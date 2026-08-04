Sports on TV for Wednesday, Aug. 5

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Aug. 5
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 13 – Orange Bracket, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 14 – Purple Bracket, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Toronto at Houston (2:10 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — St. Louis at N.Y. Yankees
7:30 p.m.
ESPN — Pittsburgh at Milwaukee
10:30 p.m.
MLBN — Detroit at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: North Queensland at Gold Coast
SOCCER (MEN’S)
7 a.m.
CBSSN — Club Friendly: K-League All Stars vs. Manchester City, Seoul, South Korea
2:25 p.m.
CBSSN — Club Friendly: Arsenal vs. Real Betis, Dublin
6:25 p.m.
FS1 — CONCACAF U-20 Championship: Canada vs. Jamaica, Quarterfinal, Puebla, Mexico
7 p.m.
CBSSN — USL League One: New York at Richmond
9:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship: Mexico vs. Panama, Quarterfinal, Puebla, Mexico
10 p.m.
FS1 — Leagues Cup Group Stage: Seattle at Toluca, Group A
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited Softball Little League Pro Game: Team Watley vs. Team Fernandez, Greenville, N.C.
SOCCER (WOMEN’S)
10 p.m.
CBSSN — NWSL: North Carolina at Denver
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Seattle at New York
9 p.m.
CNBC — Los Angeles at Chicago
USA — Los Angeles at Chicago
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