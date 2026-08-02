Rocket Classic Scores

Sunday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Final Round
|Michael Thorbjornsen (500), $1,800,000
|69-64-66-63—262
|Xander Schauffele (300), $1,090,000
|66-66-67-65—264
|Davis Riley (190), $690,000
|68-64-63-70—265
|Rasmus Højgaard (135), $490,000
|69-68-61-68—266
|Hideki Matsuyama (100), $370,000
|67-68-68-64—267
|Kris Ventura (100), $370,000
|68-66-65-68—267
|Matt Wallace (100), $370,000
|67-64-69-67—267
|Patrick Cantlay (70), $252,500
|64-66-70-68—268
|Rickie Fowler (70), $252,500
|63-68-67-70—268
|Ryan Gerard (70), $252,500
|63-69-69-67—268
|Michael Kim (70), $252,500
|65-67-67-69—268
|Chris Kirk (70), $252,500
|65-67-66-70—268
|Davis Thompson (70), $252,500
|67-68-67-66—268
|Cameron Young (70), $252,500
|69-61-68-70—268
|Keegan Bradley (51), $162,500
|65-68-69-67—269
|Michael Brennan (51), $162,500
|65-67-64-73—269
|Doug Ghim (51), $162,500
|65-67-70-67—269
|Rico Hoey (51), $162,500
|66-69-66-68—269
|Sungjae Im (51), $162,500
|67-69-66-67—269
|Chandler Blanchet (40), $109,500
|72-65-66-67—270
|Ricky Castillo (40), $109,500
|66-68-68-68—270
|Luke Clanton (40), $109,500
|66-67-67-70—270
|Corey Conners (40), $109,500
|67-67-69-67—270
|Russell Henley (40), $109,500
|67-67-67-69—270
|Keita Nakajima (40), $109,500
|69-67-66-68—270
|Jacob Bridgeman (31), $74,500
|68-65-70-68—271
|Stephan Jaeger (31), $74,500
|65-68-69-69—271
|Ben Kohles (31), $74,500
|70-65-68-68—271
|Mac Meissner (31), $74,500
|69-68-65-69—271
|Kevin Roy (31), $74,500
|69-66-67-69—271
|Emiliano Grillo (22), $57,214
|66-67-69-70—272
|Jackson Koivun (22), $57,214
|69-67-67-69—272
|David Lipsky (22), $57,214
|67-67-67-71—272
|Jordan L. Smith (22), $57,214
|66-71-65-70—272
|Brandt Snedeker (22), $57,214
|66-68-68-70—272
|Jordan Spieth (22), $57,214
|68-66-70-68—272
|Kevin Yu (22), $57,214
|66-70-65-71—272
|Austin Eckroat (17), $44,500
|67-68-67-71—273
|Benjamin James (17), $44,500
|67-68-65-73—273
|Justin Lower (17), $44,500
|68-65-67-73—273
|Thorbjørn Olesen (17), $44,500
|67-68-67-71—273
|Joe Highsmith (13), $37,500
|68-67-67-72—274
|Si Woo Kim (13), $37,500
|69-66-65-74—274
|Hank Lebioda (13), $37,500
|69-66-70-69—274
|Christiaan Bezuidenhout (10), $29,780
|68-69-68-70—275
|Beau Hossler (10), $29,780
|69-67-70-69—275
|Marco Penge (10), $29,780
|70-64-68-73—275
|Adrien Saddier (10), $29,780
|67-67-67-74—275
|Gordon Sargent (10), $29,780
|67-69-67-72—275
|Zac Blair (7), $23,860
|69-66-70-71—276
|Patrick Fishburn (7), $23,860
|64-66-74-72—276
|Max Greyserman (7), $23,860
|68-68-68-72—276
|Ryo Hisatsune (7), $23,860
|66-70-72-68—276
|Matt Kuchar (7), $23,860
|68-68-70-70—276
|Matthew McCarty (7), $23,860
|70-66-72-68—276
|Adam Schenk (7), $23,860
|67-68-69-72—276
|Neal Shipley (7), $23,860
|67-70-67-72—276
|J.J. Spaun (7), $23,860
|67-67-70-72—276
|Jackson Suber (7), $23,860
|66-71-69-70—276
|Johnny Keefer (5), $22,500
|66-70-67-74—277
|Brian Campbell (5), $22,000
|68-68-70-72—278
|Mark Hubbard (5), $22,000
|66-68-73-71—278
|Nicolai Højgaard (5), $22,000
|66-69-70-73—278
|Nick Taylor (5), $22,000
|69-66-71-72—278
|Zecheng Dou (4), $21,300
|69-67-66-77—279
|Karl Vilips (4), $21,300
|69-67-68-75—279
|Dylan Wu (4), $21,300
|67-70-71-71—279
|Peter Malnati (3), $20,800
|61-71-74-74—280
|William Mouw (3), $20,800
|71-66-75-68—280
|Adam Svensson (3), $20,500
|69-68-74-70—281
|Harris English (3), $20,200
|67-69-72-74—282
|Tony Finau (3), $20,200
|68-67-70-77—282
|Marcelo Rozo (3), $19,900
|69-68-78-71—286
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.