Champions League qualifying playoffs round draw list

NYON, Switzerland (AP) — The draw made Monday for the Champions League qualifying playoffs round:
League Path
First leg
Aug. 18-19
Fenerbahce (Turkey) or Sturm Graz (Austria) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Lyon (France)
Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium) or Bodø/Glimt (Norway)
Second leg
Aug. 25-26
Sparta Prague (Czech Republic) or Lyon (France) vs. Fenerbahce (Turkey) or Sturm Graz (Austria)
Union Saint-Gilloise (Belgium) or Bodø/Glimt (Norway) vs. Olympiakos (Greece) vs. NEC Nijmegen (Netherlands)
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Champions Path
First leg
Aug. 18-19
Levski Sofia (Bulgaria) or Kairat Almaty (Kazakhstan) vs. AEK Athens (Greece)
Celtic (Scotland) vs. LASK (Austria)
Dinamo Zagreb (Croatia) or Kauno Zalgiris (Lithuania) vs. Viking (Norway)
Mjällby (Sweden) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Celje (Slovenia)
Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. AGF Aarhus (Denmark) or Sabah (Azerbaijan)
Second leg
Aug. 25-26
AEK Athens (Greece) vs. Levski Sofia (Bulgaria) or Kairat Almaty (Kazakhstan)
LASK (Austria) vs. Celtic (Scotland)
Viking (Norway) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or Kauno Zalgiris (Lithuania)
Ararat-Armenia (Armenia) or Celje (Slovenia) vs. Mjällby (Sweden) or Slovan Bratislava (Slovakia)
AGF Aarhus (Denmark) or Sabah (Azerbaijan) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Red Star Belgrade (Serbia)
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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer
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