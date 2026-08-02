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Rocket Classic Par Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 7:20 PM

Sunday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Final Round

Michael Thorbjornsen (500), $1,800,000 69-64-66-63—262 -18
Xander Schauffele (300), $1,090,000 66-66-67-65—264 -16
Davis Riley (190), $690,000 68-64-63-70—265 -15
Rasmus Højgaard (135), $490,000 69-68-61-68—266 -14
Hideki Matsuyama (100), $370,000 67-68-68-64—267 -13
Kris Ventura (100), $370,000 68-66-65-68—267 -13
Matt Wallace (100), $370,000 67-64-69-67—267 -13
Patrick Cantlay (70), $252,500 64-66-70-68—268 -12
Rickie Fowler (70), $252,500 63-68-67-70—268 -12
Ryan Gerard (70), $252,500 63-69-69-67—268 -12
Michael Kim (70), $252,500 65-67-67-69—268 -12
Chris Kirk (70), $252,500 65-67-66-70—268 -12
Davis Thompson (70), $252,500 67-68-67-66—268 -12
Cameron Young (70), $252,500 69-61-68-70—268 -12
Keegan Bradley (51), $162,500 65-68-69-67—269 -11
Michael Brennan (51), $162,500 65-67-64-73—269 -11
Doug Ghim (51), $162,500 65-67-70-67—269 -11
Rico Hoey (51), $162,500 66-69-66-68—269 -11
Sungjae Im (51), $162,500 67-69-66-67—269 -11
Chandler Blanchet (40), $109,500 72-65-66-67—270 -10
Ricky Castillo (40), $109,500 66-68-68-68—270 -10
Luke Clanton (40), $109,500 66-67-67-70—270 -10
Corey Conners (40), $109,500 67-67-69-67—270 -10
Russell Henley (40), $109,500 67-67-67-69—270 -10
Keita Nakajima (40), $109,500 69-67-66-68—270 -10
Jacob Bridgeman (31), $74,500 68-65-70-68—271 -9
Stephan Jaeger (31), $74,500 65-68-69-69—271 -9
Ben Kohles (31), $74,500 70-65-68-68—271 -9
Mac Meissner (31), $74,500 69-68-65-69—271 -9
Kevin Roy (31), $74,500 69-66-67-69—271 -9
Emiliano Grillo (22), $57,214 66-67-69-70—272 -8
Jackson Koivun (22), $57,214 69-67-67-69—272 -8
David Lipsky (22), $57,214 67-67-67-71—272 -8
Jordan L. Smith (22), $57,214 66-71-65-70—272 -8
Brandt Snedeker (22), $57,214 66-68-68-70—272 -8
Jordan Spieth (22), $57,214 68-66-70-68—272 -8
Kevin Yu (22), $57,214 66-70-65-71—272 -8
Austin Eckroat (17), $44,500 67-68-67-71—273 -7
Benjamin James (17), $44,500 67-68-65-73—273 -7
Justin Lower (17), $44,500 68-65-67-73—273 -7
Thorbjørn Olesen (17), $44,500 67-68-67-71—273 -7
Joe Highsmith (13), $37,500 68-67-67-72—274 -6
Si Woo Kim (13), $37,500 69-66-65-74—274 -6
Hank Lebioda (13), $37,500 69-66-70-69—274 -6
Christiaan Bezuidenhout (10), $29,780 68-69-68-70—275 -5
Beau Hossler (10), $29,780 69-67-70-69—275 -5
Marco Penge (10), $29,780 70-64-68-73—275 -5
Adrien Saddier (10), $29,780 67-67-67-74—275 -5
Gordon Sargent (10), $29,780 67-69-67-72—275 -5
Zac Blair (7), $23,860 69-66-70-71—276 -4
Patrick Fishburn (7), $23,860 64-66-74-72—276 -4
Max Greyserman (7), $23,860 68-68-68-72—276 -4
Ryo Hisatsune (7), $23,860 66-70-72-68—276 -4
Matt Kuchar (7), $23,860 68-68-70-70—276 -4
Matthew McCarty (7), $23,860 70-66-72-68—276 -4
Adam Schenk (7), $23,860 67-68-69-72—276 -4
Neal Shipley (7), $23,860 67-70-67-72—276 -4
J.J. Spaun (7), $23,860 67-67-70-72—276 -4
Jackson Suber (7), $23,860 66-71-69-70—276 -4
Johnny Keefer (5), $22,500 66-70-67-74—277 -3
Brian Campbell (5), $22,000 68-68-70-72—278 -2
Mark Hubbard (5), $22,000 66-68-73-71—278 -2
Nicolai Højgaard (5), $22,000 66-69-70-73—278 -2
Nick Taylor (5), $22,000 69-66-71-72—278 -2
Zecheng Dou (4), $21,300 69-67-66-77—279 -1
Karl Vilips (4), $21,300 69-67-68-75—279 -1
Dylan Wu (4), $21,300 67-70-71-71—279 -1
Peter Malnati (3), $20,800 61-71-74-74—280 E
William Mouw (3), $20,800 71-66-75-68—280 E
Adam Svensson (3), $20,500 69-68-74-70—281 +1
Harris English (3), $20,200 67-69-72-74—282 +2
Tony Finau (3), $20,200 68-67-70-77—282 +2
Marcelo Rozo (3), $19,900 69-68-78-71—286 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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