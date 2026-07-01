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Wimbledon Results

The Associated Press

July 1, 2026, 7:19 AM

Wednesday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: $30,327,600

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Second Round

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-2, 6-0.

Mananchaya Sawangkaew, Thailand, def. Alycia Parks, United States, 7-5, 6-0.

Naomi Osaka (14), Japan, def. Anastasia Gasanova, Russia, 6-3, 6-2.

Men’s Doubles

First Round

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Joshua Paris and Ben Jones, Britain, 6-4, 6-3.

Jakub Paul, Switzerland, and Ryan Seggerman, United States, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-4, 6-4.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (9), Monaco, def. Daniel Evans and Henry Searle, Britain, 6-2, 6-4.

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