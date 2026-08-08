x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Eugene 15, Spokane 10, 10 innings Everett 4, Vancouver 3 Hillsboro 9,…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Eugene 15, Spokane 10, 10 innings

Everett 4, Vancouver 3

Hillsboro 9, Tri-City 1

Friday’s Games

Eugene 4, Spokane 2

Vancouver 7, Everett 4

Tri-City 9, Hillsboro 3

Saturday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Eugene at Spokane, 4:05 p.m.

Vancouver at Everett, 7:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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