Wyndham Championship Par Scores

Friday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Second Round
|Beau Hossler
|61-67—128
|-12
|Benjamin James
|62-67—129
|-11
|Jordan L. Smith
|65-64—129
|-11
|Michael Brennan
|66-65—131
|-9
|Doug Ghim
|64-67—131
|-9
|Max Greyserman
|65-66—131
|-9
|Rico Hoey
|66-65—131
|-9
|Billy Horschel
|65-66—131
|-9
|Alex Noren
|66-65—131
|-9
|Matti Schmid
|64-67—131
|-9
|David Skinns
|66-65—131
|-9
|Alex Smalley
|67-64—131
|-9
|Sahith Theegala
|62-69—131
|-9
|Eric Cole
|63-69—132
|-8
|Tom Hoge
|65-67—132
|-8
|Tom Kim
|65-67—132
|-8
|Denny McCarthy
|64-68—132
|-8
|Chad Ramey
|66-66—132
|-8
|Jackson Suber
|67-65—132
|-8
|Davis Thompson
|64-68—132
|-8
|Zachary Bauchou
|64-69—133
|-7
|Tyler Collet
|67-66—133
|-7
|Brooks Koepka
|67-66—133
|-7
|Hayden Springer
|64-69—133
|-7
|Kevin Yu
|65-68—133
|-7
|Rafael Campos
|65-69—134
|-6
|Trace Crowe
|70-64—134
|-6
|Joel Dahmen
|68-66—134
|-6
|Alex Fitzpatrick
|66-68—134
|-6
|Joe Highsmith
|67-67—134
|-6
|Hideki Matsuyama
|65-69—134
|-6
|Maverick McNealy
|67-67—134
|-6
|Chandler Phillips
|67-67—134
|-6
|Kevin Roy
|68-66—134
|-6
|Adrien Saddier
|67-67—134
|-6
|Erik Van Rooyen
|69-65—134
|-6
|Danny Walker
|69-65—134
|-6
|Ricky Castillo
|67-68—135
|-5
|Bud Cauley
|65-70—135
|-5
|Austin Eckroat
|67-68—135
|-5
|Harry Hall
|69-66—135
|-5
|Mackenzie Hughes
|68-67—135
|-5
|Sungjae Im
|67-68—135
|-5
|Michael Kim
|67-68—135
|-5
|Jackson Koivun
|67-68—135
|-5
|Taylor Pendrith
|66-69—135
|-5
|Brandt Snedeker
|65-70—135
|-5
|Kevin Streelman
|69-66—135
|-5
|Patrick Fishburn
|68-68—136
|-4
|Lee Hodges
|66-70—136
|-4
|Rasmus Højgaard
|68-68—136
|-4
|Chris Kirk
|69-67—136
|-4
|Justin Lower
|69-67—136
|-4
|Matthew McCarty
|66-70—136
|-4
|Andrew Novak
|68-68—136
|-4
|Pontus Nyholm
|69-67—136
|-4
|Thorbjørn Olesen
|69-67—136
|-4
|John Parry
|66-70—136
|-4
|Marco Penge
|73-63—136
|-4
|Aaron Rai
|69-67—136
|-4
|Neal Shipley
|69-67—136
|-4
|Justin Thomas
|66-70—136
|-4
|Kris Ventura
|69-67—136
|-4
|Kihei Akina
|67-70—137
|-3
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69—137
|-3
|Keegan Bradley
|70-67—137
|-3
|Davis Chatfield
|69-68—137
|-3
|Nicolas Echavarria
|68-69—137
|-3
|Tony Finau
|71-66—137
|-3
|Kensei Hirata
|68-69—137
|-3
|Patton Kizzire
|69-68—137
|-3
|Ben Kohles
|66-71—137
|-3
|Peter Malnati
|66-71—137
|-3
|Keith Mitchell
|65-72—137
|-3
|Andrew Putnam
|69-68—137
|-3
|Webb Simpson
|70-67—137
|-3
|Austin Smotherman
|66-71—137
|-3
|Jordan Spieth
|68-69—137
|-3
|Nick Taylor
|69-68—137
|-3
|Matt Wallace
|71-66—137
|-3
|Cameron Young
|71-66—137
|-3
|Zac Blair
|68-70—138
|-2
|Brian Campbell
|70-68—138
|-2
|Brice Garnett
|70-68—138
|-2
|Ryan Gerard
|67-71—138
|-2
|Ben Griffin
|69-69—138
|-2
|Emiliano Grillo
|69-69—138
|-2
|Brian Harman
|67-71—138
|-2
|Mac Meissner
|68-70—138
|-2
|C.T. Pan
|70-68—138
|-2
|Karl Vilips
|65-73—138
|-2
|Luke Clanton
|68-71—139
|-1
|A.J. Ewart
|71-68—139
|-1
|Takumi Kanaya
|69-70—139
|-1
|Johnny Keefer
|68-71—139
|-1
|J.T. Poston
|70-69—139
|-1
|Marcelo Rozo
|72-67—139
|-1
|Zecheng Dou
|69-71—140
|E
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|E
|Harris English
|74-66—140
|E
|Lucas Glover
|69-71—140
|E
|Lanto Griffin
|71-69—140
|E
|Jeffrey Kang
|71-69—140
|E
|Stefano Mazzoli
|68-72—140
|E
|Max McGreevy
|68-72—140
|E
|Matthieu Pavon
|70-70—140
|E
|Patrick Rodgers
|70-70—140
|E
|Gordon Sargent
|72-68—140
|E
|Ben Silverman
|69-71—140
|E
|Sam Stevens
|72-68—140
|E
|Alejandro Tosti
|70-70—140
|E
|Ryo Hisatsune
|73-68—141
|+1
|Mark Hubbard
|71-70—141
|+1
|Matt Kuchar
|69-72—141
|+1
|William Mouw
|68-73—141
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-72—141
|+1
|Steven Fisk
|72-70—142
|+2
|Hank Lebioda
|73-69—142
|+2
|William McGirt
|71-71—142
|+2
|Seamus Power
|68-74—142
|+2
|John VanDerLaan
|68-74—142
|+2
|Camilo Villegas
|69-73—142
|+2
|Stephan Jaeger
|72-71—143
|+3
|Christo Lamprecht
|74-69—143
|+3
|Troy Merritt
|67-76—143
|+3
|Jimmy Stanger
|72-71—143
|+3
|Sepp Straka
|73-70—143
|+3
|Adam Svensson
|69-74—143
|+3
|Blades Brown
|72-72—144
|+4
|Jason Day
|71-73—144
|+4
|Keenan Huskey
|76-68—144
|+4
|Chandler Blanchet
|72-73—145
|+5
|Hao-Tong Li
|71-74—145
|+5
|Davis Riley
|74-71—145
|+5
|Jesper Svensson
|69-76—145
|+5
|Dylan Wu
|73-72—145
|+5
|David Lipsky
|74-74—148
|+8
|Aldrich Potgieter
|70-78—148
|+8
|Cameron Davis
|72-77—149
|+9
|Cooper Hrabak
|74-75—149
|+9
|Lorenzo Rodriguez
|75-74—149
|+9
|Luke List
|74-77—151
|+11
|Vince Whaley
|77-74—151
|+11
|Nick Dunlap
|71-82—153
|+13
|Adam Schenk
|72-WD
|Pierceson Coody
|76-WD
|Aaron Wise
|72-DQ
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