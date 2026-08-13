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FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 6:30 PM

Thursday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

First Round

Michael Kim 32-33—65
Kurt Kitayama 33-32—65
Jake Knapp 34-31—65
Jordan Spieth 34-31—65
Michael Thorbjornsen 34-31—65
Bud Cauley 34-32—66
Tommy Fleetwood 31-35—66
Chris Gotterup 33-33—66
Sungjae Im 33-33—66
Hideki Matsuyama 36-30—66
Adam Scott 34-32—66
Gary Woodland 32-34—66
Sam Burns 33-34—67
Min Woo Lee 33-34—67
Patrick Rodgers 34-33—67
Xander Schauffele 33-34—67
Nicolas Echavarria 34-34—68
Harris English 32-36—68
Rickie Fowler 34-34—68
Viktor Hovland 32-36—68
Maverick McNealy 34-34—68
Scottie Scheffler 34-34—68
Alex Smalley 34-34—68
Sepp Straka 34-34—68
Ludvig Åberg 34-34—68
Jacob Bridgeman 35-34—69
Patrick Cantlay 35-34—69
Wyndham Clark 33-36—69
Ryo Hisatsune 36-33—69
Tom Kim 36-33—69
Shane Lowry 33-36—69
Keith Mitchell 35-34—69
Sam Stevens 36-33—69
Nick Taylor 35-34—69
Sahith Theegala 34-35—69
Cameron Young 35-34—69
Matt Fitzpatrick 32-38—70
Ryan Gerard 33-37—70
Brian Harman 35-35—70
Si Woo Kim 34-36—70
Justin Thomas 34-36—70
Sudarshan Yellamaraju 34-36—70
Corey Conners 37-34—71
Pierceson Coody 32-39—71
Alex Fitzpatrick 35-36—71
Russell Henley 38-33—71
Jackson Koivun 36-35—71
Collin Morikawa 36-35—71
Alex Noren 36-35—71
J.T. Poston 35-36—71
Aldrich Potgieter 35-36—71
Jordan L. Smith 34-37—71
J.J. Spaun 35-36—71
Akshay Bhatia 35-37—72
Ricky Castillo 36-36—72
Eric Cole 36-36—72
Harry Hall 36-36—72
Aaron Rai 35-37—72
Kristoffer Reitan 35-37—72
Michael Brennan 38-35—73
Ryan Fox 34-39—73
Ben Griffin 37-36—73
Max Homa 34-39—73
Nicolai Højgaard 34-39—73
Matthew McCarty 38-35—73
Justin Rose 38-35—73
Matti Schmid 36-37—73
Rory McIlroy 36-38—74
Robert MacIntyre 43-39—82

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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