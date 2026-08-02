Rocket Classic Par Scores

Sunday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Final Round
|Michael Thorbjornsen (500), $1,800,000
|69-64-66-63—262
|-18
|Xander Schauffele (300), $1,090,000
|66-66-67-65—264
|-16
|Davis Riley (190), $690,000
|68-64-63-70—265
|-15
|Rasmus Højgaard (135), $490,000
|69-68-61-68—266
|-14
|Hideki Matsuyama (100), $370,000
|67-68-68-64—267
|-13
|Kris Ventura (100), $370,000
|68-66-65-68—267
|-13
|Matt Wallace (100), $370,000
|67-64-69-67—267
|-13
|Patrick Cantlay (70), $252,500
|64-66-70-68—268
|-12
|Rickie Fowler (70), $252,500
|63-68-67-70—268
|-12
|Ryan Gerard (70), $252,500
|63-69-69-67—268
|-12
|Michael Kim (70), $252,500
|65-67-67-69—268
|-12
|Chris Kirk (70), $252,500
|65-67-66-70—268
|-12
|Davis Thompson (70), $252,500
|67-68-67-66—268
|-12
|Cameron Young (70), $252,500
|69-61-68-70—268
|-12
|Keegan Bradley (51), $162,500
|65-68-69-67—269
|-11
|Michael Brennan (51), $162,500
|65-67-64-73—269
|-11
|Doug Ghim (51), $162,500
|65-67-70-67—269
|-11
|Rico Hoey (51), $162,500
|66-69-66-68—269
|-11
|Sungjae Im (51), $162,500
|67-69-66-67—269
|-11
|Chandler Blanchet (40), $109,500
|72-65-66-67—270
|-10
|Ricky Castillo (40), $109,500
|66-68-68-68—270
|-10
|Luke Clanton (40), $109,500
|66-67-67-70—270
|-10
|Corey Conners (40), $109,500
|67-67-69-67—270
|-10
|Russell Henley (40), $109,500
|67-67-67-69—270
|-10
|Keita Nakajima (40), $109,500
|69-67-66-68—270
|-10
|Jacob Bridgeman (31), $74,500
|68-65-70-68—271
|-9
|Stephan Jaeger (31), $74,500
|65-68-69-69—271
|-9
|Ben Kohles (31), $74,500
|70-65-68-68—271
|-9
|Mac Meissner (31), $74,500
|69-68-65-69—271
|-9
|Kevin Roy (31), $74,500
|69-66-67-69—271
|-9
|Emiliano Grillo (22), $57,214
|66-67-69-70—272
|-8
|Jackson Koivun (22), $57,214
|69-67-67-69—272
|-8
|David Lipsky (22), $57,214
|67-67-67-71—272
|-8
|Jordan L. Smith (22), $57,214
|66-71-65-70—272
|-8
|Brandt Snedeker (22), $57,214
|66-68-68-70—272
|-8
|Jordan Spieth (22), $57,214
|68-66-70-68—272
|-8
|Kevin Yu (22), $57,214
|66-70-65-71—272
|-8
|Austin Eckroat (17), $44,500
|67-68-67-71—273
|-7
|Benjamin James (17), $44,500
|67-68-65-73—273
|-7
|Justin Lower (17), $44,500
|68-65-67-73—273
|-7
|Thorbjørn Olesen (17), $44,500
|67-68-67-71—273
|-7
|Joe Highsmith (13), $37,500
|68-67-67-72—274
|-6
|Si Woo Kim (13), $37,500
|69-66-65-74—274
|-6
|Hank Lebioda (13), $37,500
|69-66-70-69—274
|-6
|Christiaan Bezuidenhout (10), $29,780
|68-69-68-70—275
|-5
|Beau Hossler (10), $29,780
|69-67-70-69—275
|-5
|Marco Penge (10), $29,780
|70-64-68-73—275
|-5
|Adrien Saddier (10), $29,780
|67-67-67-74—275
|-5
|Gordon Sargent (10), $29,780
|67-69-67-72—275
|-5
|Zac Blair (7), $23,860
|69-66-70-71—276
|-4
|Patrick Fishburn (7), $23,860
|64-66-74-72—276
|-4
|Max Greyserman (7), $23,860
|68-68-68-72—276
|-4
|Ryo Hisatsune (7), $23,860
|66-70-72-68—276
|-4
|Matt Kuchar (7), $23,860
|68-68-70-70—276
|-4
|Matthew McCarty (7), $23,860
|70-66-72-68—276
|-4
|Adam Schenk (7), $23,860
|67-68-69-72—276
|-4
|Neal Shipley (7), $23,860
|67-70-67-72—276
|-4
|J.J. Spaun (7), $23,860
|67-67-70-72—276
|-4
|Jackson Suber (7), $23,860
|66-71-69-70—276
|-4
|Johnny Keefer (5), $22,500
|66-70-67-74—277
|-3
|Brian Campbell (5), $22,000
|68-68-70-72—278
|-2
|Mark Hubbard (5), $22,000
|66-68-73-71—278
|-2
|Nicolai Højgaard (5), $22,000
|66-69-70-73—278
|-2
|Nick Taylor (5), $22,000
|69-66-71-72—278
|-2
|Zecheng Dou (4), $21,300
|69-67-66-77—279
|-1
|Karl Vilips (4), $21,300
|69-67-68-75—279
|-1
|Dylan Wu (4), $21,300
|67-70-71-71—279
|-1
|Peter Malnati (3), $20,800
|61-71-74-74—280
|E
|William Mouw (3), $20,800
|71-66-75-68—280
|E
|Adam Svensson (3), $20,500
|69-68-74-70—281
|+1
|Harris English (3), $20,200
|67-69-72-74—282
|+2
|Tony Finau (3), $20,200
|68-67-70-77—282
|+2
|Marcelo Rozo (3), $19,900
|69-68-78-71—286
|+6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.