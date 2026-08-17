x-first half winner
All Times EDT
Sunday’s Games
Vancouver 4, Tri-City 2
Eugene 5, Hillsboro 3
Spokane 8, Everett 7
Tuesday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
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