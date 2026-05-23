NCAA Division I Softball Super Regionals Glance

The Associated Press

May 23, 2026, 4:27 PM

All Times EDT

(Best-of-3; x-if necessary)

Host school is home team for Game 1; visiting school is home team for Game 2; coin flip determines home team for Game 3

At Tuscaloosa, Ala.

Alabama 1, LSU 0

Friday, May 22: No. 1 Alabama 7, No. 4 LSU 0

Saturday, May 23: Alabama vs. LSU, 3 p.m.

x-Sunday, May 24: LSU vs. Alabama, TBD

At Gainesville, Fla.

Texas Tech 1, Florida 1

Friday, May 22: Texas Tech 10, No. 2 Florida 8

Saturday, May 23: Florida 10, Texas Tech 2

Sunday, May 24: Texas Tech vs. Florida, TBD

At Fayetteville, Ark.

Arkansas 1, Duke 0

Friday, May 22: No. 2 Arkansas 14, No. 3 Duke 5, 5 innings

Saturday, May 23: Arkansas vs. Duke, 5 p.m.

x-Sunday, May 24: Duke vs. Arkansas, TBD

At Los Angeles

UCLA 1, UCF 0

Friday, May 22: No. 2 UCLA 9, No. 6 UCF 1, 5 inngs

Saturday, May 23: UCLA vs. UCF, 9 p.m.

x-Sunday, May 24: UCF vs. UCLA, TBD

At Lincoln, Neb.

Nebraska 1, Oklahoma St. 0

Friday, May 22: No. 1 Nebraska 8, No. 4 Oklahoma St. 1

Saturday, May 23: Nebraska vs. Oklahoma St., 5 p.m.

x-Saturday, May 23: Oklahoma St. vs. Nebraska, TBD

At Austin, Texas

Arizona St. 1, Texas 0

Friday, May 22: No. 5 Arizona St. 4, No. 1 Texas 1

Saturday, May 23: Texas vs. Arizona St., 7 p.m.

x-Sunday, May 24: Arizona St. vs. Texas, TBD

At Knoxville, Tenn.

Tennessee 2, Georgia 0

Thursday, May 21: No. 2 Tennessee 3, No. 3 Georgia 1

Friday, May 22: Tennessee 2, Georgia 1

At Norman, Okla.

Mississippi St. 1, Oklahoma 1

Friday, May 222: No. 5 Mississippi St. 11, No. 1 Oklahoma 9

Saturday, May 23: Oklahoma 7, Mississippi St. 1

Sunday, May 24: Mississippi St vs. Oklahoma, TBD

