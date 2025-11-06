MLB Qualifying Offers List

NEW YORK (AP) — The 13 free agents who received $22,025,000 qualifying offers Thursday. The players have until 4 p.m. EST on Nov. 18 to accept.
AMERICAN LEAGUE
DETROIT (1) — Gleyber Torres, 2b;.
HOUSTON (1) — Framber Valdez, lhp.
NEW YORK (1) — Trent Grisham, of.
TORONTO (1) — Bo Bichette, ss.
___
NATIONAL LEAGUE
ARIZONA (1) — Zac Gallen, rhp.
CHICAGO (2) — Shota Imanaga, lhp; Kyle Tucker.
MILWAUKEE (1) — Brandon Woodruff, rhp.
NEW YORK (1) — Edwin Díaz, rhp.
PHILADELPHIA (2) — Kyle Schwarber, dh-of; Ranger Suárez, lhp.
SAN DIEGO (2) — Dylan Cease, rhp; Michael King, rhp.
___
