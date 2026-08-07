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Wyndham Championship Par Scores

The Associated Press

August 7, 2026, 7:42 PM

Friday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Second Round

Beau Hossler 61-67—128 -12
Benjamin James 62-67—129 -11
Jordan L. Smith 65-64—129 -11
Michael Brennan 66-65—131 -9
Doug Ghim 64-67—131 -9
Max Greyserman 65-66—131 -9
Rico Hoey 66-65—131 -9
Billy Horschel 65-66—131 -9
Alex Noren 66-65—131 -9
Matti Schmid 64-67—131 -9
David Skinns 66-65—131 -9
Alex Smalley 67-64—131 -9
Sahith Theegala 62-69—131 -9
Eric Cole 63-69—132 -8
Tom Hoge 65-67—132 -8
Tom Kim 65-67—132 -8
Denny McCarthy 64-68—132 -8
Chad Ramey 66-66—132 -8
Jackson Suber 67-65—132 -8
Davis Thompson 64-68—132 -8
Zachary Bauchou 64-69—133 -7
Tyler Collet 67-66—133 -7
Brooks Koepka 67-66—133 -7
Hayden Springer 64-69—133 -7
Kevin Yu 65-68—133 -7
Rafael Campos 65-69—134 -6
Trace Crowe 70-64—134 -6
Joel Dahmen 68-66—134 -6
Alex Fitzpatrick 66-68—134 -6
Joe Highsmith 67-67—134 -6
Hideki Matsuyama 65-69—134 -6
Maverick McNealy 67-67—134 -6
Chandler Phillips 67-67—134 -6
Kevin Roy 68-66—134 -6
Adrien Saddier 67-67—134 -6
Erik Van Rooyen 69-65—134 -6
Danny Walker 69-65—134 -6
Ricky Castillo 67-68—135 -5
Bud Cauley 65-70—135 -5
Austin Eckroat 67-68—135 -5
Harry Hall 69-66—135 -5
Mackenzie Hughes 68-67—135 -5
Sungjae Im 67-68—135 -5
Michael Kim 67-68—135 -5
Jackson Koivun 67-68—135 -5
Taylor Pendrith 66-69—135 -5
Brandt Snedeker 65-70—135 -5
Kevin Streelman 69-66—135 -5
Patrick Fishburn 68-68—136 -4
Lee Hodges 66-70—136 -4
Rasmus Højgaard 68-68—136 -4
Chris Kirk 69-67—136 -4
Justin Lower 69-67—136 -4
Matthew McCarty 66-70—136 -4
Andrew Novak 68-68—136 -4
Pontus Nyholm 69-67—136 -4
Thorbjørn Olesen 69-67—136 -4
John Parry 66-70—136 -4
Marco Penge 73-63—136 -4
Aaron Rai 69-67—136 -4
Neal Shipley 69-67—136 -4
Justin Thomas 66-70—136 -4
Kris Ventura 69-67—136 -4
Kihei Akina 67-70—137 -3
Christiaan Bezuidenhout 68-69—137 -3
Keegan Bradley 70-67—137 -3
Davis Chatfield 69-68—137 -3
Nicolas Echavarria 68-69—137 -3
Tony Finau 71-66—137 -3
Kensei Hirata 68-69—137 -3
Patton Kizzire 69-68—137 -3
Ben Kohles 66-71—137 -3
Peter Malnati 66-71—137 -3
Keith Mitchell 65-72—137 -3
Andrew Putnam 69-68—137 -3
Webb Simpson 70-67—137 -3
Austin Smotherman 66-71—137 -3
Jordan Spieth 68-69—137 -3
Nick Taylor 69-68—137 -3
Matt Wallace 71-66—137 -3
Cameron Young 71-66—137 -3
Zac Blair 68-70—138 -2
Brian Campbell 70-68—138 -2
Brice Garnett 70-68—138 -2
Ryan Gerard 67-71—138 -2
Ben Griffin 69-69—138 -2
Emiliano Grillo 69-69—138 -2
Brian Harman 67-71—138 -2
Mac Meissner 68-70—138 -2
C.T. Pan 70-68—138 -2
Karl Vilips 65-73—138 -2
Luke Clanton 68-71—139 -1
A.J. Ewart 71-68—139 -1
Takumi Kanaya 69-70—139 -1
Johnny Keefer 68-71—139 -1
J.T. Poston 70-69—139 -1
Marcelo Rozo 72-67—139 -1
Zecheng Dou 69-71—140 E
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140 E
Harris English 74-66—140 E
Lucas Glover 69-71—140 E
Lanto Griffin 71-69—140 E
Jeffrey Kang 71-69—140 E
Stefano Mazzoli 68-72—140 E
Max McGreevy 68-72—140 E
Matthieu Pavon 70-70—140 E
Patrick Rodgers 70-70—140 E
Gordon Sargent 72-68—140 E
Ben Silverman 69-71—140 E
Sam Stevens 72-68—140 E
Alejandro Tosti 70-70—140 E
Ryo Hisatsune 73-68—141 +1
Mark Hubbard 71-70—141 +1
Matt Kuchar 69-72—141 +1
William Mouw 68-73—141 +1
Rasmus Neergaard-Petersen 69-72—141 +1
Steven Fisk 72-70—142 +2
Hank Lebioda 73-69—142 +2
William McGirt 71-71—142 +2
Seamus Power 68-74—142 +2
John VanDerLaan 68-74—142 +2
Camilo Villegas 69-73—142 +2
Stephan Jaeger 72-71—143 +3
Christo Lamprecht 74-69—143 +3
Troy Merritt 67-76—143 +3
Jimmy Stanger 72-71—143 +3
Sepp Straka 73-70—143 +3
Adam Svensson 69-74—143 +3
Blades Brown 72-72—144 +4
Jason Day 71-73—144 +4
Keenan Huskey 76-68—144 +4
Chandler Blanchet 72-73—145 +5
Hao-Tong Li 71-74—145 +5
Davis Riley 74-71—145 +5
Jesper Svensson 69-76—145 +5
Dylan Wu 73-72—145 +5
David Lipsky 74-74—148 +8
Aldrich Potgieter 70-78—148 +8
Cameron Davis 72-77—149 +9
Cooper Hrabak 74-75—149 +9
Lorenzo Rodriguez 75-74—149 +9
Luke List 74-77—151 +11
Vince Whaley 77-74—151 +11
Nick Dunlap 71-82—153 +13
Adam Schenk 72-WD
Pierceson Coody 76-WD
Aaron Wise 72-DQ

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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