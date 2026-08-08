NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CINCINNATI 3½ 3½ (38½) Detroit at PITTSBURGH 1½ 1½ (37½) Green Bay…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|3½
|3½
|(38½)
|Detroit
|at PITTSBURGH
|1½
|1½
|(37½)
|Green Bay
|at NEW ENGLAND
|1½
|1½
|(38½)
|Indianapolis
|LA Chargers
|1½
|1½
|(38½)
|at HOUSTON
|at LAS VEGAS
|1½
|2½
|(39½)
|Arizona
|Tennessee
|2½
|2½
|(37½)
|at SAN FRANCISCO
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|1½
|1½
|(36½)
|at WASHINGTON
|Denver
|3½
|4½
|(37)
|at ATLANTA
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(35½)
|at NY JETS
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(38½)
|at NY GIANTS
|at BUFFALO
|1½
|2½
|(37½)
|Carolina
|at CHICAGO
|1½
|1½
|(38½)
|Cleveland
|Jacksonville
|1½
|1½
|(38½)
|at NEW ORLEANS
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(36½)
|LA Rams
|Philadelphia
|2½
|2½
|(36½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(37½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-231
|Athletics
|+192
|at TEXAS
|-146
|Baltimore
|+125
|Cleveland
|-128
|at CHICAGO WHITE SOX
|+108
|at SEATTLE
|-120
|Tampa Bay
|+102
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-140
|N.Y Mets
|+120
|Cincinnati
|-142
|at WASHINGTON
|+121
|at ST. LOUIS
|-170
|Colorado
|+148
|LA Dodgers
|-174
|at ARIZONA
|+147
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Atlanta
|-133
|at N.Y YANKEES
|+113
|at MIAMI
|-160
|LA Angels
|+136
|at PHILADELPHIA
|-158
|Toronto
|+135
|Chicago Cubs
|-169
|at KANSAS CITY
|+149
|at MILWAUKEE
|-153
|Minnesota
|+129
|Detroit
|-144
|at SAN FRANCISCO
|+128
|at SAN DIEGO
|-122
|Houston
|+104
Consensus odds provided by Sportradar
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