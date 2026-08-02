Sports on TV for Monday, Aug. 3

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Monday, Aug. 3 LITTLE LEAGUE SOFTBALL 10 a.m. ESPN2 — Little…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Aug. 3

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Guayama Softball, Game 5 – Orange Bracket, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Emilia Romagna, Game 6 – Purple Bracket, Greenville, N.C.

4 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Greater Helotes, Game 7 – Purple Bracket, Greenville, N.C.

7 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD vs. Bristol Girls Softball, Game 8 – Orange Bracket, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

8 p.m.

ESPN — San Francisco at Texas

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Las Vegas at Atlanta

PEACOCK — Las Vegas at Atlanta

9 p.m.

USA — Phoenix at Chicago

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