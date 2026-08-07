Sports on TV for August 10 – 16

ADV08-09
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Aug. 10
LITTLE LEAGUE BASEBALL
9 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
11 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — Philadelphia at St. Louis (7:45 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Toronto at Atlanta
PEACOCK — Toronto at Atlanta
10 p.m.
USA — Chicago at Seattle
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Tuesday, Aug. 11
LITTLE LEAGUE BASEBALL
11 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional
MILB BASEBALL
7:30 p.m.
MLBN — Triple-A: Iowa vs. St. Paul, Dyersville, Iowa
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
10:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Tampa Bay at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — New York at Indiana
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Wednesday, Aug. 12
HIGH SCHOOL BASEBALL
2 p.m.
MLBN — 2026 MLB High School All-American Game: Team Thome vs. Team Hunter, Dyersville, Iowa
LITTLE LEAGUE BASEBALL
11 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional
MLB BASEBALL
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Diego (4:10 p.m.) OR Houston at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)
7 p.m.
ESPN — Seattle at N.Y. Yankees
10 p.m.
ESPN — Texas at L.A. Angels
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Toronto at Dallas
10 p.m.
CNBC — Chicago at Golden State
USA — Chicago at Golden State
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Thursday, Aug. 13
GOLF
9 a.m.
ESPN — PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, First Round, TPC Southwind, Memphis, Tenn.
LITTLE LEAGUE BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cleveland at Detroit (1:10 p.m.) OR Pittsburgh at Miami (1:10 p.m.)
7:30 p.m.
NETFLIX — Philadelphia vs. Minnesota, Dyersville, Iowa
11 p.m.
MLBN — TBA
NFL FOOTBALL
7 p.m.
NFLN — Preseason: Green Bay at Pittsburgh
9 p.m.
NFLN — Preseason: Tennessee at San Francisco
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Washington at Las Vegas
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Friday, Aug. 14
AUTO RACING
3 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Markham, Markham, Ontario
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR Craftsman Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at Richmond, Richmond Raceway, Richmond, Va.
GOLF
9 a.m.
ESPN — PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, Second Round, TPC Southwind, Memphis, Tenn.
LITTLE LEAGUE BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Regional
MLB BASEBALL
2:20 p.m.
APPLE TV — St. Louis at Chicago Cubs
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Boston at Pittsburgh (6:40 p.m.) OR Chicago White Sox at Detroit (6:40 p.m.)
7:15 p.m.
APPLE TV — N.Y. Yankees at Toronto
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)
NFL FOOTBALL
7 p.m.
NFLN — Preseason: Tampa Bay at N.Y. Jets
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Dallas at Indiana
10 p.m.
ION — Portland at Seattle
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Saturday, Aug. 15
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Markham, Markham, Ontario
2:25 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Markham, Markham, Ontario
7 p.m.
USA — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Richmond Raceway, Richmond, Va.
LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ESPN — PLL: Maryland at Philadelphia
5 p.m.
ESPN — WLL Playoffs: TBD, Championship, Philadelphia
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Chicago White Sox at Detroit (1:10 p.m.)
4 p.m.
FS1 — Washington at N.Y. Mets (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Arizona at Atlanta (7:15 p.m), Boston at Pittsburgh (7:15 p.m) OR Milwaukee at L.A. Dodgers (7:15 p.m)
NFL FOOTBALL
1 p.m.
NFLN — Preseason: Cleveland at Chicago
4 p.m.
NFLN — Preseason: L.A. Rams at Kansas City
8 p.m.
NFLN — Preseason: Dallas at Seattle
SOCCER (MEN’S)
Noon
ABC — LaLiga: TBA
7 p.m.
ESPN2 — USL Championship: Charleston at Pittsburgh
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
CBS — Minnesota at Las Vegas
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Sunday, Aug. 16
AUTO RACING
8:30 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Markham, Markham, Ontario
Noon
FOX — NTT IndyCar Series: Ontario Honda Dealers Indy at Markham, Streets of Markham, Markham, Ontario
LACROSSE (MEN’S)
1 p.m.
ABC — PLL: New York at Philadelphia
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Baltimore at Tampa Bay (12:15 p.m.)
PEACOCK — Baltimore at Tampa Bay (12:15 p.m.)
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (1:37 p.m.) OR Arizona at Atlanta (1:35 p.m.)
3 p.m.
ABC — St. Louis at Chicago Cubs
7 p.m.
NBCSN — Seattle at Houston (7:20 p.m.)
PEACOCK — Seattle at Houston (7:20 p.m.)
SOCCER (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPN — NWSL: Washington at Angel City
SOFTBALL
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.
WNBA BASKETBALL
5 p.m.
ESPN — Indiana at Atlanta
7 p.m.
ESPN — Portland at Phoenix
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