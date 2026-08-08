Wyndham Championship Scores

Saturday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Third Round
|Michael Brennan
|66-65-63—194
|Beau Hossler
|61-67-66—194
|Tom Kim
|65-67-63—195
|Alex Noren
|66-65-65—196
|Alex Smalley
|67-64-65—196
|Davis Thompson
|64-68-65—197
|Kevin Yu
|65-68-65—198
|Nicolas Echavarria
|68-69-62—199
|Harry Hall
|69-66-64—199
|Jordan L. Smith
|65-64-70—199
|Hideki Matsuyama
|65-69-66—200
|David Skinns
|66-65-69—200
|Sahith Theegala
|62-69-69—200
|Erik Van Rooyen
|69-65-66—200
|Zachary Bauchou
|64-69-68—201
|Billy Horschel
|65-66-70—201
|Benjamin James
|62-67-72—201
|Jackson Koivun
|67-68-66—201
|Kevin Roy
|68-66-67—201
|Matt Wallace
|71-66-64—201
|Tyler Collet
|67-66-69—202
|Joel Dahmen
|68-66-68—202
|Rico Hoey
|66-65-71—202
|Sungjae Im
|67-68-67—202
|Ben Kohles
|66-71-65—202
|Denny McCarthy
|64-68-70—202
|Chandler Phillips
|67-67-68—202
|Webb Simpson
|70-67-65—202
|Jordan Spieth
|68-69-65—202
|Jackson Suber
|67-65-70—202
|Justin Thomas
|66-70-66—202
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69-66—203
|Rafael Campos
|65-69-69—203
|Eric Cole
|63-69-71—203
|Austin Eckroat
|67-68-68—203
|Doug Ghim
|64-67-72—203
|Andrew Novak
|68-68-67—203
|Brandt Snedeker
|65-70-68—203
|Hayden Springer
|64-69-70—203
|Bud Cauley
|65-70-69—204
|Patrick Fishburn
|68-68-68—204
|Joe Highsmith
|67-67-70—204
|Michael Kim
|67-68-69—204
|Justin Lower
|69-67-68—204
|Thorbjørn Olesen
|69-67-68—204
|John Parry
|66-70-68—204
|Chad Ramey
|66-66-72—204
|Austin Smotherman
|66-71-67—204
|Kevin Streelman
|69-66-69—204
|Ricky Castillo
|67-68-70—205
|Lee Hodges
|66-70-69—205
|Tom Hoge
|65-67-73—205
|Patton Kizzire
|69-68-68—205
|Andrew Putnam
|69-68-68—205
|Aaron Rai
|69-67-69—205
|Neal Shipley
|69-67-69—205
|Kris Ventura
|69-67-69—205
|Keegan Bradley
|70-67-69—206
|Davis Chatfield
|69-68-69—206
|Trace Crowe
|70-64-72—206
|Tony Finau
|71-66-69—206
|Matthew McCarty
|66-70-70—206
|Matti Schmid
|64-67-75—206
|Danny Walker
|69-65-72—206
|Alex Fitzpatrick
|66-68-73—207
|Kensei Hirata
|68-69-70—207
|Mackenzie Hughes
|68-67-72—207
|Chris Kirk
|69-67-71—207
|Brooks Koepka
|67-66-74—207
|Maverick McNealy
|67-67-73—207
|Keith Mitchell
|65-72-70—207
|Kihei Akina
|67-70-71—208
|Rasmus Højgaard
|68-68-72—208
|Pontus Nyholm
|69-67-72—208
|Adrien Saddier
|67-67-74—208
|Max Greyserman
|65-66-78—209
|Taylor Pendrith
|66-69-74—209
|Nick Taylor
|69-68-72—209
|Cameron Young
|71-66-72—209
|Marco Penge
|73-63-74—210
|Peter Malnati
|66-71-75—212
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