Danish Golf Championship Scores

Saturday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
Third Round
|Romain Langasque, France
|69-66-67—202
|Yanhan Zhou, China
|69-67-67—203
|Antoine Rozner, France
|69-64-71—204
|Matthew Jordan, England
|68-67-70—205
|Caleb Surratt, United States
|69-66-70—205
|Jeff Winther, Denmark
|71-67-68—206
|Cameron Adam, Scotland
|70-63-74—207
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-65-73—207
|Rasmus Højgaard, Denmark
|70-67-70—207
|Brandon Stone, South Africa
|66-69-72—207
|David Horsey, England
|68-71-69—208
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|73-69-66—208
|Oliver Lindell, Finland
|67-71-70—208
|Bubba Watson, United States
|68-68-72—208
|Sam Bairstow, England
|72-66-71—209
|Dan Bradbury, England
|69-70-70—209
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-68-69—209
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-68-71—209
|Zander Lombard, South Africa
|70-69-70—209
|Connor McKinney, Australia
|71-71-67—209
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-69-70—209
|Julian Perico, Peru
|69-66-74—209
|Freddy Schott, Germany
|67-70-72—209
|Marcel Siem, Germany
|70-68-71—209
|Filippo Celli, Italy
|67-70-73—210
|Todd Clements, England
|69-68-73—210
|Julien Guerrier, France
|69-70-71—210
|Matteo Manassero, Italy
|74-66-70—210
|David Ravetto, France
|70-71-69—210
|Jason Scrivener, Australia
|70-70-70—210
|Jack Senior, England
|70-68-72—210
|Martin Simonsen, Denmark
|69-73-68—210
|Jack Yule, England
|69-71-70—210
|Marcus Armitage, England
|70-68-73—211
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-69-73—211
|Oihan Guillamoundeguy, France
|70-69-72—211
|Ryggs Johnston, United States
|70-71-70—211
|Joost Luiten, Netherlands
|70-71-70—211
|Per Längfors, Sweden
|71-67-73—211
|Ryan Peake, Australia
|72-67-72—211
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-69-70—211
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70-71—211
|Anton Albers, Germany
|73-69-70—212
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70-73—212
|Fred Biondi, Brazil
|71-71-70—212
|Joe Dean, England
|68-71-73—212
|Frederic Lacroix, France
|74-68-70—212
|Francesco Laporta, Italy
|67-72-73—212
|David Law, Scotland
|69-72-71—212
|Félix Mory, France
|65-74-73—212
|Andrew Wilson, England
|70-71-71—212
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-74-73—213
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70-71—213
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-67-73—213
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69-72—213
|Robin Williams, South Africa
|69-72-72—213
|Jacob Worm Agerschou, Denmark
|74-67-73—214
|Clement Charmasson, France
|73-69-72—214
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70-72—214
|Benjamin Hebert, France
|74-68-72—214
|Scott Jamieson, Scotland
|70-70-74—214
|Thorbjørn Olesen, Denmark
|69-72-73—214
|Yurav Premlall, South Africa
|74-68-72—214
|Anthony Quayle, Australia
|71-71-72—214
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-71-75—214
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71-74—215
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-68-77—215
|Jordan Gumberg, United States
|73-67-75—215
|Jeong-Weon Ko, France
|75-67-73—215
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70-73—215
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-71-73—215
|Yannik Paul, Germany
|71-68-76—215
|Benjamin Schmidt, England
|70-72-73—215
|Richard Sterne, South Africa
|73-69-73—215
|Mats Ege, Norway
|73-66-77—216
|Renato Paratore, Italy
|72-69-75—216
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-71-75—217
|Calum Hill, Scotland
|73-68-77—218
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70-76—218
|Wenyi Ding, China
|67-73-79—219
|Jack Buchanan, Australia
|68-72-83—223
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-74-81—223
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.