x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Eugene 15, Spokane 10, 10 innings
Everett 4, Vancouver 3
Hillsboro 9, Tri-City 1
Friday’s Games
Eugene 4, Spokane 2
Vancouver 7, Everett 4
Tri-City 9, Hillsboro 3
Saturday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Eugene at Spokane, 4:05 p.m.
Vancouver at Everett, 7:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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