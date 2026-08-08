Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

August 8, 2026, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (38½) Detroit
at PITTSBURGH (37½) Green Bay
at NEW ENGLAND (38½) Indianapolis
LA Chargers (38½) at HOUSTON
at LAS VEGAS (39½) Arizona
Tennessee (37½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (36½) at WASHINGTON
Denver (37) at ATLANTA
Tampa Bay (35½) at NY JETS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (38½) at NY GIANTS
at BUFFALO (37½) Carolina
at CHICAGO (38½) Cleveland
Jacksonville (38½) at NEW ORLEANS
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (37½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (48½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD 4 (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -231 Athletics +192
at TEXAS -146 Baltimore +125
Cleveland -128 at CHICAGO WHITE SOX +108
at SEATTLE -120 Tampa Bay +102

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -140 N.Y Mets +120
Cincinnati -142 at WASHINGTON +121
at ST. LOUIS -170 Colorado +148
LA Dodgers -174 at ARIZONA +147

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -133 at N.Y YANKEES +113
at MIAMI -160 LA Angels +136
at PHILADELPHIA -158 Toronto +135
Chicago Cubs -169 at KANSAS CITY +149
at MILWAUKEE -153 Minnesota +129
Detroit -144 at SAN FRANCISCO +128
at SAN DIEGO -122 Houston +104

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up