U.S. Senior Open Championship Tour Scores

Sunday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Final Round
|Padraig Harrington, $800,000
|69-67-66-66—268
|Stewart Cink, $432,000
|67-70-64-71—272
|George McNeill, $258,746
|68-66-69-71—274
|Ian Poulter, $181,376
|70-69-69-67—275
|Jamie Donaldson, $135,260
|69-70-69-68—276
|Retief Goosen, $135,260
|70-73-66-67—276
|Paul Stankowski, $135,260
|69-70-68-69—276
|Darren Clarke, $98,650
|71-72-64-70—277
|Miguel Angel Jimenez, $98,650
|69-68-67-73—277
|Pat Perez, $98,650
|72-68-70-67—277
|Ernie Els, $76,202
|71-69-69-69—278
|John Rollins, $76,202
|72-70-67-69—278
|Henrik Stenson, $76,202
|71-67-72-68—278
|Billy Andrade, $60,834
|72-72-65-70—279
|Alex Cejka, $60,834
|69-69-71-70—279
|Fredrik Jacobson, $60,834
|68-73-70-68—279
|Chris Devlin, $50,460
|70-68-71-71—280
|Jerry Kelly, $50,460
|72-71-67-70—280
|Y.E. Yang, $50,460
|71-69-72-68—280
|Jason Caron, $37,751
|71-70-71-69—281
|Tommy Gainey, $37,751
|69-69-70-73—281
|Brendan Jones, $37,751
|73-69-69-70—281
|Soren Kjeldsen, $37,751
|69-72-72-68—281
|Charlie Wi, $37,751
|67-70-73-71—281
|Michael Wright, $37,751
|70-72-67-72—281
|Ryan Armour, $27,443
|73-69-69-71—282
|Matt Gogel, $27,443
|76-67-72-67—282
|Richard Green, $27,443
|69-70-74-69—282
|Justin Hicks, $27,443
|70-72-71-69—282
|Andrew Marshall, $27,443
|73-68-70-71—282
|Shane Bertsch, $21,662
|72-72-69-70—283
|Michael Block, $21,662
|72-70-71-70—283
|Simon Griffiths, $21,662
|68-72-68-75—283
|Tim Petrovic, $21,662
|70-70-72-71—283
|Ken Tanigawa, $21,662
|71-72-69-71—283
|Jeff Maggert, $18,791
|71-69-71-73—284
|Haymes Snedeker, $0
|73-68-70-73—284
|K.J. Choi, $16,807
|73-71-71-70—285
|Ben Crane, $16,807
|69-70-73-73—285
|Scott Hend, $16,807
|75-69-70-71—285
|Gene Sauers, $16,807
|74-68-69-74—285
|Colin Montgomerie, $14,472
|70-73-71-72—286
|Vijay Singh, $14,472
|76-68-70-72—286
|Stephen Ames, $11,796
|70-69-74-74—287
|Greg Chalmers, $11,796
|69-72-74-72—287
|J.J. Henry, $11,796
|72-70-73-72—287
|Timothy O’Neal, $11,796
|75-68-70-74—287
|Mark Wilson, $11,796
|74-70-72-71—287
|David Mathis, $9,493
|71-73-72-72—288
|Cameron Percy, $9,493
|71-70-75-72—288
|Takashi Iwamoto, $8,688
|74-69-75-71—289
|Alan McLean, $8,688
|74-68-73-74—289
|Scott Parel, $8,688
|73-71-73-72—289
|Ricardo Gonzalez, $8,325
|73-67-75-75—290
|Kirk Triplett, $8,247
|75-67-76-74—292
|Chad Campbell, $8,170
|71-73-75-75—294
|Thammanoon Sriroj, $8,092
|72-71-73-79—295
|Thongchai Jaidee, $8,014
|72-71-77-76—296
|Omar Uresti, $7,936
|70-71-84-72—297
|Hank Kim, $7,858
|72-71-79-79—301
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