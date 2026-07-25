WNBA All-Star Game MVPs

2026 — Jonquel Jones, New York 2025 — Napheesa Collier, Minnesota 2024 — Arike Ogunbowale, Dallas 2023 — Jewell Loyd,…

2026 — Jonquel Jones, New York

2025 — Napheesa Collier, Minnesota

2024 — Arike Ogunbowale, Dallas

2023 — Jewell Loyd, Seattle

2022 — Kelsey Plum, Las Vegas

2021 — Arike Ogunbowale, Dallas

2020 — Canceled

2019 — Erica Wheeler, Indiana

2018 — Maya Moore, Minnesota

2017 — Maya Moore, Minnesota

2016 — None

2015 — Maya Moore, Minnesota

2014 — Shoni Schimmel, Atlanta

2013 — Candace Parker, Los Angeles

2012 — None

2011 — Swin Cash, Seattle

2010 — None

2009 — Swin Cash, Seattle

2008 — None

2007 — Cheryl Ford, Detroit

2006 — Katie Douglas, Connecticut

2005 — Sheryl Swoopes, Houston

2004 — None

2003 — Nikki Teasley, Los Angeles

2002 — Lisa Leslie, Los Angeles

2001 — Lisa Leslie, Los Angeles

2000 — Tina Thompson, Houston

1999 — Lisa Leslie, Los Angeles

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