NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Carolina 1½ 1½ (35½) at ARIZONA College Football Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Carolina
|1½
|1½
|(35½)
|at ARIZONA
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7
|(49)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4½
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|30½
|(53½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(59½)
|Memphis
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|OFF
|LA Angels
|OFF
|at BOSTON
|OFF
|Chicago White Sox
|OFF
|Minnesota
|-147
|at KANSAS CITY
|+120
|at HOUSTON
|-133
|Toronto
|+108
|at SEATTLE
|OFF
|Detroit
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-231
|Washington
|+185
|at ATLANTA
|OFF
|Miami
|OFF
|at MILWAUKEE
|-172
|Pittsburgh
|+138
|LA Dodgers
|-206
|at CHICAGO CUBS
|+166
|at ARIZONA
|OFF
|San Diego
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-145
|Athletics
|+117
|at CLEVELAND
|-140
|N.Y Mets
|+113
|at N.Y YANKEES
|OFF
|St. Louis
|OFF
|at TEXAS
|OFF
|San Francisco
|OFF
|at COLORADO
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
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