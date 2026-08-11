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Sports Betting Line

The Associated Press

August 11, 2026, 6:41 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (38½) Detroit
Green Bay (39½) at PITTSBURGH
Indianapolis (36½) at NEW ENGLAND
at HOUSTON (36½) LA Chargers
at LAS VEGAS (41½) Arizona
Tennessee (40½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NY JETS 6 (35½) Tampa Bay
Denver (38½) at ATLANTA
Miami (36½) at WASHINGTON

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (41½) at NY GIANTS
at BUFFALO (37½) Carolina
Cleveland (39½) at CHICAGO
at NEW ORLEANS (36½) Jacksonville
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (39½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (48½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Baltimore -117 at MINNESOTA -105
Tampa Bay -186 at ATHLETICS +162
at DETROIT -134 Cleveland +109
at N.Y YANKEES -124 Seattle +101
Boston -132 at TORONTO +108
at LA ANGELS OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -163 at ST. LOUIS +131
at ARIZONA -179 Colorado +145
Milwaukee -124 at SAN DIEGO +101
at MIAMI OFF Pittsburgh OFF
at WASHINGTON OFF Chicago Cubs OFF
at ATLANTA -165 N.Y Mets +134

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Houston -185 at SAN FRANCISCO +161
at CHICAGO WHITE SOX -150 Cincinnati +121
at LA DODGERS -233 Kansas City +186

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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