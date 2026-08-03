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Champions League qualifying playoffs round draw list

The Associated Press

August 3, 2026, 7:32 AM

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the Champions League qualifying playoffs round:

League Path

First leg

Aug. 18-19

Fenerbahce (Turkey) or Sturm Graz (Austria) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Lyon (France)

Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium) or Bodø/Glimt (Norway)

Second leg

Aug. 25-26

Sparta Prague (Czech Republic) or Lyon (France) vs. Fenerbahce (Turkey) or Sturm Graz (Austria)

Union Saint-Gilloise (Belgium) or Bodø/Glimt (Norway) vs. Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands)

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Champions Path

First leg

Aug. 18-19

Levski Sofia (Bulgaria) or Kairat Almaty (Kazakhstan) vs. AEK Athens (Greece)

Celtic (Scotland) vs. LASK (Austria)

Dinamo Zagreb (Croatia) or Kauno Zalgiris (Lithuania) vs. Viking (Norway)

Mjällby (Sweden) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. AGF Aarhus (Denmark) or Sabah (Azerbaijan)

Second leg

Aug. 25-26

AEK Athens (Greece) vs. Levski Sofia (Bulgaria) or Kairat Almaty (Kazakhstan)

LASK (Austria) vs. Celtic (Scotland)

Viking (Norway) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or Kauno Zalgiris (Lithuania)

Ararat-Armenia (Armenia) or Celje (Slovenia) vs. Mjällby (Sweden) or Slovan Bratislava (Slovakia)

AGF Aarhus (Denmark) or Sabah (Azerbaijan) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Red Star Belgrade (Serbia)

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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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