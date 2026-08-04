DP World Tour Schedule

Nov. 27-30 _ BMW Australian PGA Championship (David Puig)
Dec. 4-7 _ Crown Australian Open (Rasmus Neergaard-Petersen)
Dec. 4-7 _ Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player (Kristoffer Reitan)
Dec. 11-14 _ Alfred Dunhill Championship (Jayden Trey Schaper)
Dec. 18-21 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (Jayden Trey Schaper)
Jan. 15-18 _ Dubai Invitational (Nacho Elvira)
Jan. 22-25 _ Hero Dubai Desert Classic (Patrick Reed)
Jan. 29-Feb. 1 _ Bapco Energies Bahrain Championship (Freddy Schott)
Feb. 5-8 _ Qatar Masters (Patrick Reed)
Feb. 19-22 _ Magical Kenya Open presented by absa (Casey Jarvis)
Feb. 26-March 1 _ Investec South African Open Championship (Casey Jarvis)
March 5-8 _ Joburg Open (Dan Bradbury)
March 19-22 _ Hainan Classic presented by MAEXTRO (Jordan Gumberg)
March 26-29 _ Hero Indian Open (Alex Fitzpatrick)
April 9-12 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)
April 23-26 _ Volvo China Open (Bernd Wiesberger)
April 30-May 3 _ Turkish Airlines Open (Mikael Lindberg)
May 7-10 _ Estrella Damm Catalunya Championship (Yurav Premlall)
May 14-17 _ PGA Championship (Aaron Rai)
May 21-24 _ Soudal Open (Richard Sterne)
May 28-31 _ Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol (Kota Kaneko)
June 4-7 _ KLM Open (Eugenio Lopez-Chacarra)
June 18-21 _ U.S. Open (Wyndham Clark)
June 25-28 _ DS Automobiles 83° Open d’Italia (Eugenio Lopez-Chacarra)
July 2-5 _ BMW International Open (Michael Hollick)
July 9-12 _ ISCO Championship (Steven Fisk)
July 9-12 _ Genesis Scottish Open (Tom Kim)
July 16-19 _ The Open Championship (Ryan Fox)
July 16-19 _ Corales Puntacana Championship (Stefano Mazzoli)
Aug. 13-16 _ Danish Golf Championship, Kerteminde
Aug. 20-23 _ Nexo Championship, Aberdeen, United Kingdom
Aug. 27-30 _ Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo, Sutton Coldfield, United Kingdom
Sept. 3-6 _ Omega European Masters, Crans-Montana, Switzerland
Sept. 10-13 _ Amgen Irish Open, Clare, Ireland
Sept. 17-20 _ BMW PGA Championship, Virginia Water, United Kingdom
Sept. 24-27 _ FedEx Open de France, Guyancourt, France
Oct. 1-4 _ Alfred Dunhill Links Championship, Glasgow, United Kingdom
Oct. 8-11 _ Open de España presented by Madrid, Madrid
Oct. 15-18 _ DP World India Championship, New Delhi
Oct. 22-25 _ Genesis Championship, Cheonan, South Korea
Nov. 5-8 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Nov. 12-15 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates
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