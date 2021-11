NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg W. Kentucky 10 491 345 8 4,237 43 423.70 Virginia…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg W. Kentucky 10 491 345 8 4,237 43 423.70 Virginia 10 455 283 10 3,805 27 380.50 Mississippi St. 10 546 412 8 3,799 30 379.90 Nevada 10 478 336 7 3,737 29 373.70 Pittsburgh 10 407 276 4 3,731 33 373.10 Ohio St. 10 355 242 6 3,536 32 353.60 Purdue 10 456 325 9 3,383 23 338.30 SMU 10 395 272 10 3,290 37 329.00 Fresno St. 11 437 288 10 3,613 30 328.45 Marshall 10 397 262 13 3,265 14 326.50 Alabama 10 351 247 3 3,226 34 322.60 Arkansas St. 10 439 257 15 3,217 24 321.70 Maryland 10 401 278 11 3,195 21 319.50 Wake Forest 10 358 210 9 3,180 30 318.00 Utah St. 10 363 219 11 3,152 28 315.20 Miami 10 379 241 10 3,107 24 310.70 Southern Cal 9 378 243 11 2,742 17 304.67 Memphis 10 357 219 9 3,033 22 303.30 NC State 10 388 252 6 2,911 29 291.10 Oklahoma 10 319 230 8 2,839 25 283.90 Cent. Michigan 10 364 222 6 2,829 26 282.90 Mississippi 10 323 214 2 2,823 17 282.30 E. Michigan 10 352 243 8 2,767 18 276.70 FIU 10 322 173 9 2,764 18 276.40 Miami (Ohio) 10 325 189 5 2,759 24 275.90 North Carolina 10 306 193 8 2,758 23 275.80 Texas Tech 10 304 205 11 2,747 15 274.70 Louisiana Tech 10 350 217 11 2,738 19 273.80 Penn St. 10 385 236 8 2,722 18 272.20 Boise St. 10 342 220 6 2,711 17 271.10 Houston 10 325 221 6 2,682 23 268.20 Iowa St. 10 325 234 6 2,654 17 265.40 BYU 10 306 202 3 2,650 22 265.00 Florida 10 315 209 15 2,648 24 264.80 Nebraska 10 285 176 8 2,648 13 264.80 Coastal Carolina 10 238 167 3 2,647 23 264.70 New Mexico St. 10 449 254 9 2,632 13 263.20 East Carolina 10 353 214 10 2,625 17 262.50 Washington St. 10 357 223 13 2,614 20 261.40 West Virginia 10 350 227 10 2,607 13 260.70 Auburn 10 360 214 3 2,569 13 256.90 UTSA 10 315 208 5 2,569 23 256.90 Missouri 10 369 249 10 2,568 17 256.80 Appalachian St. 10 300 194 8 2,563 19 256.30 LSU 10 360 211 8 2,544 24 254.40 Notre Dame 10 321 206 8 2,520 21 252.00 Michigan St. 10 283 179 8 2,518 21 251.80 Charlotte 10 308 196 7 2,511 21 251.10 Liberty 10 271 173 9 2,509 26 250.90 South Alabama 10 334 226 8 2,505 18 250.50 Tennessee 10 287 183 3 2,497 24 249.70 TCU 10 268 175 4 2,493 17 249.30 W. Michigan 10 299 182 4 2,490 15 249.00 Kent St. 10 302 193 2 2,487 13 248.70 Troy 10 361 233 7 2,468 14 246.80 Cincinnati 10 293 191 7 2,447 23 244.70 Toledo 10 301 176 2 2,444 14 244.40 Hawaii 11 390 218 15 2,679 14 243.55 Duke 10 325 211 7 2,423 9 242.30 Tulsa 10 312 184 14 2,416 13 241.60 UTEP 10 270 143 11 2,405 14 240.50 Texas 10 292 185 8 2,381 27 238.10 FAU 10 294 173 4 2,380 17 238.00 Georgia 10 245 163 8 2,373 22 237.30 Louisville 10 289 171 5 2,355 14 235.50 Akron 10 301 199 5 2,324 19 232.40 California 9 301 182 5 2,073 14 230.33 Colorado St. 10 318 189 7 2,280 10 228.00 Middle Tennessee 10 332 212 11 2,275 24 227.50 Utah 10 312 196 5 2,236 17 223.60 Buffalo 10 305 184 7 2,229 11 222.90 Bowling Green 10 340 201 9 2,215 11 221.50 Georgia Tech 10 298 183 9 2,211 18 220.60 Tulane 10 318 179 10 2,203 19 220.30 UCLA 10 286 172 6 2,201 16 220.10 Louisiana-Lafayette 10 291 182 4 2,189 16 218.90 Michigan 10 271 169 4 2,173 15 217.30 Stanford 10 304 193 10 2,171 15 217.10 Arizona 10 363 217 16 2,164 9 216.40 UCF 10 306 198 9 2,163 24 216.30 Baylor 10 251 162 6 2,161 17 216.10 San Jose St. 11 359 188 10 2,376 15 216.00 Oklahoma St. 10 281 170 7 2,159 17 215.90 Oregon St. 10 260 160 10 2,159 16 215.90 Oregon 10 283 179 5 2,139 14 213.90 UAB 10 220 133 7 2,131 13 213.10 Washington 10 322 192 10 2,122 12 212.20 N. Illinois 10 270 157 7 2,120 13 212.00 Arizona St. 10 251 169 8 2,119 10 211.90 Kansas St. 10 240 159 6 2,107 11 210.70 Texas A&M 10 315 176 12 2,093 14 209.30 Kentucky 10 284 186 11 2,092 19 209.20 Texas State 10 334 197 12 2,087 13 208.70 Rice 10 281 170 14 2,064 11 206.40 Arkansas 10 243 153 3 2,063 17 206.30 Ball St. 10 324 200 5 2,060 15 206.00 South Carolina 10 288 170 8 2,053 17 205.30 Boston College 10 268 156 8 2,050 11 205.00 Old Dominion 10 342 194 11 2,047 10 204.70 Clemson 10 342 186 8 1,989 10 198.90 North Texas 10 331 172 12 1,985 10 198.50 Louisiana-Monroe 10 291 168 8 1,974 12 197.40 Florida St. 10 273 169 10 1,965 16 196.50 UNLV 10 279 164 12 1,931 9 193.10 South Florida 10 288 153 11 1,913 6 191.30 Indiana 10 341 173 12 1,882 8 188.20 Iowa 10 291 165 6 1,874 11 187.40 Virginia Tech 10 253 136 5 1,864 12 186.40 Temple 10 302 175 8 1,854 9 185.40 Ohio 10 251 165 5 1,852 10 185.20 Northwestern 10 315 178 12 1,846 12 184.60 Vanderbilt 10 333 187 12 1,825 12 182.50 Rutgers 10 303 184 6 1,808 9 180.80 Kansas 10 257 151 7 1,714 12 171.40 Uconn 10 330 169 14 1,636 10 163.60 Umass 10 296 144 9 1,633 9 163.30 Wisconsin 10 229 133 11 1,629 9 162.90 Georgia St. 10 247 142 7 1,604 14 160.40 Minnesota 10 208 119 7 1,602 9 160.20 Wyoming 10 242 123 11 1,560 11 156.00 Syracuse 10 242 130 5 1,553 8 155.30 Georgia Southern 10 236 119 10 1,536 5 153.60 Southern Miss. 10 264 144 15 1,514 9 151.40 Illinois 10 263 135 3 1,384 10 138.40 Colorado 10 221 131 3 1,379 10 137.90 San Diego St. 10 235 131 4 1,369 8 136.90 New Mexico 10 232 127 7 1,262 9 126.20 Army 9 69 42 3 886 9 98.44 Air Force 10 98 45 4 967 6 96.70 Navy 9 75 34 3 490 2 54.44

