FedEx St. Jude Championship Scores

Thursday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
First Round
|Michael Kim
|32-33—65
|Kurt Kitayama
|33-32—65
|Jake Knapp
|34-31—65
|Jordan Spieth
|34-31—65
|Michael Thorbjornsen
|34-31—65
|Bud Cauley
|34-32—66
|Tommy Fleetwood
|31-35—66
|Chris Gotterup
|33-33—66
|Sungjae Im
|33-33—66
|Hideki Matsuyama
|36-30—66
|Adam Scott
|34-32—66
|Gary Woodland
|32-34—66
|Sam Burns
|33-34—67
|Min Woo Lee
|33-34—67
|Patrick Rodgers
|34-33—67
|Xander Schauffele
|33-34—67
|Nicolas Echavarria
|34-34—68
|Harris English
|32-36—68
|Rickie Fowler
|34-34—68
|Viktor Hovland
|32-36—68
|Maverick McNealy
|34-34—68
|Scottie Scheffler
|34-34—68
|Alex Smalley
|34-34—68
|Sepp Straka
|34-34—68
|Ludvig Åberg
|34-34—68
|Jacob Bridgeman
|35-34—69
|Patrick Cantlay
|35-34—69
|Wyndham Clark
|33-36—69
|Ryo Hisatsune
|36-33—69
|Tom Kim
|36-33—69
|Shane Lowry
|33-36—69
|Keith Mitchell
|35-34—69
|Sam Stevens
|36-33—69
|Nick Taylor
|35-34—69
|Sahith Theegala
|34-35—69
|Cameron Young
|35-34—69
|Matt Fitzpatrick
|32-38—70
|Ryan Gerard
|33-37—70
|Brian Harman
|35-35—70
|Si Woo Kim
|34-36—70
|Justin Thomas
|34-36—70
|Sudarshan Yellamaraju
|34-36—70
|Corey Conners
|37-34—71
|Pierceson Coody
|32-39—71
|Alex Fitzpatrick
|35-36—71
|Russell Henley
|38-33—71
|Jackson Koivun
|36-35—71
|Collin Morikawa
|36-35—71
|Alex Noren
|36-35—71
|J.T. Poston
|35-36—71
|Aldrich Potgieter
|35-36—71
|Jordan L. Smith
|34-37—71
|J.J. Spaun
|35-36—71
|Akshay Bhatia
|35-37—72
|Ricky Castillo
|36-36—72
|Eric Cole
|36-36—72
|Harry Hall
|36-36—72
|Aaron Rai
|35-37—72
|Kristoffer Reitan
|35-37—72
|Michael Brennan
|38-35—73
|Ryan Fox
|34-39—73
|Ben Griffin
|37-36—73
|Max Homa
|34-39—73
|Nicolai Højgaard
|34-39—73
|Matthew McCarty
|38-35—73
|Justin Rose
|38-35—73
|Matti Schmid
|36-37—73
|Rory McIlroy
|36-38—74
|Robert MacIntyre
|43-39—82
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