NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Carolina 1½ 1½ (35½) at ARIZONA College Football Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Carolina
|1½
|1½
|(35½)
|at ARIZONA
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7
|(48½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4½
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|30½
|(53½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(59½)
|Memphis
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at RUTGERS
|30½
|30½
|(54½)
|UMass
MLB
Wednesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at HOUSTON
|-130
|Toronto
|+112
|at BALTIMORE
|-143
|LA Angels
|+117
|at BOSTON
|-130
|Chicago White Sox
|+105
|Minnesota
|-116
|at KANSAS CITY
|-106
|at SEATTLE
|-146
|Detroit
|+124
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-126
|LA Dodgers
|+107
|at PHILADELPHIA
|-165
|Washington
|+135
|at ATLANTA
|-132
|Miami
|+108
|Pittsburgh
|-127
|at MILWAUKEE
|+105
|San Diego
|OFF
|at ARIZONA
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TEXAS
|-198
|San Francisco
|+169
|Tampa Bay
|-159
|at COLORADO
|+130
|at CINCINNATI
|-152
|Athletics
|+123
|N.Y Mets
|-125
|at CLEVELAND
|+103
|at N.Y YANKEES
|-153
|St. Louis
|+124
Consensus odds provided by Sportradar
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