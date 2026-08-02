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Portugal Invitational Tour Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 12:01 PM

Sunday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

Final Round

Zach Johnson 64-68-65—197
Stewart Cink 67-64-68—199
Padraig Harrington 66-65-70—201
Timothy O’Neal 68-66-69—203
Miguel Ángel Jiménez 71-66-67—204
Mikael Lundberg 66-68-70—204
Jason Caron 68-68-69—205
Vaughn Taylor 68-70-67—205
Fredrik Jacobson 69-68-69—206
Justin Leonard 69-72-65—206
Cameron Percy 68-67-71—206
Dicky Pride 67-71-68—206
Darren Clarke 71-68-68—207
Retief Goosen 68-69-70—207
Tag Ridings 68-72-67—207
Rory Sabbatini 65-66-76—207
Steve Allan 70-69-69—208
Stephen Ames 69-69-70—208
Chad Campbell 67-70-71—208
Alex Cejka 66-70-72—208
David Duval 70-70-68—208
Ernie Els 68-72-68—208
Y.E. Yang 68-67-73—208
Jamie Donaldson 69-70-70—209
Scott Hend 70-68-71—209
Ricardo Gonzalez 69-71-70—210
Mark Hensby 70-70-70—210
James Kingston 72-68-70—210
Bernhard Langer 69-71-70—210
Billy Andrade 71-72-68—211
Johan Edfors 72-68-71—211
Darren Fichardt 67-73-71—211
Paul Goydos 69-68-74—211
Andrew Marshall 72-68-71—211
Paul Stankowski 67-75-69—211
Charlie Wi 66-71-74—211
Michael Wright 72-68-71—211
Doug Barron 68-68-76—212
Greg Chalmers 75-70-67—212
Jerry Kelly 69-71-72—212
Rod Pampling 72-68-72—212
Richard Green 72-68-73—213
Jeff Maggert 71-70-72—213
Emanuele Canonica 73-70-71—214
Søren Kjeldsen 70-69-75—214
Stuart Appleby 70-70-75—215
Chris DiMarco 72-69-74—215
Keith Horne 69-76-70—215
Colin Montgomerie 73-74-68—215
John Rollins 75-71-69—215
Bo Van Pelt 70-69-76—215
Michael Campbell 73-71-72—216
Joe Durant 71-72-73—216
Brian Gay 72-74-70—216
Matt Gogel 72-69-75—216
Simon Griffiths 70-74-72—216
Tom Lehman 70-72-74—216
Greg Owen 69-74-73—216
Woody Austin 71-69-77—217
Bob Estes 69-73-75—217
Steve Flesch 72-74-71—217
Tommy Gainey 71-74-72—217
Tim Petrovic 73-73-71—217
Ben Crane 73-71-74—218
Boo Weekley 67-78-73—218
Peter Baker 72-74-73—219
Adilson Da Silva 71-76-72—219
David Drysdale 71-71-78—220
Brett Quigley 75-75-70—220
Mark Wilson 72-74-74—220
David Frost 76-71-74—221
Mark Calcavecchia 71-72-79—222
K.J. Choi 78-73-71—222
Thomas Levet 78-71-73—222
Gene Sauers 72-74-78—224
Tom Pernice 75-75-77—227
Kirk Triplett 76-76-80—232
Fred Funk 81-73-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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