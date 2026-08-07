Wyndham Championship Scores

Friday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Second Round
|Beau Hossler
|61-67—128
|Benjamin James
|62-67—129
|Jordan L. Smith
|65-64—129
|Michael Brennan
|66-65—131
|Doug Ghim
|64-67—131
|Max Greyserman
|65-66—131
|Rico Hoey
|66-65—131
|Billy Horschel
|65-66—131
|Alex Noren
|66-65—131
|Matti Schmid
|64-67—131
|David Skinns
|66-65—131
|Alex Smalley
|67-64—131
|Sahith Theegala
|62-69—131
|Eric Cole
|63-69—132
|Tom Hoge
|65-67—132
|Tom Kim
|65-67—132
|Denny McCarthy
|64-68—132
|Chad Ramey
|66-66—132
|Jackson Suber
|67-65—132
|Davis Thompson
|64-68—132
|Zachary Bauchou
|64-69—133
|Tyler Collet
|67-66—133
|Brooks Koepka
|67-66—133
|Hayden Springer
|64-69—133
|Kevin Yu
|65-68—133
|Rafael Campos
|65-69—134
|Trace Crowe
|70-64—134
|Joel Dahmen
|68-66—134
|Alex Fitzpatrick
|66-68—134
|Joe Highsmith
|67-67—134
|Hideki Matsuyama
|65-69—134
|Maverick McNealy
|67-67—134
|Chandler Phillips
|67-67—134
|Kevin Roy
|68-66—134
|Adrien Saddier
|67-67—134
|Erik Van Rooyen
|69-65—134
|Danny Walker
|69-65—134
|Ricky Castillo
|67-68—135
|Bud Cauley
|65-70—135
|Austin Eckroat
|67-68—135
|Harry Hall
|69-66—135
|Mackenzie Hughes
|68-67—135
|Sungjae Im
|67-68—135
|Michael Kim
|67-68—135
|Jackson Koivun
|67-68—135
|Taylor Pendrith
|66-69—135
|Brandt Snedeker
|65-70—135
|Kevin Streelman
|69-66—135
|Patrick Fishburn
|68-68—136
|Lee Hodges
|66-70—136
|Rasmus Højgaard
|68-68—136
|Chris Kirk
|69-67—136
|Justin Lower
|69-67—136
|Matthew McCarty
|66-70—136
|Andrew Novak
|68-68—136
|Pontus Nyholm
|69-67—136
|Thorbjørn Olesen
|69-67—136
|John Parry
|66-70—136
|Marco Penge
|73-63—136
|Aaron Rai
|69-67—136
|Neal Shipley
|69-67—136
|Justin Thomas
|66-70—136
|Kris Ventura
|69-67—136
|Kihei Akina
|67-70—137
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69—137
|Keegan Bradley
|70-67—137
|Davis Chatfield
|69-68—137
|Nicolas Echavarria
|68-69—137
|Tony Finau
|71-66—137
|Kensei Hirata
|68-69—137
|Patton Kizzire
|69-68—137
|Ben Kohles
|66-71—137
|Peter Malnati
|66-71—137
|Keith Mitchell
|65-72—137
|Andrew Putnam
|69-68—137
|Webb Simpson
|70-67—137
|Austin Smotherman
|66-71—137
|Jordan Spieth
|68-69—137
|Nick Taylor
|69-68—137
|Matt Wallace
|71-66—137
|Cameron Young
|71-66—137
|Zac Blair
|68-70—138
|Brian Campbell
|70-68—138
|Brice Garnett
|70-68—138
|Ryan Gerard
|67-71—138
|Ben Griffin
|69-69—138
|Emiliano Grillo
|69-69—138
|Brian Harman
|67-71—138
|Mac Meissner
|68-70—138
|C.T. Pan
|70-68—138
|Karl Vilips
|65-73—138
|Luke Clanton
|68-71—139
|A.J. Ewart
|71-68—139
|Takumi Kanaya
|69-70—139
|Johnny Keefer
|68-71—139
|J.T. Poston
|70-69—139
|Marcelo Rozo
|72-67—139
|Zecheng Dou
|69-71—140
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|Harris English
|74-66—140
|Lucas Glover
|69-71—140
|Lanto Griffin
|71-69—140
|Jeffrey Kang
|71-69—140
|Stefano Mazzoli
|68-72—140
|Max McGreevy
|68-72—140
|Matthieu Pavon
|70-70—140
|Patrick Rodgers
|70-70—140
|Gordon Sargent
|72-68—140
|Ben Silverman
|69-71—140
|Sam Stevens
|72-68—140
|Alejandro Tosti
|70-70—140
|Ryo Hisatsune
|73-68—141
|Mark Hubbard
|71-70—141
|Matt Kuchar
|69-72—141
|William Mouw
|68-73—141
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-72—141
|Steven Fisk
|72-70—142
|Hank Lebioda
|73-69—142
|William McGirt
|71-71—142
|Seamus Power
|68-74—142
|John VanDerLaan
|68-74—142
|Camilo Villegas
|69-73—142
|Stephan Jaeger
|72-71—143
|Christo Lamprecht
|74-69—143
|Troy Merritt
|67-76—143
|Jimmy Stanger
|72-71—143
|Sepp Straka
|73-70—143
|Adam Svensson
|69-74—143
|Blades Brown
|72-72—144
|Jason Day
|71-73—144
|Keenan Huskey
|76-68—144
|Chandler Blanchet
|72-73—145
|Hao-Tong Li
|71-74—145
|Davis Riley
|74-71—145
|Jesper Svensson
|69-76—145
|Dylan Wu
|73-72—145
|David Lipsky
|74-74—148
|Aldrich Potgieter
|70-78—148
|Cameron Davis
|72-77—149
|Cooper Hrabak
|74-75—149
|Lorenzo Rodriguez
|75-74—149
|Luke List
|74-77—151
|Vince Whaley
|77-74—151
|Nick Dunlap
|71-82—153
|Adam Schenk
|72-WD
|Pierceson Coody
|76-WD
|Aaron Wise
|72-DQ
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