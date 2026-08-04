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Sports on TV for Wednesday, Aug. 5

The Associated Press

August 4, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Aug. 5

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 13 – Orange Bracket, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 14 – Purple Bracket, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Toronto at Houston (2:10 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — St. Louis at N.Y. Yankees

7:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at Milwaukee

10:30 p.m.

MLBN — Detroit at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: North Queensland at Gold Coast

SOCCER (MEN’S)

7 a.m.

CBSSN — Club Friendly: K-League All Stars vs. Manchester City, Seoul, South Korea

2:25 p.m.

CBSSN — Club Friendly: Arsenal vs. Real Betis, Dublin

6:25 p.m.

FS1 — CONCACAF U-20 Championship: Canada vs. Jamaica, Quarterfinal, Puebla, Mexico

7 p.m.

CBSSN — USL League One: New York at Richmond

9:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship: Mexico vs. Panama, Quarterfinal, Puebla, Mexico

10 p.m.

FS1 — Leagues Cup Group Stage: Seattle at Toluca, Group A

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited Softball Little League Pro Game: Team Watley vs. Team Fernandez, Greenville, N.C.

SOCCER (WOMEN’S)

10 p.m.

CBSSN — NWSL: North Carolina at Denver

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Seattle at New York

9 p.m.

CNBC — Los Angeles at Chicago

USA — Los Angeles at Chicago

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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