 203.5 Louisiana-Lafayette 10 395 2,012 25 201.2 Tennessee 10 429 2,009 21 200.9 Louisville 10 399 2,008 21 200.8 Oklahoma St. 10 452 2,007 22 200.7 Georgia 10 387 1,984 22 198.4 Texas 10 385 1,979 22 197.9 Michigan St. 10 375 1,978 21 197.8 Buffalo 10 448 1,976 28 197.6 Ohio St. 10 330 1,964 21 196.4 Liberty 10 414 1,956 22 195.6 W. Michigan 10 452 1,955 24 195.5 Nebraska 10 412 1,944 25 194.4 Appalachian St. 10 404 1,942 21 194.2 Ohio 10 360 1,937 18 193.7 San Diego St. 10 422 1,928 22 192.8 Duke 10 460 1,926 20 192.6 Tulsa 10 407 1,906 13 190.6 TCU 10 385 1,897 17 189.7 UTSA 10 410 1,892 18 189.2 Florida St. 10 382 1,875 19 187.5 BYU 10 362 1,870 21 187.0 Kentucky 10 364 1,863 16 186.3 Texas A&M 10 346 1,862 13 186.2 Wyoming 10 405 1,860 15 186.0 UCF 10 364 1,811 20 181.1 Wake Forest 10 404 1,805 25 180.5 Georgia Tech 10 374 1,802 15 180.2 Illinois 10 405 1,802 8 180.2 Old Dominion 10 416 1,796 16 179.6 Toledo 10 368 1,794 22 179.4 Missouri 10 341 1,775 19 177.5 Auburn 10 341 1,758 21 175.8 East Carolina 10 402 1,750 19 175.0 Virginia Tech 10 393 1,743 14 174.3 Cincinnati 10 332 1,731 28 173.1 Oklahoma 10 326 1,714 24 171.4 SMU 10 355 1,697 16 169.7 Iowa St. 10 332 1,693 20 169.3 FAU 10 393 1,684 17 168.4 UAB 10 390 1,679 20 167.9 South Florida 10 403 1,678 22 167.8 Cent. Michigan 10 383 1,661 13 166.1 Texas Tech 10 338 1,659 26 165.9 Boston College 10 399 1,650 19 165.0 Alabama 10 374 1,621 20 162.1 Colorado St. 10 427 1,615 12 161.5 Kansas St. 10 346 1,605 23 160.5 California 9 305 1,438 10 159.8 Pittsburgh 10 383 1,579 21 157.9 Utah St. 10 427 1,518 10 151.8 UTEP 10 391 1,502 12 150.2 Charlotte 10 358 1,484 12 148.4 Tulane 10 367 1,484 13 148.4 Northwestern 10 360 1,478 9 147.8 Marshall 10 335 1,475 29 147.5 Rice 10 399 1,473 15 147.3 Memphis 10 354 1,472 17 147.2 Kansas 10 377 1,461 12 146.1 Clemson 10 351 1,458 18 145.8 Rutgers 10 405 1,457 17 145.7 Miami (Ohio) 10 337 1,453 10 145.3 Notre Dame 10 363 1,446 16 144.6 Houston 10 373 1,445 22 144.5 Hawaii 11 357 1,561 17 141.9 Ball St. 10 342 1,412 14 141.2 Texas State 10 382 1,398 13 139.8 Colorado 10 379 1,380 11 138.0 Virginia 10 292 1,377 17 137.7 Southern Cal 9 277 1,230 11 136.7 Arizona 10 362 1,338 6 133.8 Miami 10 349 1,338 16 133.8 Louisiana-Monroe 10 423 1,331 12 133.1 Fresno St. 11 371 1,464 14 133.1 NC State 10 313 1,305 10 130.5 South Carolina 10 355 1,284 7 128.4 South Alabama 10 379 1,283 15 128.3 Umass 10 342 1,281 10 128.1 San Jose St. 11 327 1,393 12 126.6 New Mexico 10 377 1,254 5 125.4 Middle Tennessee 10 349 1,221 11 122.1 UNLV 10 344 1,208 16 120.8 Akron 10 361 1,196 8 119.6 Louisiana Tech 10 341 1,192 15 119.2 Indiana 10 363 1,189 11 118.9 E. Michigan 10 346 1,156 24 115.6 Vanderbilt 10 330 1,152 5 115.2 Washington 10 328 1,133 15 113.3 Washington St. 10 301 1,132 13 113.2 Maryland 10 322 1,124 13 112.4 Boise St. 10 382 1,115 14 111.5 LSU 10 334 1,115 8 111.5 Temple 10 297 1,112 10 111.2 Troy 10 309 1,102 17 110.2 Iowa 10 355 1,096 15 109.6 West Virginia 10 333 1,095 16 109.5 Penn St. 10 342 1,067 10 106.7 FIU 10 310 1,007 10 100.7 Uconn 10 311 990 6 99.0 Bowling Green 10 291 989 14 98.9 W. Kentucky 10 245 971 9 97.1 Stanford 10 276 953 11 95.3 Southern Miss. 10 375 943 4 94.3 New Mexico St. 10 307 913 11 91.3 Arkansas St. 10 284 791 4 79.1 Purdue 10 308 785 5 78.5 Nevada 10 244 641 7 64.1 Mississippi St. 10 214 576 7 57.6

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.