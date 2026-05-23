NCAA Division I Softball Super Regionals Glance

All Times EDT
(Best-of-3; x-if necessary)
Host school is home team for Game 1; visiting school is home team for Game 2; coin flip determines home team for Game 3
At Tuscaloosa, Ala.
Alabama 1, LSU 0
Friday, May 22: No. 1 Alabama 7, No. 4 LSU 0
Saturday, May 23: Alabama vs. LSU, 3 p.m.
x-Sunday, May 24: LSU vs. Alabama, TBD
At Gainesville, Fla.
Texas Tech 1, Florida 1
Friday, May 22: Texas Tech 10, No. 2 Florida 8
Saturday, May 23: Florida 10, Texas Tech 2
Sunday, May 24: Texas Tech vs. Florida, TBD
At Fayetteville, Ark.
Arkansas 1, Duke 0
Friday, May 22: No. 2 Arkansas 14, No. 3 Duke 5, 5 innings
Saturday, May 23: Arkansas vs. Duke, 5 p.m.
x-Sunday, May 24: Duke vs. Arkansas, TBD
At Los Angeles
UCLA 1, UCF 0
Friday, May 22: No. 2 UCLA 9, No. 6 UCF 1, 5 inngs
Saturday, May 23: UCLA vs. UCF, 9 p.m.
x-Sunday, May 24: UCF vs. UCLA, TBD
At Lincoln, Neb.
Nebraska 1, Oklahoma St. 0
Friday, May 22: No. 1 Nebraska 8, No. 4 Oklahoma St. 1
Saturday, May 23: Nebraska vs. Oklahoma St., 5 p.m.
x-Saturday, May 23: Oklahoma St. vs. Nebraska, TBD
At Austin, Texas
Arizona St. 1, Texas 0
Friday, May 22: No. 5 Arizona St. 4, No. 1 Texas 1
Saturday, May 23: Texas vs. Arizona St., 7 p.m.
x-Sunday, May 24: Arizona St. vs. Texas, TBD
At Knoxville, Tenn.
Tennessee 2, Georgia 0
Thursday, May 21: No. 2 Tennessee 3, No. 3 Georgia 1
Friday, May 22: Tennessee 2, Georgia 1
At Norman, Okla.
Mississippi St. 1, Oklahoma 1
Friday, May 222: No. 5 Mississippi St. 11, No. 1 Oklahoma 9
Saturday, May 23: Oklahoma 7, Mississippi St. 1
Sunday, May 24: Mississippi St vs. Oklahoma, TBD
