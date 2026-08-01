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Baseball Glance

The Associated Press

August 1, 2026, 6:12 PM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 64 45 .587
New York 62 48 .564
Boston 58 51 .532 6
Baltimore 54 56 .491 10½
Toronto 52 59 .468 13

Central Division

W L Pct GB
Chicago 58 51 .532
Cleveland 56 55 .505 3
Minnesota 56 55 .505 3
Detroit 52 58 .473
Kansas City 46 65 .414 13

West Division

W L Pct GB
Houston 56 55 .505
Texas 55 55 .500 ½
Seattle 53 58 .477 3
Athletics 45 65 .409 10½
Los Angeles 42 68 .382 13½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 65 45 .591
Philadelphia 57 53 .518 8
Miami 56 55 .505
Washington 55 56 .495 10½
New York 47 64 .423 18½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 68 41 .624
Chicago 62 48 .564
Pittsburgh 55 56 .495 14
St. Louis 54 57 .486 15
Cincinnati 52 57 .477 16

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 69 41 .627
Arizona 58 52 .527 11
San Diego 56 54 .509 13
San Francisco 47 63 .427 22
Colorado 43 67 .391 26

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AMERICAN LEAGUE

Friday’s Games

N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0

Chicago White Sox 6, Tampa Bay 1

Arizona 4, Cleveland 1

Baltimore 6, Philadelphia 4

Toronto 3, St. Louis 1

Colorado 3, Kansas City 1

Houston 11, Texas 2

Detroit 13, Athletics 1

Milwaukee 6, L.A. Angels 2

Minnesota 5, Seattle 3

Boston 9, L.A. Dodgers 4

Saturday’s Games

Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

Toronto 5, St. Louis 1

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at Houston, 7:10 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Detroit at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday’s Games

Philadelphia (Wheeler 10-2) at Baltimore (Bradish 7-9), 1:35 p.m.

St. Louis (Liberatore 5-8) at Toronto (Scherzer 1-4), 1:37 p.m.

Arizona (Kelly 8-8) at Cleveland (Williams 10-6), 1:40 p.m.

Chicago White Sox (Kay 7-5) at Tampa Bay (Jax 6-8), 1:40 p.m.

Texas (Rocker 4-8) at Houston (Lambert 8-5), 2:10 p.m.

N.Y. Yankees (Cole 4-5) at Chicago Cubs (Rea 8-7), 2:20 p.m.

Kansas City (Lugo 4-6) at Colorado (Freeland 2-10), 3:10 p.m.

Milwaukee (Misiorowski 11-4) at L.A. Angels (Ureña 6-7), 3:15 p.m.

Detroit (Montero 7-6) at Athletics (Jump 4-6), 4:05 p.m.

Minnesota (Bradley 9-4) at Seattle (Kirby 8-9), 4:10 p.m.

Boston (Bennett 6-4) at L.A. Dodgers (Sheehan 4-7), 7:20 p.m.

Monday’s Games

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at Houston, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Friday’s Games

N.Y. Yankees 2, Chicago Cubs 0

Cincinnati 8, Pittsburgh 7

Arizona 4, Cleveland 1

Baltimore 6, Philadelphia 4

Toronto 3, St. Louis 1

Atlanta 6, Washington 2

Miami 5, N.Y. Mets 2

Colorado 3, Kansas City 1

San Diego 7, San Francisco 0

Milwaukee 6, L.A. Angels 2

Boston 9, L.A. Dodgers 4

Saturday’s Games

Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Toronto 5, St. Louis 1

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.

San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday’s Games

Philadelphia (Wheeler 10-2) at Baltimore (Bradish 7-9), 1:35 p.m.

Washington (Cavalli 8-4) at Atlanta (Pérez 6-6), 1:35 p.m.

St. Louis (Liberatore 5-8) at Toronto (Scherzer 1-4), 1:37 p.m.

Arizona (Kelly 8-8) at Cleveland (Williams 10-6), 1:40 p.m.

Miami (Alcantara 11-6) at N.Y. Mets (TBD), 1:40 p.m.

Pittsburgh (Keller 6-7) at Cincinnati (Burns 12-1), 1:40 p.m.

N.Y. Yankees (Cole 4-5) at Chicago Cubs (Rea 8-7), 2:20 p.m.

Kansas City (Lugo 4-6) at Colorado (Freeland 2-10), 3:10 p.m.

Milwaukee (Misiorowski 11-4) at L.A. Angels (Ureña 6-7), 3:15 p.m.

San Francisco (Roupp 7-9) at San Diego (King 6-7), 4:10 p.m.

Boston (Bennett 6-4) at L.A. Dodgers (Sheehan 4-7), 7:20 p.m.

Monday’s Games

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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