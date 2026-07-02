Wimbledon Results

Thursday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Thursday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Alex de Minaur (5), Australia, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-2, 6-2.
Taylor Fritz (6), United States, def. Patrick Kypson, United States, 6-2, 6-2, 7-5.
Women’s Singles
Second Round
Daria Snigur, Ukraine, def. Leolia Jeanjean, France, 6-4, 6-3.
Marie Bouzkova (21), Czechia, def. Tyra Caterina Grant, Italy, 7-5, 6-3.
Emma Navarro (23), United States, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 3-6, 6-4, 6-1.
Liudmila Samsonova, Russia, def. Diana Shnaider (15), Russia, 6-4, 4-6, 6-2.
Men’s Doubles
First Round
Albano Olivetti and Theo Arribage (10), France, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 6-2.
Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, def. Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, 6-4, 7-6 (4).
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. John Peers, Australia, and Robert Galloway, United States, 7-6 (5), 6-3.
Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, 3-6, 7-6 (2), 6-4.
Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-7 (7), 7-6 (7), 6-3.
Women’s Doubles
First Round
Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason (15), United States, def. Darija Jurak Schreiber and Antonia Ruzic, Croatia, 6-0, 6-3.
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (3), Kazakhstan, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Leylah Fernandez, Canada, 6-2, 1-6, 6-3.
Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Desirae Krawczyk (11), United States, def. Renata Zarazua, Mexico, and Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 6-1, 6-0.
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