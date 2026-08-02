Live Radio
Home » Sports » Portugal Invitational Par Scores

Portugal Invitational Par Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 12:01 PM

Sunday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

Final Round

Zach Johnson 64-68-65—197 -19
Stewart Cink 67-64-68—199 -17
Padraig Harrington 66-65-70—201 -15
Timothy O’Neal 68-66-69—203 -13
Miguel Ángel Jiménez 71-66-67—204 -12
Mikael Lundberg 66-68-70—204 -12
Jason Caron 68-68-69—205 -11
Vaughn Taylor 68-70-67—205 -11
Fredrik Jacobson 69-68-69—206 -10
Justin Leonard 69-72-65—206 -10
Cameron Percy 68-67-71—206 -10
Dicky Pride 67-71-68—206 -10
Darren Clarke 71-68-68—207 -9
Retief Goosen 68-69-70—207 -9
Tag Ridings 68-72-67—207 -9
Rory Sabbatini 65-66-76—207 -9
Steve Allan 70-69-69—208 -8
Stephen Ames 69-69-70—208 -8
Chad Campbell 67-70-71—208 -8
Alex Cejka 66-70-72—208 -8
David Duval 70-70-68—208 -8
Ernie Els 68-72-68—208 -8
Y.E. Yang 68-67-73—208 -8
Jamie Donaldson 69-70-70—209 -7
Scott Hend 70-68-71—209 -7
Ricardo Gonzalez 69-71-70—210 -6
Mark Hensby 70-70-70—210 -6
James Kingston 72-68-70—210 -6
Bernhard Langer 69-71-70—210 -6
Billy Andrade 71-72-68—211 -5
Johan Edfors 72-68-71—211 -5
Darren Fichardt 67-73-71—211 -5
Paul Goydos 69-68-74—211 -5
Andrew Marshall 72-68-71—211 -5
Paul Stankowski 67-75-69—211 -5
Charlie Wi 66-71-74—211 -5
Michael Wright 72-68-71—211 -5
Doug Barron 68-68-76—212 -4
Greg Chalmers 75-70-67—212 -4
Jerry Kelly 69-71-72—212 -4
Rod Pampling 72-68-72—212 -4
Richard Green 72-68-73—213 -3
Jeff Maggert 71-70-72—213 -3
Emanuele Canonica 73-70-71—214 -2
Søren Kjeldsen 70-69-75—214 -2
Stuart Appleby 70-70-75—215 -1
Chris DiMarco 72-69-74—215 -1
Keith Horne 69-76-70—215 -1
Colin Montgomerie 73-74-68—215 -1
John Rollins 75-71-69—215 -1
Bo Van Pelt 70-69-76—215 -1
Michael Campbell 73-71-72—216 E
Joe Durant 71-72-73—216 E
Brian Gay 72-74-70—216 E
Matt Gogel 72-69-75—216 E
Simon Griffiths 70-74-72—216 E
Tom Lehman 70-72-74—216 E
Greg Owen 69-74-73—216 E
Woody Austin 71-69-77—217 +1
Bob Estes 69-73-75—217 +1
Steve Flesch 72-74-71—217 +1
Tommy Gainey 71-74-72—217 +1
Tim Petrovic 73-73-71—217 +1
Ben Crane 73-71-74—218 +2
Boo Weekley 67-78-73—218 +2
Peter Baker 72-74-73—219 +3
Adilson Da Silva 71-76-72—219 +3
David Drysdale 71-71-78—220 +4
Brett Quigley 75-75-70—220 +4
Mark Wilson 72-74-74—220 +4
David Frost 76-71-74—221 +5
Mark Calcavecchia 71-72-79—222 +6
K.J. Choi 78-73-71—222 +6
Thomas Levet 78-71-73—222 +6
Gene Sauers 72-74-78—224 +8
Tom Pernice 75-75-77—227 +11
Kirk Triplett 76-76-80—232 +16
Fred Funk 81-73-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up