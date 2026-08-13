FedEx St. Jude Championship Par Scores

Thursday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
First Round
|Michael Kim
|32-33—65
|-5
|Kurt Kitayama
|33-32—65
|-5
|Jake Knapp
|34-31—65
|-5
|Jordan Spieth
|34-31—65
|-5
|Michael Thorbjornsen
|34-31—65
|-5
|Bud Cauley
|34-32—66
|-4
|Tommy Fleetwood
|31-35—66
|-4
|Chris Gotterup
|33-33—66
|-4
|Sungjae Im
|33-33—66
|-4
|Hideki Matsuyama
|36-30—66
|-4
|Adam Scott
|34-32—66
|-4
|Gary Woodland
|32-34—66
|-4
|Sam Burns
|33-34—67
|-3
|Min Woo Lee
|33-34—67
|-3
|Patrick Rodgers
|34-33—67
|-3
|Xander Schauffele
|33-34—67
|-3
|Nicolas Echavarria
|34-34—68
|-2
|Harris English
|32-36—68
|-2
|Rickie Fowler
|34-34—68
|-2
|Viktor Hovland
|32-36—68
|-2
|Maverick McNealy
|34-34—68
|-2
|Scottie Scheffler
|34-34—68
|-2
|Alex Smalley
|34-34—68
|-2
|Sepp Straka
|34-34—68
|-2
|Ludvig Åberg
|34-34—68
|-2
|Jacob Bridgeman
|35-34—69
|-1
|Patrick Cantlay
|35-34—69
|-1
|Wyndham Clark
|33-36—69
|-1
|Ryo Hisatsune
|36-33—69
|-1
|Tom Kim
|36-33—69
|-1
|Shane Lowry
|33-36—69
|-1
|Keith Mitchell
|35-34—69
|-1
|Sam Stevens
|36-33—69
|-1
|Nick Taylor
|35-34—69
|-1
|Sahith Theegala
|34-35—69
|-1
|Cameron Young
|35-34—69
|-1
|Matt Fitzpatrick
|32-38—70
|E
|Ryan Gerard
|33-37—70
|E
|Brian Harman
|35-35—70
|E
|Si Woo Kim
|34-36—70
|E
|Justin Thomas
|34-36—70
|E
|Sudarshan Yellamaraju
|34-36—70
|E
|Corey Conners
|37-34—71
|+1
|Pierceson Coody
|32-39—71
|+1
|Alex Fitzpatrick
|35-36—71
|+1
|Russell Henley
|38-33—71
|+1
|Jackson Koivun
|36-35—71
|+1
|Collin Morikawa
|36-35—71
|+1
|Alex Noren
|36-35—71
|+1
|J.T. Poston
|35-36—71
|+1
|Aldrich Potgieter
|35-36—71
|+1
|Jordan L. Smith
|34-37—71
|+1
|J.J. Spaun
|35-36—71
|+1
|Akshay Bhatia
|35-37—72
|+2
|Ricky Castillo
|36-36—72
|+2
|Eric Cole
|36-36—72
|+2
|Harry Hall
|36-36—72
|+2
|Aaron Rai
|35-37—72
|+2
|Kristoffer Reitan
|35-37—72
|+2
|Michael Brennan
|38-35—73
|+3
|Ryan Fox
|34-39—73
|+3
|Ben Griffin
|37-36—73
|+3
|Max Homa
|34-39—73
|+3
|Nicolai Højgaard
|34-39—73
|+3
|Matthew McCarty
|38-35—73
|+3
|Justin Rose
|38-35—73
|+3
|Matti Schmid
|36-37—73
|+3
|Rory McIlroy
|36-38—74
|+4
|Robert MacIntyre
|43-39—82
|+12
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