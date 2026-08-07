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Sports Betting Line

The Associated Press

August 7, 2026, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH OFF OFF (OFF) Green Bay
at CINCINNATI OFF OFF (OFF) Detroit
at NEW ENGLAND OFF OFF (OFF) Indianapolis
at LAS VEGAS OFF OFF (OFF) Arizona
at HOUSTON OFF OFF (OFF) LA Chargers
at SAN FRANCISCO OFF OFF (OFF) Tennessee

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA OFF OFF (OFF) Denver
at WASHINGTON OFF OFF (OFF) Miami
at NY JETS OFF OFF (OFF) Tampa Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CHICAGO OFF OFF (OFF) Cleveland
at NY GIANTS OFF OFF (OFF) Minnesota
at BUFFALO OFF OFF (OFF) Carolina
at KANSAS CITY OFF OFF (OFF) LA Rams
at NEW ORLEANS OFF OFF (OFF) Jacksonville
at BALTIMORE OFF OFF (OFF) Philadelphia
at SEATTLE OFF OFF (OFF) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (48½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis
at UCONN 21½ 17½ (56½) Lafayette
at SYRACUSE 27½ 32½ (57½) New Hampshire
at BOWLING GREEN (47½) Tarleton State
at JAMES MADISON 6 (51½) Liberty
at NEBRASKA 23½ 24½ (47½) Ohio
at HOUSTON 18½ 20½ (50½) Oregon State
at ALABAMA 26½ 28½ (54½) East Carolina
at INDIANA 40½ 40½ (55½) North Texas
at ARMY 37½ 38½ (51½) Bryant
at WEST VIRGINIA 17½ 21½ (58½) Coastal Carolina
at PITTSBURGH 15½ 16½ (50½) Miami (OH)
at OHIO STATE 50½ 50½ (56½) Ball State
at SOUTH CAROLINA 34½ 36½ (53½) Kent State
at IOWA STATE 30½ 30½ (52½) Southeast Missouri State
at KENTUCKY 27½ 23½ (62½) Youngstown State
at AIR FORCE 23½ 28½ (56½) Duquesne
at TEMPLE 12½ 10½ (52½) Rhode Island
at GEORGIA 48½ 45½ (55½) Tennessee State
at CHARLOTTE 17½ 12½ (45½) Citadel
at UTSA 27½ 29½ (59½) UT Rio Grande Valley
at AUBURN 7 (59½) Baylor
at NAVY 30½ 31½ (53½) Towson
at CINCINNATI (54½) Boston College
at DUKE 10 (52½) Tulane
at OREGON 24½ 24½ (52½) Boise State
at TEXAS 30½ 30½ (60½) Texas State
at TENNESSEE 47½ 48½ (66½) Furman
at APPALACHIAN STATE 22½ 18½ (51½) Maine
at PENN STATE 23½ 24½ (54½) Marshall
Oklahoma State 12½ 13½ (61½) at TULSA
at IOWA 30½ 30½ (45½) Northern Illinois
at SOUTHERN MISS 23½ 22½ (52½) Alcorn State
at OLD DOMINION 41½ 40½ (53½) Norfolk State
at COLORADO STATE (48½) Wyoming
at SOUTH ALABAMA 14½ 11½ (51½) SE Louisiana
at SOUTH FLORIDA 12½ 12½ (54½) Florida International
at MIDDLE TENNESSEE 25½ 24½ (60½) Murray State
at KANSAS STATE 41½ 42½ (54½) Nicholls State
at UTAH STATE 23½ 16½ (61½) Idaho State
at JACKSONVILLE STATE 20½ 20½ (54½) Eastern Kentucky
at VANDERBILT 35½ 32½ (60½) Austin Peay
at TEXAS A&M 38½ 39½ (52½) Missouri State
at GEORGIA SOUTHERN 26½ 27½ (52½) Charleston Southern
at TEXAS TECH 41½ 42½ (58½) Abilene Christian
at RICE 21½ 24½ (47½) Houston Christian
at TROY 17½ 15½ (51½) Sam Houston
at MEMPHIS 10½ 10½ (55½) Arkansas State
at MICHIGAN 26½ 26½ (47½) Western Michigan
at MISSISSIPPI STATE 28½ 28½ (55½) UL Monroe
at LSU 11½ (50½) Clemson
at VIRGINIA TECH 47½ 51½ (58½) VMI
at LOUISIANA TECH 40½ 42½ (53½) Northwestern State
at FLORIDA 26½ 26½ (58½) Florida Atlantic
at NORTHWESTERN 15½ 13½ (46½) South Dakota State
at LOUISIANA 17½ 17½ (49½) Lamar
at MARYLAND 41½ 45½ (57½) Hampton
at BYU 47½ 48½ (55½) Utah Tech
at NEW MEXICO STATE 23½ 26½ (51½) Mercyhurst
at ARIZONA 29½ 29½ (57½) Northern Arizona
at SAN DIEGO STATE 40½ 41½ (58½) Portland State
UNLV (58½) at HAWAII
at ARIZONA STATE 42½ 42½ (52½) Morgan State
at NEW MEXICO 12½ 12½ (49½) Central Michigan
Western Kentucky 3 3 (52½) at NEVADA
UCLA (54½) at CAL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at RUTGERS 30½ 30½ (54½) UMass
at KENNESAW STATE 21½ 23½ (53½) West Georgia
at BUFFALO 27½ 26½ (48½) Albany
at DELAWARE 30½ 28½ (56½) Merrimack
at WAKE FOREST 22½ 22½ (49½) Akron
at UCF 38½ 39½ (57½) Bethune-Cookman
at GEORGIA TECH (50½) Colorado
at MISSOURI 50½ 52½ (60½) UAPB
at MINNESOTA 43½ 45½ (51½) Eastern Illinois
at UTAH 35½ 34½ (57½) Idaho
at ILLINOIS 27½ 27½ (56½) UAB

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EASTERN MICHIGAN 4 (53½) San Jose State
at PURDUE 30½ 36½ (57½) Indiana State
at GEORGIA STATE 26½ 27½ (64½) NC A&T
at KANSAS 40½ 40½ (52½) LIU Post
at OKLAHOMA 40½ 40½ (50½) UTEP
at MICHIGAN STATE 10½ 11½ (49½) Toledo
at USC 23½ 23½ (51½) Fresno State
Miami (FL) 22 23½ (49½) at STANFORD

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (48½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis
at UCONN 21½ 17½ (56½) Lafayette
at SYRACUSE 27½ 32½ (57½) New Hampshire
at BOWLING GREEN (47½) Tarleton State
at JAMES MADISON 6 (51½) Liberty
at NEBRASKA 23½ 24½ (47½) Ohio
at HOUSTON 18½ 20½ (50½) Oregon State
at ALABAMA 26½ 28½ (54½) East Carolina
at INDIANA 40½ 40½ (55½) North Texas
at ARMY 37½ 38½ (51½) Bryant
at WEST VIRGINIA 17½ 21½ (58½) Coastal Carolina
at PITTSBURGH 15½ 16½ (50½) Miami (OH)
at OHIO STATE 50½ 50½ (56½) Ball State
at SOUTH CAROLINA 34½ 36½ (53½) Kent State
at IOWA STATE 30½ 30½ (52½) Southeast Missouri State
at KENTUCKY 27½ 23½ (62½) Youngstown State
at AIR FORCE 23½ 28½ (56½) Duquesne
at TEMPLE 12½ 10½ (52½) Rhode Island
at GEORGIA 48½ 45½ (55½) Tennessee State
at CHARLOTTE 17½ 12½ (45½) Citadel
at UTSA 27½ 29½ (59½) UT Rio Grande Valley
at AUBURN 7 (59½) Baylor
at NAVY 30½ 31½ (53½) Towson
at CINCINNATI (54½) Boston College
at DUKE 10 (52½) Tulane
at OREGON 24½ 24½ (52½) Boise State
at TEXAS 30½ 30½ (60½) Texas State
at TENNESSEE 47½ 48½ (66½) Furman
at APPALACHIAN STATE 22½ 18½ (51½) Maine
at PENN STATE 23½ 24½ (54½) Marshall
Oklahoma State 12½ 13½ (61½) at TULSA
at IOWA 30½ 30½ (45½) Northern Illinois
at SOUTHERN MISS 23½ 22½ (52½) Alcorn State
at OLD DOMINION 41½ 40½ (53½) Norfolk State
at COLORADO STATE (48½) Wyoming
at SOUTH ALABAMA 14½ 11½ (51½) SE Louisiana
at SOUTH FLORIDA 12½ 12½ (54½) Florida International
at MIDDLE TENNESSEE 25½ 24½ (60½) Murray State
at KANSAS STATE 41½ 42½ (54½) Nicholls State
at UTAH STATE 23½ 16½ (61½) Idaho State
at JACKSONVILLE STATE 20½ 20½ (54½) Eastern Kentucky
at VANDERBILT 35½ 32½ (60½) Austin Peay
at TEXAS A&M 38½ 39½ (52½) Missouri State
at GEORGIA SOUTHERN 26½ 27½ (52½) Charleston Southern
at TEXAS TECH 41½ 42½ (58½) Abilene Christian
at RICE 21½ 24½ (47½) Houston Christian
at TROY 17½ 15½ (51½) Sam Houston
at MEMPHIS 10½ 10½ (55½) Arkansas State
at MICHIGAN 26½ 26½ (47½) Western Michigan
at MISSISSIPPI STATE 28½ 28½ (55½) UL Monroe
at LSU 11½ (50½) Clemson
at VIRGINIA TECH 47½ 51½ (58½) VMI
at LOUISIANA TECH 40½ 42½ (53½) Northwestern State
at FLORIDA 26½ 26½ (58½) Florida Atlantic
at NORTHWESTERN 15½ 13½ (46½) South Dakota State
at LOUISIANA 17½ 17½ (49½) Lamar
at MARYLAND 41½ 45½ (57½) Hampton
at BYU 47½ 48½ (55½) Utah Tech
at NEW MEXICO STATE 23½ 26½ (51½) Mercyhurst
at ARIZONA 29½ 29½ (57½) Northern Arizona
at SAN DIEGO STATE 40½ 41½ (58½) Portland State
UNLV (58½) at HAWAII
at ARIZONA STATE 42½ 42½ (52½) Morgan State
at NEW MEXICO 12½ 12½ (49½) Central Michigan
Western Kentucky 3 3 (52½) at NEVADA
UCLA (54½) at CAL

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -263 Athletics +216
Cleveland -139 at CHICAGO WHITE SOX +119
at TEXAS -147 Baltimore +125
Tampa Bay -116 at SEATTLE -102

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -145 N.Y Mets +124
at WASHINGTON OFF Cincinnati OFF
at ST. LOUIS -157 Colorado +133
LA Dodgers -170 at ARIZONA +141

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -219 Toronto +183
at N.Y YANKEES -158 Atlanta +133
at MIAMI -168 LA Angels +142
at MILWAUKEE -164 Minnesota +138
Chicago Cubs -164 at KANSAS CITY +138
at SAN DIEGO -123 Houston +104
at SAN FRANCISCO OFF Detroit OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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