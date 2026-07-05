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U.S. Senior Open Championship Tour Scores

The Associated Press

July 5, 2026, 3:21 PM

Sunday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Final Round

Padraig Harrington, $800,000 69-67-66-66—268
Stewart Cink, $432,000 67-70-64-71—272
George McNeill, $258,746 68-66-69-71—274
Ian Poulter, $181,376 70-69-69-67—275
Jamie Donaldson, $135,260 69-70-69-68—276
Retief Goosen, $135,260 70-73-66-67—276
Paul Stankowski, $135,260 69-70-68-69—276
Darren Clarke, $98,650 71-72-64-70—277
Miguel Angel Jimenez, $98,650 69-68-67-73—277
Pat Perez, $98,650 72-68-70-67—277
Ernie Els, $76,202 71-69-69-69—278
John Rollins, $76,202 72-70-67-69—278
Henrik Stenson, $76,202 71-67-72-68—278
Billy Andrade, $60,834 72-72-65-70—279
Alex Cejka, $60,834 69-69-71-70—279
Fredrik Jacobson, $60,834 68-73-70-68—279
Chris Devlin, $50,460 70-68-71-71—280
Jerry Kelly, $50,460 72-71-67-70—280
Y.E. Yang, $50,460 71-69-72-68—280
Jason Caron, $37,751 71-70-71-69—281
Tommy Gainey, $37,751 69-69-70-73—281
Brendan Jones, $37,751 73-69-69-70—281
Soren Kjeldsen, $37,751 69-72-72-68—281
Charlie Wi, $37,751 67-70-73-71—281
Michael Wright, $37,751 70-72-67-72—281
Ryan Armour, $27,443 73-69-69-71—282
Matt Gogel, $27,443 76-67-72-67—282
Richard Green, $27,443 69-70-74-69—282
Justin Hicks, $27,443 70-72-71-69—282
Andrew Marshall, $27,443 73-68-70-71—282
Shane Bertsch, $21,662 72-72-69-70—283
Michael Block, $21,662 72-70-71-70—283
Simon Griffiths, $21,662 68-72-68-75—283
Tim Petrovic, $21,662 70-70-72-71—283
Ken Tanigawa, $21,662 71-72-69-71—283
Jeff Maggert, $18,791 71-69-71-73—284
Haymes Snedeker, $0 73-68-70-73—284
K.J. Choi, $16,807 73-71-71-70—285
Ben Crane, $16,807 69-70-73-73—285
Scott Hend, $16,807 75-69-70-71—285
Gene Sauers, $16,807 74-68-69-74—285
Colin Montgomerie, $14,472 70-73-71-72—286
Vijay Singh, $14,472 76-68-70-72—286
Stephen Ames, $11,796 70-69-74-74—287
Greg Chalmers, $11,796 69-72-74-72—287
J.J. Henry, $11,796 72-70-73-72—287
Timothy O’Neal, $11,796 75-68-70-74—287
Mark Wilson, $11,796 74-70-72-71—287
David Mathis, $9,493 71-73-72-72—288
Cameron Percy, $9,493 71-70-75-72—288
Takashi Iwamoto, $8,688 74-69-75-71—289
Alan McLean, $8,688 74-68-73-74—289
Scott Parel, $8,688 73-71-73-72—289
Ricardo Gonzalez, $8,325 73-67-75-75—290
Kirk Triplett, $8,247 75-67-76-74—292
Chad Campbell, $8,170 71-73-75-75—294
Thammanoon Sriroj, $8,092 72-71-73-79—295
Thongchai Jaidee, $8,014 72-71-77-76—296
Omar Uresti, $7,936 70-71-84-72—297
Hank Kim, $7,858 72-71-79-79—301

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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