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U.S. Senior Open Championship Par Scores

The Associated Press

July 5, 2026, 3:21 PM

Sunday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Final Round

Padraig Harrington, $800,000 69-67-66-66—268 -12
Stewart Cink, $432,000 67-70-64-71—272 -8
George McNeill, $258,746 68-66-69-71—274 -6
Ian Poulter, $181,376 70-69-69-67—275 -5
Jamie Donaldson, $135,260 69-70-69-68—276 -4
Retief Goosen, $135,260 70-73-66-67—276 -4
Paul Stankowski, $135,260 69-70-68-69—276 -4
Darren Clarke, $98,650 71-72-64-70—277 -3
Miguel Angel Jimenez, $98,650 69-68-67-73—277 -3
Pat Perez, $98,650 72-68-70-67—277 -3
Ernie Els, $76,202 71-69-69-69—278 -2
John Rollins, $76,202 72-70-67-69—278 -2
Henrik Stenson, $76,202 71-67-72-68—278 -2
Billy Andrade, $60,834 72-72-65-70—279 -1
Alex Cejka, $60,834 69-69-71-70—279 -1
Fredrik Jacobson, $60,834 68-73-70-68—279 -1
Chris Devlin, $50,460 70-68-71-71—280 E
Jerry Kelly, $50,460 72-71-67-70—280 E
Y.E. Yang, $50,460 71-69-72-68—280 E
Jason Caron, $37,751 71-70-71-69—281 +1
Tommy Gainey, $37,751 69-69-70-73—281 +1
Brendan Jones, $37,751 73-69-69-70—281 +1
Soren Kjeldsen, $37,751 69-72-72-68—281 +1
Charlie Wi, $37,751 67-70-73-71—281 +1
Michael Wright, $37,751 70-72-67-72—281 +1
Ryan Armour, $27,443 73-69-69-71—282 +2
Matt Gogel, $27,443 76-67-72-67—282 +2
Richard Green, $27,443 69-70-74-69—282 +2
Justin Hicks, $27,443 70-72-71-69—282 +2
Andrew Marshall, $27,443 73-68-70-71—282 +2
Shane Bertsch, $21,662 72-72-69-70—283 +3
Michael Block, $21,662 72-70-71-70—283 +3
Simon Griffiths, $21,662 68-72-68-75—283 +3
Tim Petrovic, $21,662 70-70-72-71—283 +3
Ken Tanigawa, $21,662 71-72-69-71—283 +3
Jeff Maggert, $18,791 71-69-71-73—284 +4
Haymes Snedeker, $0 73-68-70-73—284 +4
K.J. Choi, $16,807 73-71-71-70—285 +5
Ben Crane, $16,807 69-70-73-73—285 +5
Scott Hend, $16,807 75-69-70-71—285 +5
Gene Sauers, $16,807 74-68-69-74—285 +5
Colin Montgomerie, $14,472 70-73-71-72—286 +6
Vijay Singh, $14,472 76-68-70-72—286 +6
Stephen Ames, $11,796 70-69-74-74—287 +7
Greg Chalmers, $11,796 69-72-74-72—287 +7
J.J. Henry, $11,796 72-70-73-72—287 +7
Timothy O’Neal, $11,796 75-68-70-74—287 +7
Mark Wilson, $11,796 74-70-72-71—287 +7
David Mathis, $9,493 71-73-72-72—288 +8
Cameron Percy, $9,493 71-70-75-72—288 +8
Takashi Iwamoto, $8,688 74-69-75-71—289 +9
Alan McLean, $8,688 74-68-73-74—289 +9
Scott Parel, $8,688 73-71-73-72—289 +9
Ricardo Gonzalez, $8,325 73-67-75-75—290 +10
Kirk Triplett, $8,247 75-67-76-74—292 +12
Chad Campbell, $8,170 71-73-75-75—294 +14
Thammanoon Sriroj, $8,092 72-71-73-79—295 +15
Thongchai Jaidee, $8,014 72-71-77-76—296 +16
Omar Uresti, $7,936 70-71-84-72—297 +17
Hank Kim, $7,858 72-71-79-79—301 +21

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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