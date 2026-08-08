Live Radio
Home » Sports » Wyndham Championship Par Scores

Wyndham Championship Par Scores

The Associated Press

August 8, 2026, 9:54 PM

Saturday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Third Round

Michael Brennan 66-65-63—194 -16
Beau Hossler 61-67-66—194 -16
Tom Kim 65-67-63—195 -15
Alex Noren 66-65-65—196 -14
Alex Smalley 67-64-65—196 -14
Davis Thompson 64-68-65—197 -13
Kevin Yu 65-68-65—198 -12
Nicolas Echavarria 68-69-62—199 -11
Harry Hall 69-66-64—199 -11
Jordan L. Smith 65-64-70—199 -11
Hideki Matsuyama 65-69-66—200 -10
David Skinns 66-65-69—200 -10
Sahith Theegala 62-69-69—200 -10
Erik Van Rooyen 69-65-66—200 -10
Zachary Bauchou 64-69-68—201 -9
Billy Horschel 65-66-70—201 -9
Benjamin James 62-67-72—201 -9
Jackson Koivun 67-68-66—201 -9
Kevin Roy 68-66-67—201 -9
Matt Wallace 71-66-64—201 -9
Tyler Collet 67-66-69—202 -8
Joel Dahmen 68-66-68—202 -8
Rico Hoey 66-65-71—202 -8
Sungjae Im 67-68-67—202 -8
Ben Kohles 66-71-65—202 -8
Denny McCarthy 64-68-70—202 -8
Chandler Phillips 67-67-68—202 -8
Webb Simpson 70-67-65—202 -8
Jordan Spieth 68-69-65—202 -8
Jackson Suber 67-65-70—202 -8
Justin Thomas 66-70-66—202 -8
Christiaan Bezuidenhout 68-69-66—203 -7
Rafael Campos 65-69-69—203 -7
Eric Cole 63-69-71—203 -7
Austin Eckroat 67-68-68—203 -7
Doug Ghim 64-67-72—203 -7
Andrew Novak 68-68-67—203 -7
Brandt Snedeker 65-70-68—203 -7
Hayden Springer 64-69-70—203 -7
Bud Cauley 65-70-69—204 -6
Patrick Fishburn 68-68-68—204 -6
Joe Highsmith 67-67-70—204 -6
Michael Kim 67-68-69—204 -6
Justin Lower 69-67-68—204 -6
Thorbjørn Olesen 69-67-68—204 -6
John Parry 66-70-68—204 -6
Chad Ramey 66-66-72—204 -6
Austin Smotherman 66-71-67—204 -6
Kevin Streelman 69-66-69—204 -6
Ricky Castillo 67-68-70—205 -5
Lee Hodges 66-70-69—205 -5
Tom Hoge 65-67-73—205 -5
Patton Kizzire 69-68-68—205 -5
Andrew Putnam 69-68-68—205 -5
Aaron Rai 69-67-69—205 -5
Neal Shipley 69-67-69—205 -5
Kris Ventura 69-67-69—205 -5
Keegan Bradley 70-67-69—206 -4
Davis Chatfield 69-68-69—206 -4
Trace Crowe 70-64-72—206 -4
Tony Finau 71-66-69—206 -4
Matthew McCarty 66-70-70—206 -4
Matti Schmid 64-67-75—206 -4
Danny Walker 69-65-72—206 -4
Alex Fitzpatrick 66-68-73—207 -3
Kensei Hirata 68-69-70—207 -3
Mackenzie Hughes 68-67-72—207 -3
Chris Kirk 69-67-71—207 -3
Brooks Koepka 67-66-74—207 -3
Maverick McNealy 67-67-73—207 -3
Keith Mitchell 65-72-70—207 -3
Kihei Akina 67-70-71—208 -2
Rasmus Højgaard 68-68-72—208 -2
Pontus Nyholm 69-67-72—208 -2
Adrien Saddier 67-67-74—208 -2
Max Greyserman 65-66-78—209 -1
Taylor Pendrith 66-69-74—209 -1
Nick Taylor 69-68-72—209 -1
Cameron Young 71-66-72—209 -1
Marco Penge 73-63-74—210 E
Peter Malnati 66-71-75—212 +2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up