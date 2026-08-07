NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PITTSBURGH OFF OFF (OFF) Green Bay at CINCINNATI OFF OFF (OFF) Detroit…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Green Bay
|at CINCINNATI
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at NEW ENGLAND
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Indianapolis
|at LAS VEGAS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Arizona
|at HOUSTON
|OFF
|OFF
|(OFF)
|LA Chargers
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Tennessee
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Denver
|at WASHINGTON
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Miami
|at NY JETS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Tampa Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CHICAGO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Cleveland
|at NY GIANTS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Minnesota
|at BUFFALO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Carolina
|at KANSAS CITY
|OFF
|OFF
|(OFF)
|LA Rams
|at NEW ORLEANS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Jacksonville
|at BALTIMORE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at SEATTLE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4½
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
|at UCONN
|21½
|17½
|(56½)
|Lafayette
|at SYRACUSE
|27½
|32½
|(57½)
|New Hampshire
|at BOWLING GREEN
|1½
|2½
|(47½)
|Tarleton State
|at JAMES MADISON
|6
|6½
|(51½)
|Liberty
|at NEBRASKA
|23½
|24½
|(47½)
|Ohio
|at HOUSTON
|18½
|20½
|(50½)
|Oregon State
|at ALABAMA
|26½
|28½
|(54½)
|East Carolina
|at INDIANA
|40½
|40½
|(55½)
|North Texas
|at ARMY
|37½
|38½
|(51½)
|Bryant
|at WEST VIRGINIA
|17½
|21½
|(58½)
|Coastal Carolina
|at PITTSBURGH
|15½
|16½
|(50½)
|Miami (OH)
|at OHIO STATE
|50½
|50½
|(56½)
|Ball State
|at SOUTH CAROLINA
|34½
|36½
|(53½)
|Kent State
|at IOWA STATE
|30½
|30½
|(52½)
|Southeast Missouri State
|at KENTUCKY
|27½
|23½
|(62½)
|Youngstown State
|at AIR FORCE
|23½
|28½
|(56½)
|Duquesne
|at TEMPLE
|12½
|10½
|(52½)
|Rhode Island
|at GEORGIA
|48½
|45½
|(55½)
|Tennessee State
|at CHARLOTTE
|17½
|12½
|(45½)
|Citadel
|at UTSA
|27½
|29½
|(59½)
|UT Rio Grande Valley
|at AUBURN
|7
|7½
|(59½)
|Baylor
|at NAVY
|30½
|31½
|(53½)
|Towson
|at CINCINNATI
|7½
|7½
|(54½)
|Boston College
|at DUKE
|9½
|10
|(52½)
|Tulane
|at OREGON
|24½
|24½
|(52½)
|Boise State
|at TEXAS
|30½
|30½
|(60½)
|Texas State
|at TENNESSEE
|47½
|48½
|(66½)
|Furman
|at APPALACHIAN STATE
|22½
|18½
|(51½)
|Maine
|at PENN STATE
|23½
|24½
|(54½)
|Marshall
|Oklahoma State
|12½
|13½
|(61½)
|at TULSA
|at IOWA
|30½
|30½
|(45½)
|Northern Illinois
|at SOUTHERN MISS
|23½
|22½
|(52½)
|Alcorn State
|at OLD DOMINION
|41½
|40½
|(53½)
|Norfolk State
|at COLORADO STATE
|3½
|3½
|(48½)
|Wyoming
|at SOUTH ALABAMA
|14½
|11½
|(51½)
|SE Louisiana
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|12½
|(54½)
|Florida International
|at MIDDLE TENNESSEE
|25½
|24½
|(60½)
|Murray State
|at KANSAS STATE
|41½
|42½
|(54½)
|Nicholls State
|at UTAH STATE
|23½
|16½
|(61½)
|Idaho State
|at JACKSONVILLE STATE
|20½
|20½
|(54½)
|Eastern Kentucky
|at VANDERBILT
|35½
|32½
|(60½)
|Austin Peay
|at TEXAS A&M
|38½
|39½
|(52½)
|Missouri State
|at GEORGIA SOUTHERN
|26½
|27½
|(52½)
|Charleston Southern
|at TEXAS TECH
|41½
|42½
|(58½)
|Abilene Christian
|at RICE
|21½
|24½
|(47½)
|Houston Christian
|at TROY
|17½
|15½
|(51½)
|Sam Houston
|at MEMPHIS
|10½
|10½
|(55½)
|Arkansas State
|at MICHIGAN
|26½
|26½
|(47½)
|Western Michigan
|at MISSISSIPPI STATE
|28½
|28½
|(55½)
|UL Monroe
|at LSU
|11½
|9½
|(50½)
|Clemson
|at VIRGINIA TECH
|47½
|51½
|(58½)
|VMI
|at LOUISIANA TECH
|40½
|42½
|(53½)
|Northwestern State
|at FLORIDA
|26½
|26½
|(58½)
|Florida Atlantic
|at NORTHWESTERN
|15½
|13½
|(46½)
|South Dakota State
|at LOUISIANA
|17½
|17½
|(49½)
|Lamar
|at MARYLAND
|41½
|45½
|(57½)
|Hampton
|at BYU
|47½
|48½
|(55½)
|Utah Tech
|at NEW MEXICO STATE
|23½
|26½
|(51½)
|Mercyhurst
|at ARIZONA
|29½
|29½
|(57½)
|Northern Arizona
|at SAN DIEGO STATE
|40½
|41½
|(58½)
|Portland State
|UNLV
|1½
|2½
|(58½)
|at HAWAII
|at ARIZONA STATE
|42½
|42½
|(52½)
|Morgan State
|at NEW MEXICO
|12½
|12½
|(49½)
|Central Michigan
|Western Kentucky
|3
|3
|(52½)
|at NEVADA
|UCLA
|1½
|1½
|(54½)
|at CAL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at RUTGERS
|30½
|30½
|(54½)
|UMass
|at KENNESAW STATE
|21½
|23½
|(53½)
|West Georgia
|at BUFFALO
|27½
|26½
|(48½)
|Albany
|at DELAWARE
|30½
|28½
|(56½)
|Merrimack
|at WAKE FOREST
|22½
|22½
|(49½)
|Akron
|at UCF
|38½
|39½
|(57½)
|Bethune-Cookman
|at GEORGIA TECH
|7½
|7½
|(50½)
|Colorado
|at MISSOURI
|50½
|52½
|(60½)
|UAPB
|at MINNESOTA
|43½
|45½
|(51½)
|Eastern Illinois
|at UTAH
|35½
|34½
|(57½)
|Idaho
|at ILLINOIS
|27½
|27½
|(56½)
|UAB
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at EASTERN MICHIGAN
|4
|4½
|(53½)
|San Jose State
|at PURDUE
|30½
|36½
|(57½)
|Indiana State
|at GEORGIA STATE
|26½
|27½
|(64½)
|NC A&T
|at KANSAS
|40½
|40½
|(52½)
|LIU Post
|at OKLAHOMA
|40½
|40½
|(50½)
|UTEP
|at MICHIGAN STATE
|10½
|11½
|(49½)
|Toledo
|at USC
|23½
|23½
|(51½)
|Fresno State
|Miami (FL)
|22
|23½
|(49½)
|at STANFORD
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4½
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
|at UCONN
|21½
|17½
|(56½)
|Lafayette
|at SYRACUSE
|27½
|32½
|(57½)
|New Hampshire
|at BOWLING GREEN
|1½
|2½
|(47½)
|Tarleton State
|at JAMES MADISON
|6
|6½
|(51½)
|Liberty
|at NEBRASKA
|23½
|24½
|(47½)
|Ohio
|at HOUSTON
|18½
|20½
|(50½)
|Oregon State
|at ALABAMA
|26½
|28½
|(54½)
|East Carolina
|at INDIANA
|40½
|40½
|(55½)
|North Texas
|at ARMY
|37½
|38½
|(51½)
|Bryant
|at WEST VIRGINIA
|17½
|21½
|(58½)
|Coastal Carolina
|at PITTSBURGH
|15½
|16½
|(50½)
|Miami (OH)
|at OHIO STATE
|50½
|50½
|(56½)
|Ball State
|at SOUTH CAROLINA
|34½
|36½
|(53½)
|Kent State
|at IOWA STATE
|30½
|30½
|(52½)
|Southeast Missouri State
|at KENTUCKY
|27½
|23½
|(62½)
|Youngstown State
|at AIR FORCE
|23½
|28½
|(56½)
|Duquesne
|at TEMPLE
|12½
|10½
|(52½)
|Rhode Island
|at GEORGIA
|48½
|45½
|(55½)
|Tennessee State
|at CHARLOTTE
|17½
|12½
|(45½)
|Citadel
|at UTSA
|27½
|29½
|(59½)
|UT Rio Grande Valley
|at AUBURN
|7
|7½
|(59½)
|Baylor
|at NAVY
|30½
|31½
|(53½)
|Towson
|at CINCINNATI
|7½
|7½
|(54½)
|Boston College
|at DUKE
|9½
|10
|(52½)
|Tulane
|at OREGON
|24½
|24½
|(52½)
|Boise State
|at TEXAS
|30½
|30½
|(60½)
|Texas State
|at TENNESSEE
|47½
|48½
|(66½)
|Furman
|at APPALACHIAN STATE
|22½
|18½
|(51½)
|Maine
|at PENN STATE
|23½
|24½
|(54½)
|Marshall
|Oklahoma State
|12½
|13½
|(61½)
|at TULSA
|at IOWA
|30½
|30½
|(45½)
|Northern Illinois
|at SOUTHERN MISS
|23½
|22½
|(52½)
|Alcorn State
|at OLD DOMINION
|41½
|40½
|(53½)
|Norfolk State
|at COLORADO STATE
|3½
|3½
|(48½)
|Wyoming
|at SOUTH ALABAMA
|14½
|11½
|(51½)
|SE Louisiana
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|12½
|(54½)
|Florida International
|at MIDDLE TENNESSEE
|25½
|24½
|(60½)
|Murray State
|at KANSAS STATE
|41½
|42½
|(54½)
|Nicholls State
|at UTAH STATE
|23½
|16½
|(61½)
|Idaho State
|at JACKSONVILLE STATE
|20½
|20½
|(54½)
|Eastern Kentucky
|at VANDERBILT
|35½
|32½
|(60½)
|Austin Peay
|at TEXAS A&M
|38½
|39½
|(52½)
|Missouri State
|at GEORGIA SOUTHERN
|26½
|27½
|(52½)
|Charleston Southern
|at TEXAS TECH
|41½
|42½
|(58½)
|Abilene Christian
|at RICE
|21½
|24½
|(47½)
|Houston Christian
|at TROY
|17½
|15½
|(51½)
|Sam Houston
|at MEMPHIS
|10½
|10½
|(55½)
|Arkansas State
|at MICHIGAN
|26½
|26½
|(47½)
|Western Michigan
|at MISSISSIPPI STATE
|28½
|28½
|(55½)
|UL Monroe
|at LSU
|11½
|9½
|(50½)
|Clemson
|at VIRGINIA TECH
|47½
|51½
|(58½)
|VMI
|at LOUISIANA TECH
|40½
|42½
|(53½)
|Northwestern State
|at FLORIDA
|26½
|26½
|(58½)
|Florida Atlantic
|at NORTHWESTERN
|15½
|13½
|(46½)
|South Dakota State
|at LOUISIANA
|17½
|17½
|(49½)
|Lamar
|at MARYLAND
|41½
|45½
|(57½)
|Hampton
|at BYU
|47½
|48½
|(55½)
|Utah Tech
|at NEW MEXICO STATE
|23½
|26½
|(51½)
|Mercyhurst
|at ARIZONA
|29½
|29½
|(57½)
|Northern Arizona
|at SAN DIEGO STATE
|40½
|41½
|(58½)
|Portland State
|UNLV
|1½
|2½
|(58½)
|at HAWAII
|at ARIZONA STATE
|42½
|42½
|(52½)
|Morgan State
|at NEW MEXICO
|12½
|12½
|(49½)
|Central Michigan
|Western Kentucky
|3
|3
|(52½)
|at NEVADA
|UCLA
|1½
|1½
|(54½)
|at CAL
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-263
|Athletics
|+216
|Cleveland
|-139
|at CHICAGO WHITE SOX
|+119
|at TEXAS
|-147
|Baltimore
|+125
|Tampa Bay
|-116
|at SEATTLE
|-102
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-145
|N.Y Mets
|+124
|at WASHINGTON
|OFF
|Cincinnati
|OFF
|at ST. LOUIS
|-157
|Colorado
|+133
|LA Dodgers
|-170
|at ARIZONA
|+141
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-219
|Toronto
|+183
|at N.Y YANKEES
|-158
|Atlanta
|+133
|at MIAMI
|-168
|LA Angels
|+142
|at MILWAUKEE
|-164
|Minnesota
|+138
|Chicago Cubs
|-164
|at KANSAS CITY
|+138
|at SAN DIEGO
|-123
|Houston
|+104
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|Detroit
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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