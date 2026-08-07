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Wyndham Championship Scores

The Associated Press

August 7, 2026, 7:42 PM

Friday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Second Round

Beau Hossler 61-67—128
Benjamin James 62-67—129
Jordan L. Smith 65-64—129
Michael Brennan 66-65—131
Doug Ghim 64-67—131
Max Greyserman 65-66—131
Rico Hoey 66-65—131
Billy Horschel 65-66—131
Alex Noren 66-65—131
Matti Schmid 64-67—131
David Skinns 66-65—131
Alex Smalley 67-64—131
Sahith Theegala 62-69—131
Eric Cole 63-69—132
Tom Hoge 65-67—132
Tom Kim 65-67—132
Denny McCarthy 64-68—132
Chad Ramey 66-66—132
Jackson Suber 67-65—132
Davis Thompson 64-68—132
Zachary Bauchou 64-69—133
Tyler Collet 67-66—133
Brooks Koepka 67-66—133
Hayden Springer 64-69—133
Kevin Yu 65-68—133
Rafael Campos 65-69—134
Trace Crowe 70-64—134
Joel Dahmen 68-66—134
Alex Fitzpatrick 66-68—134
Joe Highsmith 67-67—134
Hideki Matsuyama 65-69—134
Maverick McNealy 67-67—134
Chandler Phillips 67-67—134
Kevin Roy 68-66—134
Adrien Saddier 67-67—134
Erik Van Rooyen 69-65—134
Danny Walker 69-65—134
Ricky Castillo 67-68—135
Bud Cauley 65-70—135
Austin Eckroat 67-68—135
Harry Hall 69-66—135
Mackenzie Hughes 68-67—135
Sungjae Im 67-68—135
Michael Kim 67-68—135
Jackson Koivun 67-68—135
Taylor Pendrith 66-69—135
Brandt Snedeker 65-70—135
Kevin Streelman 69-66—135
Patrick Fishburn 68-68—136
Lee Hodges 66-70—136
Rasmus Højgaard 68-68—136
Chris Kirk 69-67—136
Justin Lower 69-67—136
Matthew McCarty 66-70—136
Andrew Novak 68-68—136
Pontus Nyholm 69-67—136
Thorbjørn Olesen 69-67—136
John Parry 66-70—136
Marco Penge 73-63—136
Aaron Rai 69-67—136
Neal Shipley 69-67—136
Justin Thomas 66-70—136
Kris Ventura 69-67—136
Kihei Akina 67-70—137
Christiaan Bezuidenhout 68-69—137
Keegan Bradley 70-67—137
Davis Chatfield 69-68—137
Nicolas Echavarria 68-69—137
Tony Finau 71-66—137
Kensei Hirata 68-69—137
Patton Kizzire 69-68—137
Ben Kohles 66-71—137
Peter Malnati 66-71—137
Keith Mitchell 65-72—137
Andrew Putnam 69-68—137
Webb Simpson 70-67—137
Austin Smotherman 66-71—137
Jordan Spieth 68-69—137
Nick Taylor 69-68—137
Matt Wallace 71-66—137
Cameron Young 71-66—137
Zac Blair 68-70—138
Brian Campbell 70-68—138
Brice Garnett 70-68—138
Ryan Gerard 67-71—138
Ben Griffin 69-69—138
Emiliano Grillo 69-69—138
Brian Harman 67-71—138
Mac Meissner 68-70—138
C.T. Pan 70-68—138
Karl Vilips 65-73—138
Luke Clanton 68-71—139
A.J. Ewart 71-68—139
Takumi Kanaya 69-70—139
Johnny Keefer 68-71—139
J.T. Poston 70-69—139
Marcelo Rozo 72-67—139
Zecheng Dou 69-71—140
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140
Harris English 74-66—140
Lucas Glover 69-71—140
Lanto Griffin 71-69—140
Jeffrey Kang 71-69—140
Stefano Mazzoli 68-72—140
Max McGreevy 68-72—140
Matthieu Pavon 70-70—140
Patrick Rodgers 70-70—140
Gordon Sargent 72-68—140
Ben Silverman 69-71—140
Sam Stevens 72-68—140
Alejandro Tosti 70-70—140
Ryo Hisatsune 73-68—141
Mark Hubbard 71-70—141
Matt Kuchar 69-72—141
William Mouw 68-73—141
Rasmus Neergaard-Petersen 69-72—141
Steven Fisk 72-70—142
Hank Lebioda 73-69—142
William McGirt 71-71—142
Seamus Power 68-74—142
John VanDerLaan 68-74—142
Camilo Villegas 69-73—142
Stephan Jaeger 72-71—143
Christo Lamprecht 74-69—143
Troy Merritt 67-76—143
Jimmy Stanger 72-71—143
Sepp Straka 73-70—143
Adam Svensson 69-74—143
Blades Brown 72-72—144
Jason Day 71-73—144
Keenan Huskey 76-68—144
Chandler Blanchet 72-73—145
Hao-Tong Li 71-74—145
Davis Riley 74-71—145
Jesper Svensson 69-76—145
Dylan Wu 73-72—145
David Lipsky 74-74—148
Aldrich Potgieter 70-78—148
Cameron Davis 72-77—149
Cooper Hrabak 74-75—149
Lorenzo Rodriguez 75-74—149
Luke List 74-77—151
Vince Whaley 77-74—151
Nick Dunlap 71-82—153
Adam Schenk 72-WD
Pierceson Coody 76-WD
Aaron Wise 72-DQ

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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