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Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 11:15 AM

Saturday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Third Round

Romain Langasque, France 69-66-67—202 -14
Yanhan Zhou, China 69-67-67—203 -13
Antoine Rozner, France 69-64-71—204 -12
Matthew Jordan, England 68-67-70—205 -11
Caleb Surratt, United States 69-66-70—205 -11
Jeff Winther, Denmark 71-67-68—206 -10
Cameron Adam, Scotland 70-63-74—207 -9
Ewen Ferguson, Scotland 69-65-73—207 -9
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67-70—207 -9
Brandon Stone, South Africa 66-69-72—207 -9
David Horsey, England 68-71-69—208 -8
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69-66—208 -8
Oliver Lindell, Finland 67-71-70—208 -8
Bubba Watson, United States 68-68-72—208 -8
Sam Bairstow, England 72-66-71—209 -7
Dan Bradbury, England 69-70-70—209 -7
Joel Girrbach, Switzerland 72-68-69—209 -7
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68-71—209 -7
Zander Lombard, South Africa 70-69-70—209 -7
Connor McKinney, Australia 71-71-67—209 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69-70—209 -7
Julian Perico, Peru 69-66-74—209 -7
Freddy Schott, Germany 67-70-72—209 -7
Marcel Siem, Germany 70-68-71—209 -7
Filippo Celli, Italy 67-70-73—210 -6
Todd Clements, England 69-68-73—210 -6
Julien Guerrier, France 69-70-71—210 -6
Matteo Manassero, Italy 74-66-70—210 -6
David Ravetto, France 70-71-69—210 -6
Jason Scrivener, Australia 70-70-70—210 -6
Jack Senior, England 70-68-72—210 -6
Martin Simonsen, Denmark 69-73-68—210 -6
Jack Yule, England 69-71-70—210 -6
Marcus Armitage, England 70-68-73—211 -5
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69-73—211 -5
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69-72—211 -5
Ryggs Johnston, United States 70-71-70—211 -5
Joost Luiten, Netherlands 70-71-70—211 -5
Per Längfors, Sweden 71-67-73—211 -5
Ryan Peake, Australia 72-67-72—211 -5
Darius Van Driel, Netherlands 72-69-70—211 -5
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-71—211 -5
Anton Albers, Germany 73-69-70—212 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-73—212 -4
Fred Biondi, Brazil 71-71-70—212 -4
Joe Dean, England 68-71-73—212 -4
Frederic Lacroix, France 74-68-70—212 -4
Francesco Laporta, Italy 67-72-73—212 -4
David Law, Scotland 69-72-71—212 -4
Félix Mory, France 65-74-73—212 -4
Andrew Wilson, England 70-71-71—212 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74-73—213 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70-71—213 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67-73—213 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69-72—213 -3
Robin Williams, South Africa 69-72-72—213 -3
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67-73—214 -2
Clement Charmasson, France 73-69-72—214 -2
Jens Dantorp, Sweden 72-70-72—214 -2
Benjamin Hebert, France 74-68-72—214 -2
Scott Jamieson, Scotland 70-70-74—214 -2
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72-73—214 -2
Yurav Premlall, South Africa 74-68-72—214 -2
Anthony Quayle, Australia 71-71-72—214 -2
Bernd Wiesberger, Austria 68-71-75—214 -2
Gregorio De Leo, Italy 70-71-74—215 -1
Alejandro Del Rey, Spain 70-68-77—215 -1
Jordan Gumberg, United States 73-67-75—215 -1
Jeong-Weon Ko, France 75-67-73—215 -1
Niklas Lemke, Sweden 72-70-73—215 -1
Mikael Lindberg, Sweden 71-71-73—215 -1
Yannik Paul, Germany 71-68-76—215 -1
Benjamin Schmidt, England 70-72-73—215 -1
Richard Sterne, South Africa 73-69-73—215 -1
Mats Ege, Norway 73-66-77—216 E
Renato Paratore, Italy 72-69-75—216 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71-75—217 +1
Calum Hill, Scotland 73-68-77—218 +2
Lukas Nemecz, Austria 72-70-76—218 +2
Wenyi Ding, China 67-73-79—219 +3
Jack Buchanan, Australia 68-72-83—223 +7
Michael Mjaaseth, Norway 68-74-81—223 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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