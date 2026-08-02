Portugal Invitational Tour Scores

Sunday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Final Round
|Zach Johnson
|64-68-65—197
|Stewart Cink
|67-64-68—199
|Padraig Harrington
|66-65-70—201
|Timothy O’Neal
|68-66-69—203
|Miguel Ángel Jiménez
|71-66-67—204
|Mikael Lundberg
|66-68-70—204
|Jason Caron
|68-68-69—205
|Vaughn Taylor
|68-70-67—205
|Fredrik Jacobson
|69-68-69—206
|Justin Leonard
|69-72-65—206
|Cameron Percy
|68-67-71—206
|Dicky Pride
|67-71-68—206
|Darren Clarke
|71-68-68—207
|Retief Goosen
|68-69-70—207
|Tag Ridings
|68-72-67—207
|Rory Sabbatini
|65-66-76—207
|Steve Allan
|70-69-69—208
|Stephen Ames
|69-69-70—208
|Chad Campbell
|67-70-71—208
|Alex Cejka
|66-70-72—208
|David Duval
|70-70-68—208
|Ernie Els
|68-72-68—208
|Y.E. Yang
|68-67-73—208
|Jamie Donaldson
|69-70-70—209
|Scott Hend
|70-68-71—209
|Ricardo Gonzalez
|69-71-70—210
|Mark Hensby
|70-70-70—210
|James Kingston
|72-68-70—210
|Bernhard Langer
|69-71-70—210
|Billy Andrade
|71-72-68—211
|Johan Edfors
|72-68-71—211
|Darren Fichardt
|67-73-71—211
|Paul Goydos
|69-68-74—211
|Andrew Marshall
|72-68-71—211
|Paul Stankowski
|67-75-69—211
|Charlie Wi
|66-71-74—211
|Michael Wright
|72-68-71—211
|Doug Barron
|68-68-76—212
|Greg Chalmers
|75-70-67—212
|Jerry Kelly
|69-71-72—212
|Rod Pampling
|72-68-72—212
|Richard Green
|72-68-73—213
|Jeff Maggert
|71-70-72—213
|Emanuele Canonica
|73-70-71—214
|Søren Kjeldsen
|70-69-75—214
|Stuart Appleby
|70-70-75—215
|Chris DiMarco
|72-69-74—215
|Keith Horne
|69-76-70—215
|Colin Montgomerie
|73-74-68—215
|John Rollins
|75-71-69—215
|Bo Van Pelt
|70-69-76—215
|Michael Campbell
|73-71-72—216
|Joe Durant
|71-72-73—216
|Brian Gay
|72-74-70—216
|Matt Gogel
|72-69-75—216
|Simon Griffiths
|70-74-72—216
|Tom Lehman
|70-72-74—216
|Greg Owen
|69-74-73—216
|Woody Austin
|71-69-77—217
|Bob Estes
|69-73-75—217
|Steve Flesch
|72-74-71—217
|Tommy Gainey
|71-74-72—217
|Tim Petrovic
|73-73-71—217
|Ben Crane
|73-71-74—218
|Boo Weekley
|67-78-73—218
|Peter Baker
|72-74-73—219
|Adilson Da Silva
|71-76-72—219
|David Drysdale
|71-71-78—220
|Brett Quigley
|75-75-70—220
|Mark Wilson
|72-74-74—220
|David Frost
|76-71-74—221
|Mark Calcavecchia
|71-72-79—222
|K.J. Choi
|78-73-71—222
|Thomas Levet
|78-71-73—222
|Gene Sauers
|72-74-78—224
|Tom Pernice
|75-75-77—227
|Kirk Triplett
|76-76-80—232
|Fred Funk
|81-73-WD
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