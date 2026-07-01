Wimbledon Results

Wednesday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: $30,327,600
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Second Round
Jelena Ostapenko, Latvia, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-2, 6-0.
Mananchaya Sawangkaew, Thailand, def. Alycia Parks, United States, 7-5, 6-0.
Naomi Osaka (14), Japan, def. Anastasia Gasanova, Russia, 6-3, 6-2.
Men’s Doubles
First Round
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Joshua Paris and Ben Jones, Britain, 6-4, 6-3.
Jakub Paul, Switzerland, and Ryan Seggerman, United States, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-4, 6-4.
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (9), Monaco, def. Daniel Evans and Henry Searle, Britain, 6-2, 6-4.
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