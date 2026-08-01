All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|64
|45
|.587
|—
|New York
|62
|48
|.564
|2½
|Boston
|58
|51
|.532
|6
|Baltimore
|54
|56
|.491
|10½
|Toronto
|52
|59
|.468
|13
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|58
|51
|.532
|—
|Cleveland
|56
|55
|.505
|3
|Minnesota
|56
|55
|.505
|3
|Detroit
|52
|58
|.473
|6½
|Kansas City
|46
|65
|.414
|13
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Houston
|56
|55
|.505
|—
|Texas
|55
|55
|.500
|½
|Seattle
|53
|58
|.477
|3
|Athletics
|45
|65
|.409
|10½
|Los Angeles
|42
|68
|.382
|13½
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East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|65
|45
|.591
|—
|Philadelphia
|57
|53
|.518
|8
|Miami
|56
|55
|.505
|9½
|Washington
|55
|56
|.495
|10½
|New York
|47
|64
|.423
|18½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|68
|41
|.624
|—
|Chicago
|62
|48
|.564
|6½
|Pittsburgh
|55
|56
|.495
|14
|St. Louis
|54
|57
|.486
|15
|Cincinnati
|52
|57
|.477
|16
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|69
|41
|.627
|—
|Arizona
|58
|52
|.527
|11
|San Diego
|56
|54
|.509
|13
|San Francisco
|47
|63
|.427
|22
|Colorado
|43
|67
|.391
|26
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AMERICAN LEAGUE
Friday’s Games
N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0
Chicago White Sox 6, Tampa Bay 1
Arizona 4, Cleveland 1
Baltimore 6, Philadelphia 4
Toronto 3, St. Louis 1
Colorado 3, Kansas City 1
Houston 11, Texas 2
Detroit 13, Athletics 1
Milwaukee 6, L.A. Angels 2
Minnesota 5, Seattle 3
Boston 9, L.A. Dodgers 4
Saturday’s Games
Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
Toronto 5, St. Louis 1
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
Texas at Houston, 7:10 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Detroit at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday’s Games
Philadelphia (Wheeler 10-2) at Baltimore (Bradish 7-9), 1:35 p.m.
St. Louis (Liberatore 5-8) at Toronto (Scherzer 1-4), 1:37 p.m.
Arizona (Kelly 8-8) at Cleveland (Williams 10-6), 1:40 p.m.
Chicago White Sox (Kay 7-5) at Tampa Bay (Jax 6-8), 1:40 p.m.
Texas (Rocker 4-8) at Houston (Lambert 8-5), 2:10 p.m.
N.Y. Yankees (Cole 4-5) at Chicago Cubs (Rea 8-7), 2:20 p.m.
Kansas City (Lugo 4-6) at Colorado (Freeland 2-10), 3:10 p.m.
Milwaukee (Misiorowski 11-4) at L.A. Angels (Ureña 6-7), 3:15 p.m.
Detroit (Montero 7-6) at Athletics (Jump 4-6), 4:05 p.m.
Minnesota (Bradley 9-4) at Seattle (Kirby 8-9), 4:10 p.m.
Boston (Bennett 6-4) at L.A. Dodgers (Sheehan 4-7), 7:20 p.m.
Monday’s Games
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at Houston, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Friday’s Games
N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0
Cincinnati 8, Pittsburgh 7
Arizona 4, Cleveland 1
Baltimore 6, Philadelphia 4
Toronto 3, St. Louis 1
Atlanta 6, Washington 2
Miami 5, N.Y. Mets 2
Colorado 3, Kansas City 1
San Diego 7, San Francisco 0
Milwaukee 6, L.A. Angels 2
Boston 9, L.A. Dodgers 4
Saturday’s Games
Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Toronto 5, St. Louis 1
Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.
San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday’s Games
Philadelphia (Wheeler 10-2) at Baltimore (Bradish 7-9), 1:35 p.m.
Washington (Cavalli 8-4) at Atlanta (Pérez 6-6), 1:35 p.m.
St. Louis (Liberatore 5-8) at Toronto (Scherzer 1-4), 1:37 p.m.
Arizona (Kelly 8-8) at Cleveland (Williams 10-6), 1:40 p.m.
Miami (Alcantara 11-6) at N.Y. Mets (TBD), 1:40 p.m.
Pittsburgh (Keller 6-7) at Cincinnati (Burns 12-1), 1:40 p.m.
N.Y. Yankees (Cole 4-5) at Chicago Cubs (Rea 8-7), 2:20 p.m.
Kansas City (Lugo 4-6) at Colorado (Freeland 2-10), 3:10 p.m.
Milwaukee (Misiorowski 11-4) at L.A. Angels (Ureña 6-7), 3:15 p.m.
San Francisco (Roupp 7-9) at San Diego (King 6-7), 4:10 p.m.
Boston (Bennett 6-4) at L.A. Dodgers (Sheehan 4-7), 7:20 p.m.
Monday’s Games
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
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