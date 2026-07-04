Wimbledon Results

Saturday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: $30,327,600
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Saturday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Third Round
Marta Kostyuk (12), Ukraine, def. Emma Navarro (23), United States, 6-2, 4-6, 6-1.
Men’s Doubles
Second Round
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Jesper De Jong, Netherlands, and Valentin Royer, France, 6-1, 6-4.
Thanasi Kokkinakis, Australia, and Aleksandar Kovacevic, United States, def. Robert Cash and James Tracy (12), United States, 7-6 (4), 6-3.
Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, def. Albano Olivetti and Theo Arribage (10), France, 7-5, 7-6 (4).
Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, 6-4, 7-6 (9).
Women’s Doubles
Second Round
Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund (7), Germany, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Anastasia Tikhonova, Russia, 6-2, 6-2.
Mixed Doubles
Second Round
Zhang Shuai, China, and Christian Harrison (3), United States, def. Andre Goransson, Sweden, and Erin Routliffe, New Zealand, 6-4, 6-4.
Joe Salisbury, Britain, and Leylah Fernandez, Canada, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash (5), Britain, 7-6 (7), 6-4.
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