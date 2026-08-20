Western & Southern Open Results

Thursday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Thursday from Western & Southern Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Doubles
Round of 16
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys, Monaco, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (1), Britain, 6-4, 6-4.
Albano Olivetti and Theo Arribage, France, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (3), El Salvador, 4-6, 6-3, 10-5.
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Adam Pavlasek and Patrik Rikl, Czechia, 6-3, 6-4.
Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, def. Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury, Britain, 7-6 (5), 3-6, 10-4.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Alexandra Panova, Russia, and Magali Kempen, Belgium, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Maya Joint, Australia, 1-6, 6-4, 10-2.
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