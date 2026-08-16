PBR Results

NASHVILLE, Tenn.
Saturday
Oklahoma Wildcatters 1-for-5 ‘ 87.25 pts Kase Hitt BO One Shank (2.29); Winy dos Santos 87.25 (Hay Ring); Eduardo Matos BO Cherry Chew (2.89); Trace Redd BO Homewrecker (4.66); Jack Mitchell BO Blazin Halos Late Night Toss (4.62)
Missouri Thunder 4-for-5 ‘ 352.4 pts Paulo Eduardo Rossetto 88.3 (Red River); Felipe Furlan 89.8 (Burning Inferno); Kade Madsen BO Tchoupitoulas (6.61); Macaulie Leather 91 (Fringe Minority); Julio Cesar Marques 83.3 (Rocket Man)
Game 7
New York Mavericks 0-for-5 ‘ 0 pts Mauricio Gulla Moreira BO Velvet Revolver (6.27); Manoelito de Souza Junior BO Geralt (7.70); Leandro Zampollo BO Hurricane (2.63); Jacob Carige BO Cherry Shot (2.26); Leonardo Castro BO Dealer’s Choice (4.20)
Arizona Ridge Riders 1-for-5 ‘ 86.25 pts Luciano De Castro BO The Prophet (6.21); Eduardo Aparecido BO Jameson (3.60); Everton Natan da Silva BO I’ll Make Ya Famous (2.02); Murilo Henrique de Oliveira BO Krispy Kreme (2.19); Vitor Losnake 86.25 (TNT)
Florida Freedom 1-for-5 ‘ 90.7 pts Alex Cerqueira BO Bex Red Eye (1.72); Austin Richardson 90.7 (American Made); João Lucas Campos BO Red Reservation (2.08); Wingson Henrique da Silva BO There’s Your Sign (2.73); Bruno Carvalho NS (Friday Night Fever), RR taken, Ethan Winckler subbed in, BO Mike’s Motive (3.57)
Texas Rattlers 2-for-5 ‘ 178.7 pts Brady Fielder 90.2 (Doze You Down); Daniel Keeping BO Cowboy Channel Bar’s Landman (5.83); Jadon Hayes BO Live Wire (4.95); Jean Carlos Teodoro BO Rankenstein (2.43); João Ricardo Vieira 88.5 (Bullistic)
Game 9
Austin Gamblers 2-for-5 ‘ 179.6 pts Sage Steele Kimzey BO Elmo (3.49); Jose Vitor Leme 89.2 (The Heat); Dalton Kasel BO Getcha Some (3.57); Dener Barbosa BO Chico (7.05); Callum Miller 90.4 (Good Riddance)
Kansas City Outlaws 4-for-5 ‘ 346 pts Sandro Batista 84.9 (Baldy); Hayden Welsh 88.65 (Tulsa Time); Koltin Hevalow 85.05 (Special Ops); Cassio Dias 87.4 (Feel the Magic); Eric Henrique Domingos BO Easy Come, Easy Go (3.53), RR taken, BO Milestone (4.14)
Carolina Cowboys 1-for-5 ‘ 88.1 pts Thiago Salgado BO Purple Rain (4.00); Guilherme Valleiras BO Living On A Prayer (3.46); Clay Guiton BO Nature Boy (4.52); Ezekiel Mitchell BO Heavy Load (7.03); Keyshawn Whitehorse 88.1 (Hoobastank)
Nashville Stampede 0-for-5 ‘ 0 pts Alan de Souza BO XIT Knock Out (6.37); Daniel Feitosa BO High Cotton (7.96); Rogério Venâncio BO Splash Tide (4.71); Cody Jesus BO Punchy (2.89); Riquelmi Silva BO War Wagon (2.89)
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