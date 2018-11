Wednesday’s Scores

By The Associated Press

GIRLS PREP BASKETBALL= Battlefield 46, Potomac 44 Buffalo Gap 53, Harrisonburg 39 Carroll County 41, Pulaski County 26 Chatham 51, GW-Danville 48 Flint Hill 67, St. Catherine’s 23 Goochland 34, Douglas Freeman 17 Grassfield 41,…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Battlefield 46, Potomac 44

Buffalo Gap 53, Harrisonburg 39

Carroll County 41, Pulaski County 26

Chatham 51, GW-Danville 48

Flint Hill 67, St. Catherine’s 23

Goochland 34, Douglas Freeman 17

Grassfield 41, Perquimans, N.C. 37

Highland Springs 64, Meadowbrook 31

John Champe 56, Skyline 46

Ocean Lakes 47, Hampton 43

Osbourn 56, Gar-Field 23

Park View-South Hill 68, Sussex Central 49

Patrick County 64, Hidden Valley 44

Patriot 51, C.D. Hylton 50

Pocomoke, Md. 39, Arcadia 28

Rockingham County, N.C. 51, Bassett 13

St. Gertrude 67, Veritas 35

Stonewall Jackson-Manassas 59, Colgan 27

Stuarts Draft 42, Monticello 35

Surry County 62, Appomattox Regional 15

Tazewell 49, Fort Chiswell 44

Trinity Episcopal 60, Highland-Warrenton 49

Waynesboro 56, Fluvanna 48

West Point 43, Chincoteague 21

Ballard Lee Tip-off Classic=

Eastside 54, Holston 32

Virginia High 53, Castlewood 12

Riverheads Tournament=

Riverheads 40, Covington 18

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

J.I. Burton vs. Twin Valley, ppd. to Nov 28th.BOYS PREP BASKETBALL=

BOYS PREP BASKETBALL=

Alleghany 69, Covington 40

Bassett 56, Rockingham County, N.C. 55

Battlefield 61, Potomac 55

Booker T. Washington 67, Norview 63

Cape Henry Collegiate 86, Williamsburg Christian Academy 57

Colonial Heights 67, Carver Academy 57

Floyd County 65, Patrick County 50

Fort Chiswell 89, Tazewell 74

GW-Danville 74, Heritage-Lynchburg 65

Grafton 58, Warhill 23

Grassfield 95, Perquimans, N.C. 30

Halifax County 60, Dan River 51

Hayfield 81, Osbourn Park 53

J.R. Tucker 48, Benedictine 46

James Madison 60, Herndon 29

Jamestown 70, Poquoson 56

John Marshall 67, Mount Vernon 42

Lake Braddock 78, Blue Ridge 77, OT

Martinsville 39, Liberty-Bedford 28

Mountain View 60, Massaponax 39

Norfolk Academy 52, Broadwater Academy 23

Potomac School 35, Sidwell Friends, D.C. 33

Prince George 67, Atlee 49

Rockbridge County 57, Nelson County 45

St. Christopher’s 53, Christchurch 42

Stafford 51, Brooke Point 48

Steward School 63, Collegiate-Richmond 47

Stuarts Draft 85, Monticello 63

Trinity Episcopal 84, St. John Paul the Great 65

Waynesboro 56, Fluvanna 50

West Point 64, Chincoteague 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Lee High vs. Middlesboro, Ky., ppd.___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.