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U.S. Senior Open Championship Tour Scores

The Associated Press

July 4, 2026, 2:20 PM

Saturday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Third Round

Stewart Cink 67-70-64—201
Padraig Harrington 69-67-66—202
George McNeill 68-66-69—203
Miguel Angel Jimenez 69-68-67—204
Darren Clarke 71-72-64—207
Paul Stankowski 69-70-68—207
Jamie Donaldson 69-70-69—208
Tommy Gainey 69-69-70—208
Simon Griffiths 68-72-68—208
Ian Poulter 70-69-69—208
Billy Andrade 72-72-65—209
Alex Cejka 69-69-71—209
Chris Devlin 70-68-71—209
Ernie Els 71-69-69—209
Retief Goosen 70-73-66—209
John Rollins 72-70-67—209
Michael Wright 70-72-67—209
Jerry Kelly 72-71-67—210
Pat Perez 72-68-70—210
Henrik Stenson 71-67-72—210
Charlie Wi 67-70-73—210
Ryan Armour 73-69-69—211
Fredrik Jacobson 68-73-70—211
Brendan Jones 73-69-69—211
Jeff Maggert 71-69-71—211
Andrew Marshall 73-68-70—211
Gene Sauers 74-68-69—211
Haymes Snedeker 73-68-70—211
Jason Caron 71-70-71—212
Ben Crane 69-70-73—212
Tim Petrovic 70-70-72—212
Ken Tanigawa 71-72-69—212
Y.E. Yang 71-69-72—212
Stephen Ames 70-69-74—213
Shane Bertsch 72-72-69—213
Michael Block 72-70-71—213
Richard Green 69-70-74—213
Justin Hicks 70-72-71—213
Soren Kjeldsen 69-72-72—213
Timothy O’Neal 75-68-70—213
Scott Hend 75-69-70—214
Colin Montgomerie 70-73-71—214
Vijay Singh 76-68-70—214
Greg Chalmers 69-72-74—215
K.J. Choi 73-71-71—215
Matt Gogel 76-67-72—215
Ricardo Gonzalez 73-67-75—215
J.J. Henry 72-70-73—215
Alan McLean 74-68-73—215
David Mathis 71-73-72—216
Cameron Percy 71-70-75—216
Thammanoon Sriroj 72-71-73—216
Mark Wilson 74-70-72—216
Scott Parel 73-71-73—217
Takashi Iwamoto 74-69-75—218
Kirk Triplett 75-67-76—218
Chad Campbell 71-73-75—219
Thongchai Jaidee 72-71-77—220
Hank Kim 72-71-79—222
Omar Uresti 70-71-84—225

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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