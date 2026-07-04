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Wimbledon Results

The Associated Press

July 4, 2026, 7:56 AM

Saturday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: $30,327,600

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Saturday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Third Round

Marta Kostyuk (12), Ukraine, def. Emma Navarro (23), United States, 6-2, 4-6, 6-1.

Men’s Doubles

Second Round

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Jesper De Jong, Netherlands, and Valentin Royer, France, 6-1, 6-4.

Thanasi Kokkinakis, Australia, and Aleksandar Kovacevic, United States, def. Robert Cash and James Tracy (12), United States, 7-6 (4), 6-3.

Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, def. Albano Olivetti and Theo Arribage (10), France, 7-5, 7-6 (4).

Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, 6-4, 7-6 (9).

Women’s Doubles

Second Round

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund (7), Germany, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Anastasia Tikhonova, Russia, 6-2, 6-2.

Mixed Doubles

Second Round

Zhang Shuai, China, and Christian Harrison (3), United States, def. Andre Goransson, Sweden, and Erin Routliffe, New Zealand, 6-4, 6-4.

Joe Salisbury, Britain, and Leylah Fernandez, Canada, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash (5), Britain, 7-6 (7), 6-4.

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