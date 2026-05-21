NCAA Division I Softball Super Regionals Glance

All Times EDT
(Best-of-3; x-if necessary)
Host school is home team for Game 1; visiting school is home team for Game 2; coin flip determines home team for Game 3
At Tuscaloosa, Ala. LSU
vs. Alabama
Friday, May 22: No. 4 LSU (37-17) vs. No. 1 Alabama (49-7), 7 p.m.
Saturday, May 23: Alabama vs. LSU, 3 p.m.
x-Sunday, May 24: LSU vs. Alabama, TBD
At Gainesville, Fla. Texas Tech
vs. Florida
Friday, May 22: Texas Tech (52-6) vs. No. 2 Florida (48-10), 11 a.m.
Saturday, May 23: Florida vs. Texas Tech, 12:30 p.m.
x-Sunday, May 24: Texas Tech vs. Florida, TBD
At Fayetteville, Ark.
Duke vs. Arkansas
Friday, May 22: No. 3 Duke (39-14) vs. No. 2 Arkansas (42-11), noon
Saturday, May 23: Arkansas vs. Duke, 5 p.m.
x-Sunday, May 24: Duke vs. Arkansas, TBD
At Los Angeles, UCF vs. UCLA
Friday, May 22: No. 6 UCF (38-16-1) vs. No. 2 UCLA (47-8), 9 p.m.
Saturday, May 23: UCLA vs. UCF, 9 p.m.
x-Sunday, May 24: UCF vs. UCLA, TBD
At Lincoln, Neb. Oklahoma St. vs. Nebraska
Thursday, May 21: No. 4 Oklahoma St. (38-15) vs. No. 1 Nebraska (46-6), 9 p.m.
Friday, May 22: Nebraska vs. Oklahoma St., 5 p.m.
x-Saturday, May 23: Oklahoma St. vs. Nebraska, 5 p.m.
At Austin, Texas
Arizona St. vs. Texas
Friday, May 22: No. 5 Arizona St. (41-16) vs. No. 1 Texas (42-10), 9 p.m.
Saturday, May 23: Texas vs. Arizona St., 7 p.m.
x-Sunday, May 24: Arizona St. vs. Texas, TBD
At Knoxville, Tenn.
Tennessee 1, Georgia 0
Thursday, May 21: No. 2 Tennessee 3, No. 3 Georgia 1
Friday, May 22: Tennessee vs. Georgia, 3 p.m.
x-Saturday, May 23: Georgia vs. Tennessee, 11 a.m.
At Norman, Okla.
Mississippi St. vs. Oklahoma
Friday, May 222: No. 5 Mississippi St. (38-18) vs. No. 1 Oklahoma (48-8), 1 p.m.
Saturday, May 23: Oklahoma vs. Mississippi St., 1 p.m.
x-Sunday, May 24: Mississippi St vs. Oklahoma, TBD
