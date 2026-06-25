NHL Draft Draft Order

At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Friday
First Round
1. Toronto Maple Leafs,
2. San Jose Sharks,
3. Vancouver Canucks,
4. Buffalo Sabres (from CHI),
5. New York Rangers,
6. Calvary Flames,
7. Seattle Kraken,
8. Winnipeg Jets,
9. San Jose Sharks (from FLA),
10. Nashville Predators,
11. St. Louis Blues,
12. New Jersey Devils,
13. New York Islanders,
14. Columbus Blue Jackets,
15. St. Louis Blues (from DET),
16. St. Louis Blues (from WSH),
17. Los Angeles Kings,
18. Washington Capitals, (from ANA),
19. Utah Mammoth,
20. Buffalo Sabres (from EDM),
21. Philadalphia Flyers,
22. Pittsburgh Penguins,
23. Boston Bruins,
24. Vancouver Canucks (from MIN),
25. Ottawa Senators (from TB),
26. New York Rangers (from DAL),
27. San Jose Sharks (from BUF),
28. Montreal Canadiens,
29. St. Louis Blues (from COL),
30. Calgary Flames (from VGK),
31. Carolina Hurricanes,
32. Ottawa Senators (picking last as part of a punishment),
Saturday
Second Round
33. Vancouver Canucks,
34. Chicago Blackhawks,
35. New Jersey Devils (from NYR),
36. Calgary Flames,
37. Chicago Blackhawks (from TOR),
38. Seattle Kraken,
39. Pittsburgh (from WPG),
40. Florida Panthers,
41. Vancouver Canucks (from SJ),
42. Nashville Predators,
43. Columbus Blue Jackets (from STL),
44. New Jersey Devils,
45. Buffalo Sabres (from NYJ),
46. Los Angeles Kings (from CBJ),
47. Detroit Red Wings,
48. Florida Panthers (from WSH),
49. Los Angeles Kings,
50. Anaheim Ducks,
51. Calgary Flames (from UTA),
52. Edmonton Oilers,
53. Philadelphia Flyers,
54. Pittsburgh Penguins,
55. Calgary Flames (from OTT),
56. Boston Bruins,
57. Nashville Predators (from MIN),
58. Tampa Bay Lightning,
59. Dallas Stars,
60. Toronto Maple Leafs (from BUF),
61. Montreal Canadiens,
62. San Jose Sharks (from COL),
63. Nullified Pick
64. New York Ranger (from CAR),
Third Round
65. Calgary Flames (from VAN),
66. Chicago Blackhawks,
67. New York Rangers,
68. Calgary Flames,
69. Toronto Maple Leafs,
70. Nashville Predators (from SEA),
71. Winnipeg Jets,
72. Ottawa Senators (from FLA),
73. St. Louis Blues (from SJ),
74. Colorado Avalanche (from NSH),
75. St. Louis Blues,
76. St. Louis Blues (from NJ),
77. St. Louis Blues (from NHI),
78. Vancouver Canucks (from CBJ),
79. Detroit Red Wings,
80. Los Angeles Kings (from WSH),
81. New York Rangers (from LA),
82. Anaheim Ducks,
83. Utah Mammoth,
84. Edmonton Oilers,
85. Toronto Maple Leafs (from PHI),
86. Pittsburgh Penguins,
87. Ottawa Senators,
88. Boston Bruins,
89. Minnesota Wild,
90. Tampa Bay Lightning,
91. Ottawa Senators (from CAL),
92. New York Rangers (from BUF),
93. Montreal Canadiens,
94. Columbus Blue Jackets (from COL),
95. Vegas Golden Knights,
96. Utah Mammoth (from CAR),
Fourth Round
97. Vancouver Canucks,
98. Florida Panthers (from CHI),
99. Seattle Kraken (from NYR),
100. Calgary Flames,
101. Columbia Blue Jackets (from TOR),
102. Seattle Kraken,
103. Montreal Canadiens (from WPG),
104. Boston Bruins (from FLA),
105. Carolina Hurricanes (from SJ),
106. Nashville Predators,
107. St. Louis Blues,
108. New Jersey Devils,
109. New York Islanders,
110. Ottawa Senators (from CBJ),
111. Boston Bruins (from DET),
112. Washington Capitals,
113. Los Angeles Kings,
114. Toronto Maple Leafs (from ANA),
115. Utah Mammoth,
116. Winnipeg Jets (from EDM),
117. Anaheim Ducks (from PHI),
118. Nashville Predators (from PIT),
119. Chicago Blackhawks (from OTT),
120. San Jose Sharks (from BOS),
121. Minnesota Wild,
122. Boston Bruins (from TB),
123. St. Louis Blues (from DAL),
124. Buffalo Sabres,
125. Montreal Canadiens,
126. Colorado Avalanche,
127. San Jose Sharks (from VGK),
128. Colorado Avalanche (from CAR),
Fifth Round
129. Vancouver Canucks,
130. Utah Mamoth (from CHI),
131. New York Rangers,
132. Calgary Flames,
133. Tampa Bay Lightning (from TOR),
134. Tampa Bay Lightning (from SEA),
135. Winnipeg Jets,
136. Florida Panthers,
137. Minnesota Wild (from SJ),
138. Nashville Predators,
139. St. Louis Blues,
140. New Jersey Devils,
141. New York Islanders,
142. Columbus Blue Jackets,
143. Detroit Red Wings,
144. Washington Capitals,
145. Los Angeles Kings,
146. Anaheim Ducks,
147. Utah Mammoth,
148. Nashville Predators (from EDM),
149. Colorado Avalance (from PHI),
150. St. Louis Blues (from PIT),
151. Ottawa Senators,
152. Colorado Avalanche (from BOS),
153. Minnesota Wild,
154. Tampa Bay Lightning,
155. Dallas Stars,
156. Buffalo Sabres,
157. Boston Bruins (from MTL),
158. Toronto Maple Leafs (from COL),
159. Vegas Golden Knights,
160. Nashville Predators (from CAR),
Sixth Round
161. Vancouver Canucks,
162. New York Rangers (from CHI),
163. New York Rangers,
164. Calgary Flames,
165. Carolina Hurricanes (from TOR),
166. Seattle Kraken,
167. Winnipeg Jets,
168. Florida Panthers,
169. Toronto Maple Leafs (from SJ),
170. Pittsburgh Penguins (from NSH)
171. St. Louis Blues,
172. New Jersey Devils,
173. New York Islanders,
174. San Jose Sharks (from CBJ),
175. Detroit Red Wings,
176. Vancouver Canucks (from WSH),
177. Los Angeles Kings,
178. Anaheim Ducks,
179. Nashville Predators (from UTA),
180. Edmonton Oilers,
181. Philadelphia Flyers,
182. Columbus Blue Jackets (from PIT),
183 Ottawa Senators,
184. Vancouver Canucks (From BOS),
185. Minnesota Wild,
186. Tampa Bay Lightning,
187. Dallas Stars,
188. Buffalo Sabres,
189. Montreal Canadiens,
190. Los Angeles Kings (from COL),
191. Vegas Golden Knights,
192. Carolina Hurricanes,
Seventh Round
193. New York Rangers (from VAN),
194. Chicago Blackhawks,
195. Colorado Avalanche (from NYR),
196. Detroit Red Wings (from CGY),
197. Dallas Stars (from TOR),
198. Seattle Kraken,
199. Winnipeg Jets,
200. Chicago Blackhawks (from FLA),
201. San Jose Sharks,
202. Nashville Predators,
203. St. Louis Blues,
204. Seattle Kraken (from NJ),
205. New York Islanders,
206. Columbus Blue Jackets,
207. Detroit Red Wings,
208. Washington Capitals,
209. Los Angeles Kings,
210. Anaheim Ducks,
211. Utah Mammoth,
212. Edmonton Oilers,
213. Philadelphia Flyers,
214. Colorado Avalanche (from PIT),
215. Colorado Avalanche (from OTT),
216. Boston Bruins,
217. Florida Panthers (from MIN),
218. Tampa Bay Lightning,
219. Dallas Stars,
220. Winnipeg Jets (from BUF),
221. Montreal Canadiens,
222. Colorado Avalanche,
223. Vegas Golden Knights,
224. Montreal Canadiens (from CAR),
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