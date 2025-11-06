Live Radio
MLB Qualifying Offers List

The Associated Press

November 6, 2025, 7:01 PM

NEW YORK (AP) — The 13 free agents who received $22,025,000 qualifying offers Thursday. The players have until 4 p.m. EST on Nov. 18 to accept.

AMERICAN LEAGUE

DETROIT (1) — Gleyber Torres, 2b;.

HOUSTON (1) — Framber Valdez, lhp.

NEW YORK (1) — Trent Grisham, of.

TORONTO (1) — Bo Bichette, ss.

___

NATIONAL LEAGUE

ARIZONA (1) — Zac Gallen, rhp.

CHICAGO (2) — Shota Imanaga, lhp; Kyle Tucker.

MILWAUKEE (1) — Brandon Woodruff, rhp.

NEW YORK (1) — Edwin Díaz, rhp.

PHILADELPHIA (2) — Kyle Schwarber, dh-of; Ranger Suárez, lhp.

SAN DIEGO (2) — Dylan Cease, rhp; Michael King, rhp.

___

