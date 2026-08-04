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Sports Betting Line

The Associated Press

August 4, 2026, 6:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Carolina (35½) at ARIZONA

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU 7 (48½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 30½ (53½) New Mexico State
at UNLV (59½) Memphis

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at RUTGERS 30½ 30½ (54½) UMass

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at HOUSTON -130 Toronto +112
at BALTIMORE -143 LA Angels +117
at BOSTON -130 Chicago White Sox +105
Minnesota -116 at KANSAS CITY -106
at SEATTLE -146 Detroit +124

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -126 LA Dodgers +107
at PHILADELPHIA -165 Washington +135
at ATLANTA -132 Miami +108
Pittsburgh -127 at MILWAUKEE +105
San Diego OFF at ARIZONA OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TEXAS -198 San Francisco +169
Tampa Bay -159 at COLORADO +130
at CINCINNATI -152 Athletics +123
N.Y Mets -125 at CLEVELAND +103
at N.Y YANKEES -153 St. Louis +124

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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