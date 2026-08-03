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Sports Betting Line

The Associated Press

August 3, 2026, 4:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Carolina (35½) at ARIZONA

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU 7 (49) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 30½ (53½) New Mexico State
at UNLV (59½) Memphis

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE OFF LA Angels OFF
at BOSTON OFF Chicago White Sox OFF
Minnesota -147 at KANSAS CITY +120
at HOUSTON -133 Toronto +108
at SEATTLE OFF Detroit OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -231 Washington +185
at ATLANTA OFF Miami OFF
at MILWAUKEE -172 Pittsburgh +138
LA Dodgers -206 at CHICAGO CUBS +166
at ARIZONA OFF San Diego OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -145 Athletics +117
at CLEVELAND -140 N.Y Mets +113
at N.Y YANKEES OFF St. Louis OFF
at TEXAS OFF San Francisco OFF
at COLORADO OFF Tampa Bay OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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