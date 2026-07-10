Wimbledon Results

Friday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Friday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Semifinals
Alexander Zverev (2), Germany, def. Arthur Fery, Britain, 7-6 (0), 6-2, 6-4.
Jannik Sinner (1), Italy, def. Novak Djokovic (7), Serbia, 6-4, 6-4, 6-4.
Women’s Doubles
Semifinals
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang (13), Taiwan, 7-5, 6-3.
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (10), China, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 7-6 (5), 6-4.
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