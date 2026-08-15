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Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 11:15 AM

Saturday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Third Round

Romain Langasque, France 69-66-67—202
Yanhan Zhou, China 69-67-67—203
Antoine Rozner, France 69-64-71—204
Matthew Jordan, England 68-67-70—205
Caleb Surratt, United States 69-66-70—205
Jeff Winther, Denmark 71-67-68—206
Cameron Adam, Scotland 70-63-74—207
Ewen Ferguson, Scotland 69-65-73—207
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67-70—207
Brandon Stone, South Africa 66-69-72—207
David Horsey, England 68-71-69—208
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69-66—208
Oliver Lindell, Finland 67-71-70—208
Bubba Watson, United States 68-68-72—208
Sam Bairstow, England 72-66-71—209
Dan Bradbury, England 69-70-70—209
Joel Girrbach, Switzerland 72-68-69—209
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68-71—209
Zander Lombard, South Africa 70-69-70—209
Connor McKinney, Australia 71-71-67—209
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69-70—209
Julian Perico, Peru 69-66-74—209
Freddy Schott, Germany 67-70-72—209
Marcel Siem, Germany 70-68-71—209
Filippo Celli, Italy 67-70-73—210
Todd Clements, England 69-68-73—210
Julien Guerrier, France 69-70-71—210
Matteo Manassero, Italy 74-66-70—210
David Ravetto, France 70-71-69—210
Jason Scrivener, Australia 70-70-70—210
Jack Senior, England 70-68-72—210
Martin Simonsen, Denmark 69-73-68—210
Jack Yule, England 69-71-70—210
Marcus Armitage, England 70-68-73—211
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69-73—211
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69-72—211
Ryggs Johnston, United States 70-71-70—211
Joost Luiten, Netherlands 70-71-70—211
Per Längfors, Sweden 71-67-73—211
Ryan Peake, Australia 72-67-72—211
Darius Van Driel, Netherlands 72-69-70—211
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-71—211
Anton Albers, Germany 73-69-70—212
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-73—212
Fred Biondi, Brazil 71-71-70—212
Joe Dean, England 68-71-73—212
Frederic Lacroix, France 74-68-70—212
Francesco Laporta, Italy 67-72-73—212
David Law, Scotland 69-72-71—212
Félix Mory, France 65-74-73—212
Andrew Wilson, England 70-71-71—212
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74-73—213
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70-71—213
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67-73—213
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69-72—213
Robin Williams, South Africa 69-72-72—213
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67-73—214
Clement Charmasson, France 73-69-72—214
Jens Dantorp, Sweden 72-70-72—214
Benjamin Hebert, France 74-68-72—214
Scott Jamieson, Scotland 70-70-74—214
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72-73—214
Yurav Premlall, South Africa 74-68-72—214
Anthony Quayle, Australia 71-71-72—214
Bernd Wiesberger, Austria 68-71-75—214
Gregorio De Leo, Italy 70-71-74—215
Alejandro Del Rey, Spain 70-68-77—215
Jordan Gumberg, United States 73-67-75—215
Jeong-Weon Ko, France 75-67-73—215
Niklas Lemke, Sweden 72-70-73—215
Mikael Lindberg, Sweden 71-71-73—215
Yannik Paul, Germany 71-68-76—215
Benjamin Schmidt, England 70-72-73—215
Richard Sterne, South Africa 73-69-73—215
Mats Ege, Norway 73-66-77—216
Renato Paratore, Italy 72-69-75—216
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71-75—217
Calum Hill, Scotland 73-68-77—218
Lukas Nemecz, Austria 72-70-76—218
Wenyi Ding, China 67-73-79—219
Jack Buchanan, Australia 68-72-83—223
Michael Mjaaseth, Norway 68-74-81—223

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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