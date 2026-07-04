U.S. Senior Open Championship Par Scores

Saturday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Third Round
|Stewart Cink
|67-70-64—201
|-9
|Padraig Harrington
|69-67-66—202
|-8
|George McNeill
|68-66-69—203
|-7
|Miguel Angel Jimenez
|69-68-67—204
|-6
|Darren Clarke
|71-72-64—207
|-3
|Paul Stankowski
|69-70-68—207
|-3
|Jamie Donaldson
|69-70-69—208
|-2
|Tommy Gainey
|69-69-70—208
|-2
|Simon Griffiths
|68-72-68—208
|-2
|Ian Poulter
|70-69-69—208
|-2
|Billy Andrade
|72-72-65—209
|-1
|Alex Cejka
|69-69-71—209
|-1
|Chris Devlin
|70-68-71—209
|-1
|Ernie Els
|71-69-69—209
|-1
|Retief Goosen
|70-73-66—209
|-1
|John Rollins
|72-70-67—209
|-1
|Michael Wright
|70-72-67—209
|-1
|Jerry Kelly
|72-71-67—210
|E
|Pat Perez
|72-68-70—210
|E
|Henrik Stenson
|71-67-72—210
|E
|Charlie Wi
|67-70-73—210
|E
|Ryan Armour
|73-69-69—211
|+1
|Fredrik Jacobson
|68-73-70—211
|+1
|Brendan Jones
|73-69-69—211
|+1
|Jeff Maggert
|71-69-71—211
|+1
|Andrew Marshall
|73-68-70—211
|+1
|Gene Sauers
|74-68-69—211
|+1
|Haymes Snedeker
|73-68-70—211
|+1
|Jason Caron
|71-70-71—212
|+2
|Ben Crane
|69-70-73—212
|+2
|Tim Petrovic
|70-70-72—212
|+2
|Ken Tanigawa
|71-72-69—212
|+2
|Y.E. Yang
|71-69-72—212
|+2
|Stephen Ames
|70-69-74—213
|+3
|Shane Bertsch
|72-72-69—213
|+3
|Michael Block
|72-70-71—213
|+3
|Richard Green
|69-70-74—213
|+3
|Justin Hicks
|70-72-71—213
|+3
|Soren Kjeldsen
|69-72-72—213
|+3
|Timothy O’Neal
|75-68-70—213
|+3
|Scott Hend
|75-69-70—214
|+4
|Colin Montgomerie
|70-73-71—214
|+4
|Vijay Singh
|76-68-70—214
|+4
|Greg Chalmers
|69-72-74—215
|+5
|K.J. Choi
|73-71-71—215
|+5
|Matt Gogel
|76-67-72—215
|+5
|Ricardo Gonzalez
|73-67-75—215
|+5
|J.J. Henry
|72-70-73—215
|+5
|Alan McLean
|74-68-73—215
|+5
|David Mathis
|71-73-72—216
|+6
|Cameron Percy
|71-70-75—216
|+6
|Thammanoon Sriroj
|72-71-73—216
|+6
|Mark Wilson
|74-70-72—216
|+6
|Scott Parel
|73-71-73—217
|+7
|Takashi Iwamoto
|74-69-75—218
|+8
|Kirk Triplett
|75-67-76—218
|+8
|Chad Campbell
|71-73-75—219
|+9
|Thongchai Jaidee
|72-71-77—220
|+10
|Hank Kim
|72-71-79—222
|+12
|Omar Uresti
|70-71-84—225
|+15
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