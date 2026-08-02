Sports on TV for Monday, Aug. 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Aug. 3
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Guayama Softball, Game 5 – Orange Bracket, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Emilia Romagna, Game 6 – Purple Bracket, Greenville, N.C.
4 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Greater Helotes, Game 7 – Purple Bracket, Greenville, N.C.
7 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Bristol Girls Softball, Game 8 – Orange Bracket, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
8 p.m.
ESPN — San Francisco at Texas
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Las Vegas at Atlanta
PEACOCK — Las Vegas at Atlanta
9 p.m.
USA — Phoenix at Chicago
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