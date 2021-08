Olympic Women’s Golf Scores

Friday At Kasumigaseki Country Club – East Course Saitama, Japan Yardage: 6,648; Par: 71 Final Round Nelly Korda, United States…

Friday

At Kasumigaseki Country Club – East Course

Saitama, Japan

Yardage: 6,648; Par: 71

Final Round

Nelly Korda, United States 67-62-69-69—267 Mone Inami, Japan 70-65-68-65—268 Lydia Ko, New Zealand 70-67-66-65—268 Aditi Ashok, India 67-66-68-68—269 Hannah Green, Australia 71-65-67-68—271 Emily Pedersen, Denmark 70-63-70-68—271 Stephanie Meadow, Northern Ireland 72-66-68-66—272 Shanshan Feng, China 74-64-68-67—273 Nasa Hataoka, Japan 70-68-67-69—274 Sei Young Kim, South Korea 69-69-68-68—274 Jin Young Ko, South Korea 68-67-71-68—274 Nanna Koerstz Madsen, Denmark 69-64-72-69—274 Xiyu Lin, China 71-66-69-68—274 Yuka Saso, Philippines 74-68-67-65—274 Wei-Ling Hsu, Chinese Taipei 69-69-71-66—275 Hyo Joo Kim, South Korea 70-68-70-67—275 Jessica Korda, United States 71-67-73-64—275 Matilda Castren, Finland 68-70-68-70—276 Albane Valenzuela, Switzerland 71-69-67-69—276 Danielle Kang, United States 69-69-74-65—277 Sanna Nuutinen, Finland 70-68-69-70—277 Madelene Sagstrom, Sweden 66-68-71-72—277 Maria Fassi, Mexico 73-70-68-68—279 Leona Maguire, Ireland 71-67-70-71—279 Anna Nordqvist, Sweden 72-69-68-70—279 Inbee Park, South Korea 69-70-71-69—279 Klara Spilkova, Czech Republic 69-70-71-69—279 Patty Tavatanakit, Thailand 71-71-69-68—279 Carlota Ciganda, Spain 68-73-70-69—280 Perrine Delacour, France 70-70-69-71—280 Brooke Henderson, Canada 74-68-71-67—280 Minjee Lee, Australia 71-68-73-68—280 Lexi Thompson, United States 72-71-69-69—281 Pia Babnik, Slovenia 71-71-73-67—282 Celine Boutier, France 73-68-72-69—282 Min Lee, Chinese Taipei 69-69-72-72—282 Kelly Tan, Malaysia 73-73-72-64—282 Daniela Darquea, Ecuador 72-73-65-73—283 Gaby Lopez, Mexico 71-72-69-71—283 Jodi Ewart Shadoff, England 74-68-70-72—284 Caroline Masson, Germany 71-70-68-75—284 Sophia Popov, Germany 71-72-70-71—284 Maha Haddioui, Morocco 72-74-70-69—285 Ariya Jutanugarn, Thailand 77-67-69-72—285 Bianca Pagdanganan, Philippines 69-71-71-74—285 Manon De Roey, Belgium 71-67-74-74—286 Giulia Molinaro, Italy 75-71-70-70—286 Maria Torres, Puerto Rico 73-77-70-67—287 Alena Sharp, Canada 74-71-69-75—289 Tiffany Chan, Hong Kong 77-74-69-70—290 Diksha Dagar, India 76-72-72-70—290 Azahara Munoz, Spain 69-76-73-72—290 Mariajo Uribe, Colombia 73-77-70-70—290 Kim Metraux, Switzerland 74-70-74-73—291 Mel Reid, England 73-75-76-69—293 Christine Wolf, Austria 71-72-81-73—297 Anne Van Dam, Netherlands 74-78-69-77—298 Magdalena Simmermacher, Argentina 76-70-78-76—300 Lucrezia Colombotto Rosso, Monaco 75-74-75-78—302 Tonje Daffinrud, Norway 81-73-81-74—309

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.