Toto Japan Classic Scores

Friday At Taiheiyo Club (Minori Course) Ibaraki, Japan Purse: $1.5 million Yardage: 6,608; Par: 72 (36-36) First Round Shanshan Feng 35-31—66 Saiki Fujita 35-31—66 Ai Suzuki 35-31—66 Nasa Hataoka 34-32—66 Lizette Salas 33-33—66 Jane Park 33-33—66 Min-Young Lee 33-33—66 Sei Young Kim 34-33—67 Chae-Young Yoon 32-35—67 Anna Nordqvist 34-33—67 Yukari Nishiyama 33-35—68 Asako Fujimoto 34-34—68 Lexi Thompson 38-30—68 Lydia Ko 35-33—68 Pei-Ying Tsai 32-36—68 Mi Hyang Lee 36-32—68 So Yeon Ryu 32-36—68 Eun-Hee Ji 34-34—68 Stacy Lewis 33-35—68 Caroline Masson 35-33—68 Ayaka Watanabe 34-34—68 Jenny Shin 33-35—68 Brittany Altomare 35-33—68 In Gee Chun 35-34—69 Momoko Ueda 34-35—69 Angel Yin 35-34—69 Ariya Jutanugarn 35-34—69 Teresa Lu 33-36—69 Sun-Ju Ahn 35-34—69 Chella Choi 33-36—69 Mamiko Higa 37-32—69 Asuka Kashiwabara 36-33—69 Saki Takeo 36-33—69 Karine Icher 35-34—69 Jennifer Song 37-32—69 Hyo Joo Kim 35-34—69 Misuzu Narita 37-32—69 Haru Nomura 35-35—70 Erika Kikuchi 35-35—70 Ritsuko Ryu 36-34—70 Charley Hull 35-35—70 Minjee Lee 36-34—70 Eri Okayama 35-35—70 Ji-Hee Lee 34-36—70 Jeong Eun Lee 35-35—70 Jacqui Concolino 37-33—70 Moriya Jutanugarn 36-35—71 Fumika Kawagishi 38-33—71 Jodi Ewart Shadoff 37-34—71 Soo-Yun Kang 35-36—71 Kana Nagai 37-34—71 Sarah Jane Smith 38-33—71 Serena Aoki 36-35—71 Brooke M. Henderson 37-34—71 Angela Stanford 35-36—71 Kotone Hori 35-37—72 Danielle Kang 38-34—72 Miyu Shinkai 37-35—72 Megan Khang 36-36—72 Jessica Korda 36-36—72 Yumiko Yoshida 36-36—72 Rie Tsuji 36-37—73 Austin Ernst 37-36—73 Jiyai Shin 36-37—73 Kana Mikashima 38-35—73 Pornanong Phatlum 37-36—73 Shoko Sasaki 38-35—73 Hee-Kyung Bae 37-37—74 Candie Kung 37-37—74 Lala Anai 36-38—74 Suzann Pettersen 37-37—74 Haruka Morita-WanyaoLu 37-37—74 Mi Jung Hur 37-38—75 Rumi Yoshiba 39-36—75 Marina Alex 39-36—75 Michelle Wie 37-39—76 Su Oh 39-38—77

