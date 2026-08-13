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FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 6:30 PM

Thursday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

First Round

Michael Kim 32-33—65 -5
Kurt Kitayama 33-32—65 -5
Jake Knapp 34-31—65 -5
Jordan Spieth 34-31—65 -5
Michael Thorbjornsen 34-31—65 -5
Bud Cauley 34-32—66 -4
Tommy Fleetwood 31-35—66 -4
Chris Gotterup 33-33—66 -4
Sungjae Im 33-33—66 -4
Hideki Matsuyama 36-30—66 -4
Adam Scott 34-32—66 -4
Gary Woodland 32-34—66 -4
Sam Burns 33-34—67 -3
Min Woo Lee 33-34—67 -3
Patrick Rodgers 34-33—67 -3
Xander Schauffele 33-34—67 -3
Nicolas Echavarria 34-34—68 -2
Harris English 32-36—68 -2
Rickie Fowler 34-34—68 -2
Viktor Hovland 32-36—68 -2
Maverick McNealy 34-34—68 -2
Scottie Scheffler 34-34—68 -2
Alex Smalley 34-34—68 -2
Sepp Straka 34-34—68 -2
Ludvig Åberg 34-34—68 -2
Jacob Bridgeman 35-34—69 -1
Patrick Cantlay 35-34—69 -1
Wyndham Clark 33-36—69 -1
Ryo Hisatsune 36-33—69 -1
Tom Kim 36-33—69 -1
Shane Lowry 33-36—69 -1
Keith Mitchell 35-34—69 -1
Sam Stevens 36-33—69 -1
Nick Taylor 35-34—69 -1
Sahith Theegala 34-35—69 -1
Cameron Young 35-34—69 -1
Matt Fitzpatrick 32-38—70 E
Ryan Gerard 33-37—70 E
Brian Harman 35-35—70 E
Si Woo Kim 34-36—70 E
Justin Thomas 34-36—70 E
Sudarshan Yellamaraju 34-36—70 E
Corey Conners 37-34—71 +1
Pierceson Coody 32-39—71 +1
Alex Fitzpatrick 35-36—71 +1
Russell Henley 38-33—71 +1
Jackson Koivun 36-35—71 +1
Collin Morikawa 36-35—71 +1
Alex Noren 36-35—71 +1
J.T. Poston 35-36—71 +1
Aldrich Potgieter 35-36—71 +1
Jordan L. Smith 34-37—71 +1
J.J. Spaun 35-36—71 +1
Akshay Bhatia 35-37—72 +2
Ricky Castillo 36-36—72 +2
Eric Cole 36-36—72 +2
Harry Hall 36-36—72 +2
Aaron Rai 35-37—72 +2
Kristoffer Reitan 35-37—72 +2
Michael Brennan 38-35—73 +3
Ryan Fox 34-39—73 +3
Ben Griffin 37-36—73 +3
Max Homa 34-39—73 +3
Nicolai Højgaard 34-39—73 +3
Matthew McCarty 38-35—73 +3
Justin Rose 38-35—73 +3
Matti Schmid 36-37—73 +3
Rory McIlroy 36-38—74 +4
Robert MacIntyre 43-39—82 +12

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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