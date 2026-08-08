PBR Results

SUNRISE, Fla.
Friday
Oklahoma Wildcatters 1-for-5 ‘ 88.6 pts Winy dos Santos BO Husky (7.11); Eduardo Matos BO The HONDO (3.54), RR taken, 88.6 (Tijuana Two-Step); Kaiden Loud BO High Road (4.44); Trace Redd BO Fire Fight (4.49); Kase Hitt BO Peterbilt (7.93)
Kansas City Outlaws 1-for-5 ‘ 84.35 pts Hayden Welsh 84.35 (Rank Hank); Sandro Batista BO Big Dawg (4.24); Natanael Serra Aires BO Black Ops (5.51); Cassio Dias BO Jameson (1.98); Eric Henrique Domingos BO Slick Rick (4.55)
Game 2
Nashville Stampede 3-for-5 ‘ 263.3 pts Alan de Souza BO Nasubi (2.23); Gustavo Luiz da Silva BO Down Payment (6.12); Daniel Feitosa 87.6 (MF Butterbean); Rogério Venâncio NS (Burn Notice), RR taken, 88.35 (Whiplash); Riquelmi Silva 87.35 (Feeds Red River)
Austin Gamblers 3-for-5 ‘ 226.65 pts Sage Steele Kimzey BO Big Spit (3.37); Dalton Kasel 47.65 (Real Deal), RR declined; Kaique Pacheco 88.45 (XIT Knock Out); Dener Barbosa BO MF Cupcake (4.92); Jose Vitor Leme 90.55 (Flapjack)
Carolina Cowboys 2-for-5 ‘ 178.75 pts Thiago Salgado 89.35 (Cowboy Playboy); Keyshawn Whitehorse BO Night Fury (4.13); Clay Guiton BO Sniper (6.21); Adriano Salgado 89.4 (Show Biz); Derek Kolbaba BO White Out (3.98)
Arizona Ridge Riders 3-for-5 ‘ 269.55 pts Luciano De Castro 90.2 (Cramer); Murilo Henrique de Oliveira BO Moose (7.14); Everton Natan da Silva 89 (Bullistic); Elizmar Jeremias 90.35 (Enter Sandman); Vitor Losnake BO I’m a Hostage (2.02)
Game 4
Texas Rattlers 1-for-5 ‘ 91.35 pts Brady Fielder BO Huey (2.47); Daniel Keeping 91.35 (Game Over); Jadon Hayes BO Hay Ring (7.65); Jean Carlos Teodoro BO Nacho Night (4.55); João Ricardo Vieira BO Flyin’ Solo (6.50)
New York Mavericks 4-for-5 ‘ 348.7 pts Leandro Zampollo 86.8 (No Socks); João Henrique Lucas 85.6 (Snappy); Mauricio Gulla Moreira 88.7 (Hang Time); Manoelito de Souza Junior BO War Wagon (2.55); Marco Rizzo 87.6 (Sava)
Missouri Thunder 2-for-5 ‘ 178.05 pts Paulo Eduardo Rossetto 89.7 (Scrappy); Ramon Fiorini BO Ginja Ninja (1.94), RR taken, Julio Cesar Marques subbed in, 88.35 (Dirty South); Felipe Furlan BO Glitch (3.92); Miguel de Jesus BO Muddy Jake (5.70); Kade Madsen BO High Point (7.80)
Florida Freedom 3-for-5 ‘ 268.4 pts João Lucas Campos BO Red Reservation (1.36); Alex Cerqueira BO Big Red (4.34), RR taken, 89.15 (Mayor of Hogeye); Austin Richardson 89.45 (Feel the Magic); Boudreaux Campbell 89.8 (Bad Boy); John Crimber BO Fringe Minority (3.05)
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