Live Radio
Home » Sports » U.S. Senior Open Championship…

U.S. Senior Open Championship Par Scores

The Associated Press

July 4, 2026, 2:20 PM

Saturday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Third Round

Stewart Cink 67-70-64—201 -9
Padraig Harrington 69-67-66—202 -8
George McNeill 68-66-69—203 -7
Miguel Angel Jimenez 69-68-67—204 -6
Darren Clarke 71-72-64—207 -3
Paul Stankowski 69-70-68—207 -3
Jamie Donaldson 69-70-69—208 -2
Tommy Gainey 69-69-70—208 -2
Simon Griffiths 68-72-68—208 -2
Ian Poulter 70-69-69—208 -2
Billy Andrade 72-72-65—209 -1
Alex Cejka 69-69-71—209 -1
Chris Devlin 70-68-71—209 -1
Ernie Els 71-69-69—209 -1
Retief Goosen 70-73-66—209 -1
John Rollins 72-70-67—209 -1
Michael Wright 70-72-67—209 -1
Jerry Kelly 72-71-67—210 E
Pat Perez 72-68-70—210 E
Henrik Stenson 71-67-72—210 E
Charlie Wi 67-70-73—210 E
Ryan Armour 73-69-69—211 +1
Fredrik Jacobson 68-73-70—211 +1
Brendan Jones 73-69-69—211 +1
Jeff Maggert 71-69-71—211 +1
Andrew Marshall 73-68-70—211 +1
Gene Sauers 74-68-69—211 +1
Haymes Snedeker 73-68-70—211 +1
Jason Caron 71-70-71—212 +2
Ben Crane 69-70-73—212 +2
Tim Petrovic 70-70-72—212 +2
Ken Tanigawa 71-72-69—212 +2
Y.E. Yang 71-69-72—212 +2
Stephen Ames 70-69-74—213 +3
Shane Bertsch 72-72-69—213 +3
Michael Block 72-70-71—213 +3
Richard Green 69-70-74—213 +3
Justin Hicks 70-72-71—213 +3
Soren Kjeldsen 69-72-72—213 +3
Timothy O’Neal 75-68-70—213 +3
Scott Hend 75-69-70—214 +4
Colin Montgomerie 70-73-71—214 +4
Vijay Singh 76-68-70—214 +4
Greg Chalmers 69-72-74—215 +5
K.J. Choi 73-71-71—215 +5
Matt Gogel 76-67-72—215 +5
Ricardo Gonzalez 73-67-75—215 +5
J.J. Henry 72-70-73—215 +5
Alan McLean 74-68-73—215 +5
David Mathis 71-73-72—216 +6
Cameron Percy 71-70-75—216 +6
Thammanoon Sriroj 72-71-73—216 +6
Mark Wilson 74-70-72—216 +6
Scott Parel 73-71-73—217 +7
Takashi Iwamoto 74-69-75—218 +8
Kirk Triplett 75-67-76—218 +8
Chad Campbell 71-73-75—219 +9
Thongchai Jaidee 72-71-77—220 +10
Hank Kim 72-71-79—222 +12
Omar Uresti 70-71-84—225 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up