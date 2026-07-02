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Wimbledon Results

The Associated Press

July 2, 2026, 8:43 AM

Thursday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £30,060,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Thursday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Alex de Minaur (5), Australia, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-2, 6-2.

Taylor Fritz (6), United States, def. Patrick Kypson, United States, 6-2, 6-2, 7-5.

Women’s Singles

Second Round

Daria Snigur, Ukraine, def. Leolia Jeanjean, France, 6-4, 6-3.

Marie Bouzkova (21), Czechia, def. Tyra Caterina Grant, Italy, 7-5, 6-3.

Emma Navarro (23), United States, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 3-6, 6-4, 6-1.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Diana Shnaider (15), Russia, 6-4, 4-6, 6-2.

Men’s Doubles

First Round

Albano Olivetti and Theo Arribage (10), France, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 6-2.

Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, def. Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, 6-4, 7-6 (4).

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. John Peers, Australia, and Robert Galloway, United States, 7-6 (5), 6-3.

Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, 3-6, 7-6 (2), 6-4.

Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-7 (7), 7-6 (7), 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason (15), United States, def. Darija Jurak Schreiber and Antonia Ruzic, Croatia, 6-0, 6-3.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (3), Kazakhstan, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Leylah Fernandez, Canada, 6-2, 1-6, 6-3.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Desirae Krawczyk (11), United States, def. Renata Zarazua, Mexico, and Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 6-1, 6-0.

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