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Wimbledon Results

The Associated Press

July 10, 2026, 2:41 PM

Friday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £30,060,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Friday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Semifinals

Alexander Zverev (2), Germany, def. Arthur Fery, Britain, 7-6 (0), 6-2, 6-4.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Novak Djokovic (7), Serbia, 6-4, 6-4, 6-4.

Women’s Doubles

Semifinals

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang (13), Taiwan, 7-5, 6-3.

Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (10), China, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 7-6 (5), 6-4.

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