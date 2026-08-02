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Rocket Classic Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 7:20 PM

Sunday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Final Round

Michael Thorbjornsen (500), $1,800,000 69-64-66-63—262
Xander Schauffele (300), $1,090,000 66-66-67-65—264
Davis Riley (190), $690,000 68-64-63-70—265
Rasmus Højgaard (135), $490,000 69-68-61-68—266
Hideki Matsuyama (100), $370,000 67-68-68-64—267
Kris Ventura (100), $370,000 68-66-65-68—267
Matt Wallace (100), $370,000 67-64-69-67—267
Patrick Cantlay (70), $252,500 64-66-70-68—268
Rickie Fowler (70), $252,500 63-68-67-70—268
Ryan Gerard (70), $252,500 63-69-69-67—268
Michael Kim (70), $252,500 65-67-67-69—268
Chris Kirk (70), $252,500 65-67-66-70—268
Davis Thompson (70), $252,500 67-68-67-66—268
Cameron Young (70), $252,500 69-61-68-70—268
Keegan Bradley (51), $162,500 65-68-69-67—269
Michael Brennan (51), $162,500 65-67-64-73—269
Doug Ghim (51), $162,500 65-67-70-67—269
Rico Hoey (51), $162,500 66-69-66-68—269
Sungjae Im (51), $162,500 67-69-66-67—269
Chandler Blanchet (40), $109,500 72-65-66-67—270
Ricky Castillo (40), $109,500 66-68-68-68—270
Luke Clanton (40), $109,500 66-67-67-70—270
Corey Conners (40), $109,500 67-67-69-67—270
Russell Henley (40), $109,500 67-67-67-69—270
Keita Nakajima (40), $109,500 69-67-66-68—270
Jacob Bridgeman (31), $74,500 68-65-70-68—271
Stephan Jaeger (31), $74,500 65-68-69-69—271
Ben Kohles (31), $74,500 70-65-68-68—271
Mac Meissner (31), $74,500 69-68-65-69—271
Kevin Roy (31), $74,500 69-66-67-69—271
Emiliano Grillo (22), $57,214 66-67-69-70—272
Jackson Koivun (22), $57,214 69-67-67-69—272
David Lipsky (22), $57,214 67-67-67-71—272
Jordan L. Smith (22), $57,214 66-71-65-70—272
Brandt Snedeker (22), $57,214 66-68-68-70—272
Jordan Spieth (22), $57,214 68-66-70-68—272
Kevin Yu (22), $57,214 66-70-65-71—272
Austin Eckroat (17), $44,500 67-68-67-71—273
Benjamin James (17), $44,500 67-68-65-73—273
Justin Lower (17), $44,500 68-65-67-73—273
Thorbjørn Olesen (17), $44,500 67-68-67-71—273
Joe Highsmith (13), $37,500 68-67-67-72—274
Si Woo Kim (13), $37,500 69-66-65-74—274
Hank Lebioda (13), $37,500 69-66-70-69—274
Christiaan Bezuidenhout (10), $29,780 68-69-68-70—275
Beau Hossler (10), $29,780 69-67-70-69—275
Marco Penge (10), $29,780 70-64-68-73—275
Adrien Saddier (10), $29,780 67-67-67-74—275
Gordon Sargent (10), $29,780 67-69-67-72—275
Zac Blair (7), $23,860 69-66-70-71—276
Patrick Fishburn (7), $23,860 64-66-74-72—276
Max Greyserman (7), $23,860 68-68-68-72—276
Ryo Hisatsune (7), $23,860 66-70-72-68—276
Matt Kuchar (7), $23,860 68-68-70-70—276
Matthew McCarty (7), $23,860 70-66-72-68—276
Adam Schenk (7), $23,860 67-68-69-72—276
Neal Shipley (7), $23,860 67-70-67-72—276
J.J. Spaun (7), $23,860 67-67-70-72—276
Jackson Suber (7), $23,860 66-71-69-70—276
Johnny Keefer (5), $22,500 66-70-67-74—277
Brian Campbell (5), $22,000 68-68-70-72—278
Mark Hubbard (5), $22,000 66-68-73-71—278
Nicolai Højgaard (5), $22,000 66-69-70-73—278
Nick Taylor (5), $22,000 69-66-71-72—278
Zecheng Dou (4), $21,300 69-67-66-77—279
Karl Vilips (4), $21,300 69-67-68-75—279
Dylan Wu (4), $21,300 67-70-71-71—279
Peter Malnati (3), $20,800 61-71-74-74—280
William Mouw (3), $20,800 71-66-75-68—280
Adam Svensson (3), $20,500 69-68-74-70—281
Harris English (3), $20,200 67-69-72-74—282
Tony Finau (3), $20,200 68-67-70-77—282
Marcelo Rozo (3), $19,900 69-68-78-71—286

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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