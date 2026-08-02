Portugal Invitational Par Scores

Sunday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Final Round
|Zach Johnson
|64-68-65—197
|-19
|Stewart Cink
|67-64-68—199
|-17
|Padraig Harrington
|66-65-70—201
|-15
|Timothy O’Neal
|68-66-69—203
|-13
|Miguel Ángel Jiménez
|71-66-67—204
|-12
|Mikael Lundberg
|66-68-70—204
|-12
|Jason Caron
|68-68-69—205
|-11
|Vaughn Taylor
|68-70-67—205
|-11
|Fredrik Jacobson
|69-68-69—206
|-10
|Justin Leonard
|69-72-65—206
|-10
|Cameron Percy
|68-67-71—206
|-10
|Dicky Pride
|67-71-68—206
|-10
|Darren Clarke
|71-68-68—207
|-9
|Retief Goosen
|68-69-70—207
|-9
|Tag Ridings
|68-72-67—207
|-9
|Rory Sabbatini
|65-66-76—207
|-9
|Steve Allan
|70-69-69—208
|-8
|Stephen Ames
|69-69-70—208
|-8
|Chad Campbell
|67-70-71—208
|-8
|Alex Cejka
|66-70-72—208
|-8
|David Duval
|70-70-68—208
|-8
|Ernie Els
|68-72-68—208
|-8
|Y.E. Yang
|68-67-73—208
|-8
|Jamie Donaldson
|69-70-70—209
|-7
|Scott Hend
|70-68-71—209
|-7
|Ricardo Gonzalez
|69-71-70—210
|-6
|Mark Hensby
|70-70-70—210
|-6
|James Kingston
|72-68-70—210
|-6
|Bernhard Langer
|69-71-70—210
|-6
|Billy Andrade
|71-72-68—211
|-5
|Johan Edfors
|72-68-71—211
|-5
|Darren Fichardt
|67-73-71—211
|-5
|Paul Goydos
|69-68-74—211
|-5
|Andrew Marshall
|72-68-71—211
|-5
|Paul Stankowski
|67-75-69—211
|-5
|Charlie Wi
|66-71-74—211
|-5
|Michael Wright
|72-68-71—211
|-5
|Doug Barron
|68-68-76—212
|-4
|Greg Chalmers
|75-70-67—212
|-4
|Jerry Kelly
|69-71-72—212
|-4
|Rod Pampling
|72-68-72—212
|-4
|Richard Green
|72-68-73—213
|-3
|Jeff Maggert
|71-70-72—213
|-3
|Emanuele Canonica
|73-70-71—214
|-2
|Søren Kjeldsen
|70-69-75—214
|-2
|Stuart Appleby
|70-70-75—215
|-1
|Chris DiMarco
|72-69-74—215
|-1
|Keith Horne
|69-76-70—215
|-1
|Colin Montgomerie
|73-74-68—215
|-1
|John Rollins
|75-71-69—215
|-1
|Bo Van Pelt
|70-69-76—215
|-1
|Michael Campbell
|73-71-72—216
|E
|Joe Durant
|71-72-73—216
|E
|Brian Gay
|72-74-70—216
|E
|Matt Gogel
|72-69-75—216
|E
|Simon Griffiths
|70-74-72—216
|E
|Tom Lehman
|70-72-74—216
|E
|Greg Owen
|69-74-73—216
|E
|Woody Austin
|71-69-77—217
|+1
|Bob Estes
|69-73-75—217
|+1
|Steve Flesch
|72-74-71—217
|+1
|Tommy Gainey
|71-74-72—217
|+1
|Tim Petrovic
|73-73-71—217
|+1
|Ben Crane
|73-71-74—218
|+2
|Boo Weekley
|67-78-73—218
|+2
|Peter Baker
|72-74-73—219
|+3
|Adilson Da Silva
|71-76-72—219
|+3
|David Drysdale
|71-71-78—220
|+4
|Brett Quigley
|75-75-70—220
|+4
|Mark Wilson
|72-74-74—220
|+4
|David Frost
|76-71-74—221
|+5
|Mark Calcavecchia
|71-72-79—222
|+6
|K.J. Choi
|78-73-71—222
|+6
|Thomas Levet
|78-71-73—222
|+6
|Gene Sauers
|72-74-78—224
|+8
|Tom Pernice
|75-75-77—227
|+11
|Kirk Triplett
|76-76-80—232
|+16
|Fred Funk
|81-73-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.