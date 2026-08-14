x-first half winner
All Times EDT
Wednesday’s Games
Hillsboro 5, Eugene 3
Vancouver 6, Tri-City 3
Everett 6, Spokane 5
Thursday’s Games
Everett 7, Spokane 1
Eugene 9, Hillsboro 1
Vancouver 14, Tri-City 4
Friday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
Saturday’s Games
Tri-City at Vancouver, 8:05 p.m.
Eugene at Hillsboro, 8:05 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
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