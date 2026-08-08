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Wyndham Championship Scores

The Associated Press

August 8, 2026, 9:54 PM

Saturday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Third Round

Michael Brennan 66-65-63—194
Beau Hossler 61-67-66—194
Tom Kim 65-67-63—195
Alex Noren 66-65-65—196
Alex Smalley 67-64-65—196
Davis Thompson 64-68-65—197
Kevin Yu 65-68-65—198
Nicolas Echavarria 68-69-62—199
Harry Hall 69-66-64—199
Jordan L. Smith 65-64-70—199
Hideki Matsuyama 65-69-66—200
David Skinns 66-65-69—200
Sahith Theegala 62-69-69—200
Erik Van Rooyen 69-65-66—200
Zachary Bauchou 64-69-68—201
Billy Horschel 65-66-70—201
Benjamin James 62-67-72—201
Jackson Koivun 67-68-66—201
Kevin Roy 68-66-67—201
Matt Wallace 71-66-64—201
Tyler Collet 67-66-69—202
Joel Dahmen 68-66-68—202
Rico Hoey 66-65-71—202
Sungjae Im 67-68-67—202
Ben Kohles 66-71-65—202
Denny McCarthy 64-68-70—202
Chandler Phillips 67-67-68—202
Webb Simpson 70-67-65—202
Jordan Spieth 68-69-65—202
Jackson Suber 67-65-70—202
Justin Thomas 66-70-66—202
Christiaan Bezuidenhout 68-69-66—203
Rafael Campos 65-69-69—203
Eric Cole 63-69-71—203
Austin Eckroat 67-68-68—203
Doug Ghim 64-67-72—203
Andrew Novak 68-68-67—203
Brandt Snedeker 65-70-68—203
Hayden Springer 64-69-70—203
Bud Cauley 65-70-69—204
Patrick Fishburn 68-68-68—204
Joe Highsmith 67-67-70—204
Michael Kim 67-68-69—204
Justin Lower 69-67-68—204
Thorbjørn Olesen 69-67-68—204
John Parry 66-70-68—204
Chad Ramey 66-66-72—204
Austin Smotherman 66-71-67—204
Kevin Streelman 69-66-69—204
Ricky Castillo 67-68-70—205
Lee Hodges 66-70-69—205
Tom Hoge 65-67-73—205
Patton Kizzire 69-68-68—205
Andrew Putnam 69-68-68—205
Aaron Rai 69-67-69—205
Neal Shipley 69-67-69—205
Kris Ventura 69-67-69—205
Keegan Bradley 70-67-69—206
Davis Chatfield 69-68-69—206
Trace Crowe 70-64-72—206
Tony Finau 71-66-69—206
Matthew McCarty 66-70-70—206
Matti Schmid 64-67-75—206
Danny Walker 69-65-72—206
Alex Fitzpatrick 66-68-73—207
Kensei Hirata 68-69-70—207
Mackenzie Hughes 68-67-72—207
Chris Kirk 69-67-71—207
Brooks Koepka 67-66-74—207
Maverick McNealy 67-67-73—207
Keith Mitchell 65-72-70—207
Kihei Akina 67-70-71—208
Rasmus Højgaard 68-68-72—208
Pontus Nyholm 69-67-72—208
Adrien Saddier 67-67-74—208
Max Greyserman 65-66-78—209
Taylor Pendrith 66-69-74—209
Nick Taylor 69-68-72—209
Cameron Young 71-66-72—209
Marco Penge 73-63-74—210
Peter Malnati 66-71-75—212

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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