Wyndham Championship Par Scores

Saturday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Third Round
|Michael Brennan
|66-65-63—194
|-16
|Beau Hossler
|61-67-66—194
|-16
|Tom Kim
|65-67-63—195
|-15
|Alex Noren
|66-65-65—196
|-14
|Alex Smalley
|67-64-65—196
|-14
|Davis Thompson
|64-68-65—197
|-13
|Kevin Yu
|65-68-65—198
|-12
|Nicolas Echavarria
|68-69-62—199
|-11
|Harry Hall
|69-66-64—199
|-11
|Jordan L. Smith
|65-64-70—199
|-11
|Hideki Matsuyama
|65-69-66—200
|-10
|David Skinns
|66-65-69—200
|-10
|Sahith Theegala
|62-69-69—200
|-10
|Erik Van Rooyen
|69-65-66—200
|-10
|Zachary Bauchou
|64-69-68—201
|-9
|Billy Horschel
|65-66-70—201
|-9
|Benjamin James
|62-67-72—201
|-9
|Jackson Koivun
|67-68-66—201
|-9
|Kevin Roy
|68-66-67—201
|-9
|Matt Wallace
|71-66-64—201
|-9
|Tyler Collet
|67-66-69—202
|-8
|Joel Dahmen
|68-66-68—202
|-8
|Rico Hoey
|66-65-71—202
|-8
|Sungjae Im
|67-68-67—202
|-8
|Ben Kohles
|66-71-65—202
|-8
|Denny McCarthy
|64-68-70—202
|-8
|Chandler Phillips
|67-67-68—202
|-8
|Webb Simpson
|70-67-65—202
|-8
|Jordan Spieth
|68-69-65—202
|-8
|Jackson Suber
|67-65-70—202
|-8
|Justin Thomas
|66-70-66—202
|-8
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69-66—203
|-7
|Rafael Campos
|65-69-69—203
|-7
|Eric Cole
|63-69-71—203
|-7
|Austin Eckroat
|67-68-68—203
|-7
|Doug Ghim
|64-67-72—203
|-7
|Andrew Novak
|68-68-67—203
|-7
|Brandt Snedeker
|65-70-68—203
|-7
|Hayden Springer
|64-69-70—203
|-7
|Bud Cauley
|65-70-69—204
|-6
|Patrick Fishburn
|68-68-68—204
|-6
|Joe Highsmith
|67-67-70—204
|-6
|Michael Kim
|67-68-69—204
|-6
|Justin Lower
|69-67-68—204
|-6
|Thorbjørn Olesen
|69-67-68—204
|-6
|John Parry
|66-70-68—204
|-6
|Chad Ramey
|66-66-72—204
|-6
|Austin Smotherman
|66-71-67—204
|-6
|Kevin Streelman
|69-66-69—204
|-6
|Ricky Castillo
|67-68-70—205
|-5
|Lee Hodges
|66-70-69—205
|-5
|Tom Hoge
|65-67-73—205
|-5
|Patton Kizzire
|69-68-68—205
|-5
|Andrew Putnam
|69-68-68—205
|-5
|Aaron Rai
|69-67-69—205
|-5
|Neal Shipley
|69-67-69—205
|-5
|Kris Ventura
|69-67-69—205
|-5
|Keegan Bradley
|70-67-69—206
|-4
|Davis Chatfield
|69-68-69—206
|-4
|Trace Crowe
|70-64-72—206
|-4
|Tony Finau
|71-66-69—206
|-4
|Matthew McCarty
|66-70-70—206
|-4
|Matti Schmid
|64-67-75—206
|-4
|Danny Walker
|69-65-72—206
|-4
|Alex Fitzpatrick
|66-68-73—207
|-3
|Kensei Hirata
|68-69-70—207
|-3
|Mackenzie Hughes
|68-67-72—207
|-3
|Chris Kirk
|69-67-71—207
|-3
|Brooks Koepka
|67-66-74—207
|-3
|Maverick McNealy
|67-67-73—207
|-3
|Keith Mitchell
|65-72-70—207
|-3
|Kihei Akina
|67-70-71—208
|-2
|Rasmus Højgaard
|68-68-72—208
|-2
|Pontus Nyholm
|69-67-72—208
|-2
|Adrien Saddier
|67-67-74—208
|-2
|Max Greyserman
|65-66-78—209
|-1
|Taylor Pendrith
|66-69-74—209
|-1
|Nick Taylor
|69-68-72—209
|-1
|Cameron Young
|71-66-72—209
|-1
|Marco Penge
|73-63-74—210
|E
|Peter Malnati
|66-71-75—212
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